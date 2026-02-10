Edelmetall geht reihenweise kaputt! Nächstes Medaillen-Gate bei Olympia?

Mailand (Italien) - Gleich bei seinem Olympia-Debüt gewann der deutsche Biathlet Justus Strelow (29) mit der Mixed-Staffel Bronze . Doch noch am selben Abend ging die Medaille beim Feiern kaputt, bei einem Freudensprung fiel die Plakette vom Band ab - und mit dem Malheur ist Strelow nicht allein!

Breezy Johnson (30) hat ihr Medaillenband um den Hals hängen - doch die Plakette fehlt. © IMAGO / ZUMA Press

Schon nach dem zweiten Wettkampftag sind mindestens vier Athleten betroffen.

So berichtete Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (30), dass sie sich nur zwei Stunden lang im Besitz einer heilen Goldmedaille befunden habe.

Wie bei Strelow war ein Sprung für das Unglück verantwortlich, verriet die US-Amerikanerin auf einer Pressekonferenz - auch bei ihr brach der Steg, der Band und Plakette verbindet, als sie vor Freude durch die Gegend hüpfte, woraufhin die Medaille sich löste und zu Boden fiel.

Der deutschen Silbermedaillen-Gewinnerin Emma Aicher (22) riet sie deshalb, mit der Medaille um den Hals lieber nicht zu springen.

Die Goldmedaille von Eiskunstläuferin Alysa Liu (20), die sie erst am späten Sonntagabend überreicht bekam, hielt keine vier Stunden durch, auch die Silbermedaille der Schwedin Ebba Andersson (28) aus dem Skiathlon am Samstag ist betroffen.

Schon vier kaputte Medaillen bei den Olympischen Spielen also - und das, nachdem gerade einmal 13 von 116 Medaillenentscheidungen gefallen sind.