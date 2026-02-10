Eiskunstläufer rührt Fans mit Foto von toten Eltern zu Tränen, doch Punkt-Richter bleiben erbarmungslos

Mailand (Italien) - Diese Drehungen gehen ganz tief unter die Haut: Am Dienstagabend machte Maxim Naumov (24) seine im vergangenen Jahr verstorbenen Eltern mit einer ganz starken Vorstellung im Eiskunstlauf der Männer nicht nur unheimlich stolz, er ließ auch einige Tränen kullern. Doch die Juroren vermiesten den kollektiven Gefühlsausbruch mit ihrem erstaunlich dicken Fell.

Maxim Naumov (24) gedachte nach seiner Vorstellung im Kurzprogramm seiner verstorbenen Eltern. © WANG Zhao / AFP

Sichtlich bewegt saugte der 24-Jährige die Standing Ovations nach seinem fast fehlerfreien Programm in der Mailänder Eishalle auf, während sein Trainer am Rand bereits um Fassung rang.

Anschließend brachte er die Arena noch einmal völlig zum Ausrasten, als er mit glasigen Augen ein Foto seiner Eltern in die Kamera hielt und das Bild küsste.

Die früheren Paarläufer Jewgenija Wassiljewna Schischkowa (†52) und Wadim Naumov (†55) tanzten selbst einst übers Eis und holten sich 1994 sogar den WM-Titel im japanischen Chiba.

Am 29. Januar 2025 kamen beide beim Rückflug von den US-Eiskunstlauf-Meisterschaften bei der Kollision ihres Flugzeugs mit einem Militärhubschrauber ums Leben.

Ihr Sohn trat in ihre Fußstapfen und widmete bereits die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 seinen Eltern. "Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft", freute er sich damals am NBC-Mikrofon.

Mit 85,65 Punkten landete er nun nach dem Kurzprogramm auf dem siebten Platz. Junhwan Cha (24) aus China schnappte sich die Führung. Selbst nahm Naumov seine Bewertung gelassen entgegen, doch ARD-Kommentator und Ex-Eiskunstläufer Daniel Weiss (57) verstand die Welt nicht mehr.