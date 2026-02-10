 76.941

Olympia 2026 im Ticker: Peinliche Patzer bei Eröffnungsfeier ziehen weite Kreise

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschland hat auch am vierten Wettkampftag einige heiße Eisen im Feuer.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am dritten Wettkampftag holte Skispringer Philipp Raimund überraschend Gold von der Normalschanze. Damit steht Team Deutschland jetzt bei zwei Goldmedaillen, einmal Silber und einmal Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

10. Februar, 12.23 Uhr: Zwei deutsche Langläuferinnen im Halbfinale

Starke Leistungen der deutschen Langläuferinnen! Sowohl Laura Gimmler als auch Coletta Rydzek haben das Sprint-Halbfinale erreicht.

Gimmler belegte in ihrem Viertelfinale den zweiten Rang, der für die direkte Qualifikation nötig war, Rydzek gewann ihren Durchgang sogar. Sofie Krehl hingegen musste kurz vor dem Ziel abreißen lassen und verpasste das Halbfinale klar.

Coletta Rydzek gewann ihr Viertelfinale und steht damit ebenso wie Laura Gimmler unter den besten zwölf Sprinterinnen der Olympischen Spiele.
10. Februar, 11.42 Uhr: Deutschland in Team-Kombination in Schlagdistanz zum Podest

Kira Weidle-Winkelmann hat das deutsche Duo in der Team-Kombination zur Halbzeit auf Platz 6 geführt.

Die 29-Jährige, die in der Abfahrt startete, hatte am Ende 0,74 Sekunden Rückstand auf die führende US-Amerikanerin Breezy Johnson, bis zu den Medaillenrängen sind es 0,47 Sekunden.

Diesen Rückstand will im zweiten Teil der Team-Kombination, dem Slalom (14 Uhr), nun Abfahrts-Silbergewinnerin Emma Aicher wettmachen. Die deutsche Allrounderin ist in dieser Saison nicht nur die beste Abfahrerin, sondern auch beste Slalomfahrerin der Mannschaft und läuft deshalb gemeinsam mit Weidle-Winkelmann um die Medaillen mit.

Kira Weidle-Winkelmann brachte Team Deutschland auf Platz sechs liegend ins Ziel.
10. Februar, 11.36 Uhr: Philipp Raimund über zerbrochene Freundschaft mit Marius Lindvik

Eigentlich hätte Philipp Raimund seine Gold-Medaille wohl gerne mit dem Norweger Marius Lindvik gefeiert.

Doch die Freundschaft zwischen den beiden ging am Anzug-Skandal bei der WM 2025 kaputt: "Deutscher Gold-Held trauert Freundschaft mit Konkurrent nach: Wie ins Gesicht gespuckt'"

10. Februar, 11.33 Uhr: Kommentatoren-Panne bei Eröffnungsfeier zieht Kreise bis in die Politik

Die Olympischen Spiele 2026 wurden mit einer spektakulären Show eröffnet. Doch wer die Feier beim italienischen Sender Rai verfolgte, erlebte eine Panne nach der anderen, was jetzt größere Kreise zieht.

Der Sportchef des Senders, Paolo Petrecca, hatte als Kommentator reihenweise an der Show beteiligte Personen nicht erkannt, verwechselte unter anderem die bekannte italienische Schauspielerin Matilda De Angelis und US-Sängerin Mariah Carey. Auch IOC-Präsidentin Kirsty Coventry wurde zum Opfer einer Verwechslung Petreccas, er hielt sie für die Tochter des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella.

Als Reaktion auf die peinliche Vorstellung ihres Chefs kündigte die Sportredaktion von Rai deshalb an, nach Ende der Spiele drei Tage lang zu streiken. Von der für Rai-Mitarbeiter zuständigen Gewerkschaft Usigrai kam zudem scharfe Kritik und der Vorwurf, Petrecca habe dem Sender, dessen Gebühren zahlenden Zuschauern und allen Sportjournalisten Schaden zugefügt.

Auch die Politik beschäftigt sich mit dem Eklat: Die italienische Opposition erklärte, seit Amtsantritt von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zähle bei Rai politische Loyalität mehr als fachliche Kompetenz.

Zum Verwechseln ähnlich? Matilda De Angelis (l.) und Mariah Carey.
10. Februar, 10.15 Uhr: Vaterfreuden beim österreichischen Rodler Wolfgang Kindl

Aufregung pur bei Wolfgang Kindl: Der österreichische Rennrodler ist am Montag überraschend Vater geworden.

