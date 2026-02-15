Schock-Szenen bei Olympia: Eishockey-Star kann nicht mehr aufstehen

Mailand (Italien) - Schlimme Szenen bei Olympia ! Der Sieg der kanadischen Eishockey-Männer gegen die Schweiz wurde von der schweren Verletzung des Schweizer Starstürmers Kevin Fiala (29) überschattet, die schwerwiegende Konsequenzen hat.

Der Schweizer Assistenzkapitän Kevin Fiala fällt für den Rest des olympischen Eishockey-Turniers aus. © Alexander NEMENOV / AFP

Das Match war durch die 5:1-Führung von Kanada längst entschieden, nur noch 170 Sekunden waren auf der Uhr, als Fiala bei einem Zweikampf mit Kanadas Tom Wilson (31) zu Boden ging.

Eigentlich nichts Ungewöhnliches - doch der Schweizer Assistenzkapitän blieb auf dem Bauch liegen und signalisierte sofort, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Helfer eilten aufs Eis, der Stürmer wurde minutenlang behandelt und schließlich bäuchlings auf einer Trage vom Eis gebracht.

Für den 29-Jährigen ging es im Anschluss direkt ins Krankenhaus, die ZDF-Kommentatoren befürchteten angesichts der Tatsache, dass überhaupt eine Trage zum Einsatz gekommen war und dass Fiala auch noch genau in der Position, in der er zum Liegen gekommen war, abtransportiert wurde, gar eine Wirbelsäulenverletzung.

Zumindest dafür konnte die Schweiz am Samstagmorgen Entwarnung geben, hatte aber trotzdem keine guten Neuigkeiten zu verkünden: Fiala fällt für den Rest des Turniers aus. "Medizinische Untersuchungen ergaben eine Unterschenkelverletzung, die einen weiteren Einsatz an den Olympischen Spielen 2026 ausschließt", hieß es vom Schweizer Verband.