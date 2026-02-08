 48.925

Olympia 2026 im Ticker: Nächster Bahnrekord für Langenhan! Erstes deutsches Gold in Sicht

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Max Langenhan liegt vor dem finalen Durchgang im Rodeln auf Gold-Kurs.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Schon am zweiten Wettkampftag gibt es die ersten Medaillen für Team Deutschland zu feiern: Emma Aicher gewann Silber in der Abfahrt und schrammte nur haarscharf an Gold vorbei, die Mixed-Staffel im Biathlon legte Bronze nach.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

8. Februar, 17.48 Uhr: Norweger Sander Eitrem holt Gold über 5000 Meter im Eisschnelllauf

In olympischer Rekordzeit von 6:03.95 Minuten entschied Sander Eitrem die 5000 Meter der Männer im Eisschnelllauf für sich.

Der Weltrekordhalter aus Norwegen ließ den Tschechen Metodej Jilek um fast drei Sekunden hinter sich, Bronze ging an den Italiener Riccardo Lorello.

Die deutschen Starter hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun, brachten aber als Zehnter (Gabriel Groß), 16. (Felix Maly) und 19. (Fridtjof Petzold) gute Leistungen aufs Eis.

Sander Eitrem ist Olympiasieger über 5000 Meter.
Sander Eitrem ist Olympiasieger über 5000 Meter.  © Peter Kneffel/dpa

8. Februar, 17.28 Uhr: Trainer gibt Update zu Lindsey Vonn

Nach dem schlimmen Sturz der Gold-Favoritin Lindsey Vonn hat ihr Trainer Alexander Hödlmoser einen ersten Zwischenstand geteilt.

Was er zu sagen hatte, lest Ihr hier: "Schwer verletzt nach Horror-Sturz: Vonn-Coach gibt erstes Verletzungs-Update".

8. Februar, 17.24 Uhr: Max Langenhan im Einsitzer auf Gold-Kurs

Schon am ersten Wettkampf-Tag zimmerte Rodler Max Langenhan zweimal Bahnrekord in den Eiskanal von Cortina, nur um sich in dritten Lauf noch einmal zu übertrumpfen.

Dritter Bahnrekord im dritten Lauf, damit hat der 26-Jährige vor dem finalen Durchgang im Einsitzer fast drei Zehntel Vorsprung auf den Österreicher Jonas Müller. Der Viertplatzierte Kristers Aparjods liegt schon über eine Sekunde zurück - im Rodeln Welten.

Für Altmeister Felix Loch hingegen läuft es nicht so gut: Der Olympiasieger von 2010 und 2014 liegt derzeit nur auf Platz acht, Timon Grancagnolo als Dritter im Bunde belegt aktuell den zehnten Rang.

Max Langenhan ist im Eiskanal von Cortina das Maß aller Dinge.
Max Langenhan ist im Eiskanal von Cortina das Maß aller Dinge.  © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 17.08 Uhr: Vanessa Voigt kann Glück nach Staffel-Bronze nicht fassen

Nachdem die deutschen Biathleten ihre Medaille in der Mixed-Staffel gesichert hatte, rang Vanessa Voigt mit der Fassung.

Die 28-Jährige erinnerte sich an das schwierige Jahr, das hinter ihr liegt: "'Passiert das wirklich?': Nach Staffel-Bronze fließen bei Biathlon-Star die Tränen".

8. Februar, 15.22 Uhr: Snowboarder bleiben im Parallel-Riesenslalom ohne Medaille

Die deutschen Snowboarder haben eine Medaille im Parallel-Riesenslalom deutlich verpasst, Ramona Hofmeister schied als beste Deutsche nach einem Sturz im Viertelfinale aus. Zuvor waren bereits Cheyenne Loch und Elias Huber im Achtelfinale gescheitert.

Gold sicherten sich stattdessen die Tschechin Zuzana Maderova, gegen die Hofmeister ausgeschieden war, und Benjamin Karl aus Österreich.

