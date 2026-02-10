Per WhatsApp bei Geburt dabei! Olympia-Star von Anruf geweckt, dann geht alles ganz schnell

Cortina (Italien) - Es sind schon seine fünften Olympischen Spiele , und trotzdem wird Wolfgang Kindl (37) diese wohl niemals vergessen. Nicht unbedingt aus sportlicher Sicht, schließlich ging der österreichische Rodler im Einsitzer leer aus, sondern weil er per WhatsApp dabei war, während seine Tochter das Licht der Welt erblickte!

Am Sonntagabend raste Wolfgang Kindl (37) noch den Eiskanal in Cortina hinunter. Wenige Stunden später wurde es dann noch aufregender. © Michael Kappeler/dpa

Eigentlich hätten Saison- und Kinderplanung bei Familie Kindl perfekt zusammengepasst, denn das zweite Kind der Familie sollte im April zur Welt kommen, wenn die Saison der Rennrodler bereits vorbei ist.

Doch darauf hatte das kleine Mädchen offenbar keine Lust - und machte sich zwei Monate zu früh auf den Weg, am Morgen nach dem Einsitzer-Wettbewerb ihres Vaters bei Olympia!

"Ich war live dabei, es war ein Anruf und ich war dann per WhatsApp live dabei", erzählte Kindl beim ORF: "Es war unglaublich, es war fast, als wäre ich wirklich live dabei gewesen. Natürlich ist es schade, dass ich meine Frau nicht vor Ort unterstützen konnte."

Anstatt nach dem Rennen zu regenerieren, startete der Montag noch viel aufregender als die Wettkampf-Tage zuvor. "Heute in der Früh kam der Anruf und dann ist es auch schon losgegangen", schilderte der Österreicher das ungewöhnliche Erlebnis.

"Es ist natürlich nicht alltäglich, dass man so bei der Geburt dabei ist, aber es hat mich sehr gefreut und war schon sehr emotional."