Die Geburt erlebte er auf besondere Art und Weise: "Per WhatsApp bei Geburt dabei! Olympia-Star von Anruf geweckt, dann geht alles ganz schnell".

10. Februar, 10.01 Uhr: Drei Langläuferinnen schaffen den Sprung ins Sprint-Viertelfinale

Drei der vier deutschen Starterinnen haben die Qualifikation im Langlauf-Sprint überstanden.

Laura Gimmler auf Platz 17, Sofie Krehl als 21. und Coletta Rydzek als 24. schafften den Sprung ins Viertelfinale, nur Katherine Sauerbrey (39.) verpasste die nächste Runde.

Während die Qualifikation noch ein Einzelzeitfahren ist, sprinten die Langläuferinnen ab dem Viertelfinale in Heats mit sechs Starterinnen im direkten Duell gegeneinander.

Laura Gimmler war als 17. beste Deutsche in der Sprint-Qualifikation.
10. Februar, 9.02 Uhr: Lindsey Vonn meldet sich erstmals selbst zu Wort

Am späten Sonntagabend hat Lindsey Vonn ein emotionales Statement auf Instagram geteilt.

Was sie zu sagen hatte, lest Ihr hier: "Lindsey Vonn meldet sich erstmals selbst zu Wort: Das ist ihre Diagnose".

10. Februar, 8.10 Uhr: Deutschland hat am Dienstag wieder heiße Eisen im Feuer

Nachdem der dritte Wettkampftag dank Gold für Philipp Raimund im Skispringen schönstmöglich geendet hat, richtet sich der Blick auf den Dienstag. Denn auch heute hat Team D wieder heiße Eisen im Feuer.

Die wohl besten Medaillenchancen gibt es für Deutschland im Rodeln, wo Julia Taubitz und Merle Fräbel zur Halbzeit auf Gold- bzw. Silberkurs liegen. Um 18.34 Uhr startet der letzte Lauf in der Eisbahn von Cortina.

Raimund will schon einen Tag nach seinem Gold-Triumph nachlegen, denn am Abend steht der Mixed-Wettbewerb (18.45 Uhr) an. Auch im Ski Alpin lauert Emma Aicher auf ihre zweite Medaille der Spiele, gemeinsam mit Kira Weidle-Winkelmann geht sie in der Team-Kombination (10.30 Uhr Abfahrt, 14 Uhr Slalom) an den Start.

Außenseiterchancen dürfen sich auch die Biathlon-Herren im Einzel (13.30 Uhr) und die Langläuferinnen im Sprint (Finale: 13.13 Uhr) ausrechnen. Den kompletten Zeitplan findet Ihr hier.

Julia Taubitz hat heute die besten Chancen auf das dritte Gold für Deutschland.
9. Februar, 22.05 Uhr: Deutschland dank "Gold-Hille" nach drittem Tag auf Rang drei

Während im Damen-Eishockey noch der vierte Spieltag zwischen Kanada und Tschechien läuft, verabschieden wir uns für heute mit dem Wunder von "Gold-Hille".

Im Medaillenspiegel ist Deutschland dadurch auf Rang vier geklettert.

9. Februar, 20.50 Uhr: Skispringer Philipp Raimund holt sensationell zweites deutsches Gold!

Philipp Raimund hat die zweite deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen im Skispringen gewonnen. Der 25-Jährige siegte im italienischen Predazzo im Wettbewerb von der Normalschanze.

Der Erfolg ist eine mittelschwere Sensation, Raimund hat bis dato noch keinen Weltcup-Sieg eingefahren. Am Montagabend verwies er mit 270,4 Metern den Polen Kacper Tomasiak und den Japaner Ren Nikaido auf die Ränge. Nach dem Goldsprung meinte Raimund im TV freudestrahlend: "Ich habe gewusst, es geht auf jeden Fall weit. Es ist unglaublich."

Mehr zu Gold-Hille lest ihr hier: "Sein erster Sieg ist ein goldener: Raimund kann sein Glück nicht fassen".

Goldhelm Philipp Raimund sprang unerwartet zu Gold.
9. Februar, 20.15 Uhr: Deutsche Rodel-Frauen auf Gold-Kurs vor Dienstag

Deutschland hat am Dienstag beste Chancen auf ein erneutes Rodel-Gold. Weltmeisterin Julia Taubitz und die WM-Zweite Merle Fräbel distanzierten in den ersten beiden von vier Durchgängen die Konkurrenz erheblich und lieferten sich ein Kopf-um-Kopf-Rennen.

Taubitz' Vorsprung auf Fräbel beträgt nur 61 Hundertstelsekunden.

