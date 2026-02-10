Per WhatsApp bei Geburt dabei! Olympia-Star von Anruf geweckt, dann geht alles ganz schnell
Cortina (Italien) - Es sind schon seine fünften Olympischen Spiele, und trotzdem wird Wolfgang Kindl (37) diese wohl niemals vergessen. Nicht unbedingt aus sportlicher Sicht, schließlich ging der österreichische Rodler im Einsitzer leer aus, sondern weil er per WhatsApp dabei war, während seine Tochter das Licht der Welt erblickte!
Eigentlich hätten Saison- und Kinderplanung bei Familie Kindl perfekt zusammengepasst, denn das zweite Kind der Familie sollte im April zur Welt kommen, wenn die Saison der Rennrodler bereits vorbei ist.
Doch darauf hatte das kleine Mädchen offenbar keine Lust - und machte sich zwei Monate zu früh auf den Weg, am Morgen nach dem Einsitzer-Wettbewerb ihres Vaters bei Olympia!
"Ich war live dabei, es war ein Anruf und ich war dann per WhatsApp live dabei", erzählte Kindl beim ORF: "Es war unglaublich, es war fast, als wäre ich wirklich live dabei gewesen. Natürlich ist es schade, dass ich meine Frau nicht vor Ort unterstützen konnte."
Anstatt nach dem Rennen zu regenerieren, startete der Montag noch viel aufregender als die Wettkampf-Tage zuvor. "Heute in der Früh kam der Anruf und dann ist es auch schon losgegangen", schilderte der Österreicher das ungewöhnliche Erlebnis.
"Es ist natürlich nicht alltäglich, dass man so bei der Geburt dabei ist, aber es hat mich sehr gefreut und war schon sehr emotional."
Wolfgang Kindls Frau und Kind trotz Frühgeburt wohlauf
Auch wenn sein zweites Kind zu früh zur Welt kam, seien Mama und Tochter wohlauf, erzählte Kindl, er sei "überhappy" und froh, dass alles gut gegangen sei.
Die beiden bleiben allerdings noch etwas länger im Krankenhaus - und der 37-Jährige hofft, seine Familie kurz besuchen zu können.
Bei seinen mutmaßlich letzten Olympischen Spielen geht er noch am Mittwoch im Doppelsitzer mit Thomas Steu (32) an den Start, eine potenzielle Teilnahme an der Team-Staffel stünde am Donnerstag auf dem Plan.
"Schauen wir mal, ob es sich kurz ausgeht, dass ich vielleicht einen Abstecher machen kann", sagte Kindl: "Ich freu' mich auf jeden Fall auf die Zeit, wenn ich sie zu Hause besuchen kann."
Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, FRANCK FIFE / AFP