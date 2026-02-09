Bei Horror-Sturz schwer verletzt: Lindsey Vonn liegt nach erfolgreicher OP auf Intensivstation
Cortina d'Ampezzo (Italien) - Nach ihrem schweren Sturz in der olympischen Abfahrt in Cortina kreisen die Gedanken aller in der Ski-Welt um Lindsey Vonn (41). Wie schlimm hat es die US-Amerikanerin erwischt? Jetzt gibt es Updates.
"Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein", hatte Alexander Hödlmoser, Cheftrainer der US-Damenmannschaft, zunächst im Schweizer Fernsehen beim SRF gesagt.
Wie die Nachrichtenagenturen "Reuters" und "Ansa" übereinstimmend berichten, hat sich die 41-Jährige tatsächlich das linke Bein gebrochen. Demnach wurde Vonn im Krankenhaus Ca' Foncello in Treviso bereits operiert und liegt derzeit auf der Intensivstation, um dort mehr Privatsphäre zu haben.
Am kommenden Montag um 12 Uhr soll zudem ein medizinischer Bericht zum genauen Zustand der US-Amerikanerin veröffentlicht werden.
Ihre US-Teamkollegin Breezy Johnson (30) hatte mit gerade einmal 0,04 Sekunden Vorsprung vor der Deutschen Emma Aicher (22) Gold gewonnen, sie musste den Unfall ihrer Teamkollegin von der Leader's Box aus miterleben.
"Man freut sich über die Goldmedaille, und bangt natürlich um Lindsey", räumte der Coach das Wechselbad der Gefühle ein.
Olympia 2026: Breezy Johnson fühlt mit Teamkollegin Lindsey Vonn
Johnson selbst hoffte nach ihrem Gold-Triumph noch, dass ihre Teamkollegin glimpflich davon gekommen war.
"Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie es aussah", sagte Johnson. "Manchmal, weil man diese Strecke so sehr liebt, tut es umso mehr weh, wenn man darauf stürzt und sich so verletzt. Ich fühle einfach mit ihr."
Vonn, die mit einem gerissenen Kreuzband angetreten war, stürzte nach gerade einmal 13 Sekunden auf der Jagd nach ihrem zweiten Olympiasieg schwer, nachdem sie mit der Hand an einem Tor hängen geblieben war.
Sie blieb auf der Piste liegen, musste lange behandelt werden und schließlich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