Benjamin Karl feierte seine Titelverteidigung mit nacktem Oberkörper.
Benjamin Karl feierte seine Titelverteidigung mit nacktem Oberkörper.  © Oliver Weiken/dpa

8. Februar, 15.10 Uhr: Deutsche Mixed-Staffel holt Bronze im Biathlon!

Was für eine unfassbare Staffel mit Happy End für Deutschland! Das DSV-Quartett um Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß sichert sich Bronze hinter Topfavorit Frankreich und Gastgeber Italien.

Siebenmal blieben die deutschen Biathleten fehlerfrei, doch beim finalen Schießen ließ Schlussläuferin Preuß trotz drei Nachladern eine Scheibe stehen und musste in die Strafrunde abdrehen. Ihr Glück: Maren Kirkeeide für Norwegen musste sogar zweimal kreiseln, die restlichen Staffeln waren zu weit abgeschlagen, und so reichte es für Deutschland trotzdem für den Platz auf dem Podium!

Nach Silber für Emma Aicher ist es die zweite deutsche Medaille des Tages.

Franziska Preuß (M.) feierte Bronze mit ihren Teamkollegen.
Franziska Preuß (M.) feierte Bronze mit ihren Teamkollegen.  © Hendrik Schmidt/dpa

8. Februar, 15.04 Uhr: Schwester von Lindsey Vonn meldet sich nach Sturz zu Wort

Als Lindsey Vonn schwer stürzte, waren Teile ihrer Familie vor Ort, darunter auch ihre Schwester Karin Kildow.

Was sie über das Unglück sagte, lest Ihr hier: "Schwester von Lindsey Vonn musste Horror-Sturz mitansehen: 'Kein gutes Zeichen'".

8. Februar, 14.35 Uhr: Deutsche Mixed-Staffel auf Podiums-Kurs

Naht hier eine Biathlon-Sensation? Noch nie stand eine deutsche Mixed-Staffel bei Olympia auf dem Podium, doch zur Halbzeit des Rennens stehen die Zeichen gut.

Ohne einen einzigen Schießfehler kamen sowohl Startläufer Justus Strelow als auch der zweite Starter Philipp Nawrath durch, beim Wechsel auf die Frauen bedeutet das Platz zwei knapp hinter Norwegen und vor Frankreich und Italien!

Jetzt sind Vanessa Voigt und Franziska Preuß dran, um die Medaille zu sichern.

Philipp Nawrath kam ohne Fehler durch und übergab auf dem zweiten Platz auf Vanessa Voigt.
Philipp Nawrath kam ohne Fehler durch und übergab auf dem zweiten Platz auf Vanessa Voigt.  © Hendrik Schmidt/dpa

8. Februar, 13.17 Uhr: Johannes Høsflot Klæbo holt Favoritensieg im Skiathlon

Keine Überraschung im Skiathlon der Männer: Johannes Høsflot Klæbo hat den Wettbewerb über 2x10 Kilometer für sich entschieden und sich damit seinen sechsten Olympiasieg gesichert.

Teamkollege Martin Løwstrøm Nyenget krallte sich Bronze, zwischen den beiden Norwegern gewann der Franzose Mathis Desloges Silber. Bester Deutscher wurde Friedrich Moch auf dem 26. Platz.

8. Februar, 13 Uhr: Drei deutsche Snowboarder erreichen Finalrunde

Drei deutsche Snowboarder haben die Finalrunde der besten 16 im Parallel-Riesenslalom erreicht.

Bei den Frauen kämpfen Ramona Hofmeister, die 2018 Olympia-Bronze in dieser Disziplin holte, als Siebte und Cheyenne Loch als 15. der Vorläufe weiter um Medaillen.

Bei den Männern erreichte nur Elias Huber als Zwölfter das Achtelfinale, Stefan Baumeister hingegen, der als amtierender Vize-Weltmeister an den Start gegangen war, schied als 18. aus.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: