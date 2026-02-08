"Passiert das wirklich?": Nach Staffel-Bronze fließen bei Biathlon-Star die Tränen

Antholz (Italien) - Sie konnte ihr Glück gar nicht fassen: Vanessa Voigt (28) stand mit der Bronzemedaille aus der Mixed-Staffel auf dem Podest und strahlte über beide Ohren. Um an diesen Punkt zu kommen, hatte die deutsche Biathletin einiges durchmachen müssen.

Vanessa Voigt (28, 2.v.l.) sprang unfassbar glücklich auf das Staffel-Podium. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich habe ehrlicherweise gar keine Worte, ich habe schon ein paar Tränen vertrocknet. Es ist einfach unglaublich, ich kann es überhaupt gar nicht in Worte fassen, was hier passiert ist", konnte es die Oberhoferin selbst noch kaum glauben, dass ihre harte Arbeit sich ausgezahlt hatte.

Zusammen mit Justus Strelow (29), Philipp Nawrath (32) und Franziska Preuß (31) gewann sie nach Bronze mit der Damen-Staffel 2022 ihre zweite Olympia-Medaille.

"Ich habe die zwei Jungs ständig fragen müssen, ob das wirklich passiert. Ich bin einfach unglaublich stolz", schwärmte Voigt und erinnerte sich dann an das wirklich schwierige vergangene Jahr zurück.

"Es läuft wie so eine Zeitreise ab, was alles passiert ist, wie viele Hindernisse ich nehmen musste, wie viele Abkürzungen, aber auch Umwege", sagte die 28-Jährige. Nach dem besten Trimester ihrer Karriere, als sie den vierten Platz im Gesamtweltcup belegt hatte, wurde Voigt kurz vor Weihnachten 2024 schwer krank und musste in der Folge ihre Saison beenden.