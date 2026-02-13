 119.953

Olympia 2026 im Ticker: Mann will Eishockey-Match schauen - jetzt muss er in den Knast

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Bei den Olympischen Spielen in Mailand ist ein seit 16 Jahren gesuchter Slowake von der Polizei festgenommen worden.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am sechsten Wettkampftag sackten die deutschen Rodler die nächste Goldmedaille ein und rasten zum Olympiasieg in der Team-Staffel.

13. Februar, 10.58 Uhr: Eishockey-Match wird Langfinger zum Verhängnis

Bei den Olympischen Spielen in Mailand ist ein seit 16 Jahren gesuchter Slowake von der Polizei festgenommen worden.

Der 44-jährige Mann wollte offenbar das Spiel der heimischen Nationalmannschaft gegen Finnland besuchen, doch statt in die Arena zu kommen, landete er hinter Gittern.

Laut Medienberichten muss der Langfinger nun die vom Gericht in Bozen verhängte Gefängnisstrafe von fast einem Jahr absitzen, nachdem er zuvor wegen mehrerer Ladendiebstähle verurteilt worden war.

In Mailand klickten die Handschellen für einen 44-jährigen Slowaken, der seit 16 Jahren von der Polizei gesucht wurde. (Symbolfoto)
13. Februar, 10.01 Uhr: Rodel-Star Langenhan ignoriert Merz-Anruf

Schmunzel-Aktion von Max Langenhan (26)!

Nach seinem Gold-Erfolg wollte Friedrich Merz (70) anrufen, um persönlich zu gratulieren, doch der 26-jährige Rodel-Star drückte den Bundeskanzler einfach weg.

Wie es dazu kam, erfahrt Ihr hier: "Deutscher Olympia-Sieger drückt Bundeskanzler Merz am Handy weg"

13. Februar, 8.30 Uhr: Olympia-Tag sieben! Was ist heute für Team D drin?

Weiter geht's! Auch heute stehen wieder mehrere Medaillenentscheidungen an und aus deutscher Sicht sind die Chancen auf Edelmetall vielversprechend.

Im Skeleton der Männer liegen Axel Jungk (34) und Christopher Grotheer (33) nach zwei von insgesamt vier Durchgängen auf Podiumskurs. Die Rückstande auf den führenden Briten Matt Weston (28) betragen 0,30 beziehungsweise 0,46 Sekunden. Damit ist selbst Gold noch möglich.

Die Entscheidung steigt am Abend ab 19.30 Uhr im dritten Lauf, ehe ab 21.05 Uhr dann um die Medaillen gefahren wird.

Im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer ruhen die deutschen Hoffnungen ab 14 Uhr auf Philipp Nawrath (33), Philipp Horn (31), Justus Strelow und David Zobel (beide 29), die um Edelmetall laufen.

Die größten deutschen Medaillenchancen gibt es am siebten Wettkampftag erneut im Eiskanal.
Die größten deutschen Medaillenchancen gibt es am siebten Wettkampftag erneut im Eiskanal.  © Alessandra Tarantino/AP/dpa

12. Februar, 23.39 Uhr: Das war der sechste Wettkampftag!

Damit verabschieden wir uns aus dem sechsten Wettkampftag, der ganz im Zeichen des dritten Olympiasieges der deutschen Rodler in der Team-Staffel stand.

In unserem Medaillenspiegel könnt Ihr nachschauen, wo sich Deutschland aktuell im Nationenvergleich einreiht.

12. Februar, 23.38 Uhr: Deutsche Eishockey-Männer feiern Olympia-Start nach Maß

Im letzten Drittel bringt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihren Zwei-Tore-Vorsprung über die Ziellinie und gewinnt zum Start der Spiele mit 3:1 gegen Dänemark.

Leon Draisaitl (1.) und Tim Stützle (25./31.) erzielten die Treffer fürs DEB-Team, Oscar Mølgaard glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus (14.). Am Samstag (12.10 Uhr) steht nun das zweite Vorrundenspiel gegen Lettland auf dem Programm.

12. Februar, 22.43 Uhr: DEB-Team geht mit Führung ins letzte Drittel

Mit dem 3:1 für Deutschland ertönt die Sirene zur letzten Unterbrechung.

Inzwischen haben sich Draisaitl und Co. die Führung hier auch verdient und sind auf Kurs Auftaktsieg.

12. Februar, 22.24 Uhr: Deutschland baut die Führung aus

Das DEB-Team nutzt das Powerplay aus, Tim Stützle schnürt seinen Doppelpack zum 3:1 (31.)!

Der Stürmer von den Ottawa Senators will Draisaitl in der Mitte anspielen, der Pass wird allerdings von einem Dänen abgefälscht und landet im Kasten.

Tim Stützle (l.) erzielt den dritten Treffer für das DEB-Team.
Tim Stützle (l.) erzielt den dritten Treffer für das DEB-Team.  © PIERO CRUCIATTI / AFP

12. Februar, 22.19 Uhr: Doppeltes Gold für die Niederlande im Shorttrack

Während im Eishockey noch die Kufen klirren, wurden im Shorttrack schon Medaillen verteilt.

Bei den Frauen setzte sich über 500 Meter Xandra Velzeboer vor der Italienerin Arianna Fontana durch. Bronze ging an Courtney Sarault aus Kanada. Im Finale über 1000 Meter bei den Männern jubelte ebenfalls Oranje: Jens van 't Wout landete ganz oben auf dem Podest vor dem Chinesen Long Sun sowie dem Koreaner Jongun Rim auf den Plätzen zwei und drei.

12. Februar, 22.10 Uhr: Deutschland geht erneut in Front!

Tim Stützle trifft nach starkem Assist von John Peterka sehenswert aus der Drehung zum 2:1 für Deutschland (25.)!

Eigentlich kamen die Dänen weiterhin etwas stärker aus der Viertelpause, doch allmählich bringt das DEB-Team mehr Energie aufs Eis. Das Tor und der erneute Vorsprung dürften jetzt nicht schaden.

12. Februar, 21.44 Uhr: Unentschieden nach dem ersten Drittel

Die erste Pause läuft, zwischen Deutschland und Dänemark steht es weiter 1:1.

Das DEB-Team erwischte einen Traum-Start mit dem Draisaitl-Tornach 23 Sekunden, ein Alu-Treffer von Bruggisser rüttelte die Dänen aber wach. Im Laufe der Minuten kamen diese so zu immer mehr Chancen und belohnten sich schließlich mit dem Ausgleich.

