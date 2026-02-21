Olympia 2026 im Ticker: Gold bei seinen letzten Spielen! 40-Jähriger fährt der Konkurrenz davon
Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind in vollem Gange!
Team D steht kurz vor dem Ende der Spiele bei sechs Olympiasiegen und jeweils achtmal Silber und Bronze. Kommt am letzten Wochenende noch Edelmetall dazu?
In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.
21. Februar, 17.30 Uhr: Die Niederländerinnen räumen weiter ab
Ein neuer Tag, eine neue olympische Goldmedaille im Eisschnelllauf für eine Niederländerin: Marijke Groenewoud gewinnt das Rennen im Massenstart der Frauen.
Für die Oranje-Damen ist es bereits der vierte Sieg bei den Winterspielen nach Femke Kok (500 Meter=, Jutta Leerdam (1000 Meter) und Antoinette Rijpma-de Jong (1500 Meter). Silber geht an Ivanie Blondin aus Kanada, Bronze mit Mia Manganello in die USA.
21. Februar, 16.55 Uhr: Jorrit Bergsma gewinnt Gold im Massenstart mit 40 Jahren!
Der Olympiasieg im Massenstart der Männer geht nach bereits drei Goldmedaillen für die Frauen in die Niederlande an Jorrit Bergsma.
Der 40-Jährige setzt sich in seinem letzten olympischen Lauf ziemlich überraschend gegen Silber-Sieger Viktor Hald Thorup aus Dänemark und den Italiener Andrea Giovannini auf Platz drei durch.
21. Februar, 16.22 Uhr: Deutsche Eisschnellläufer scheiden aus
Das Massenstart-Halbfinale lief für die schwarz-rot-goldenen Eisschnellläufer sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nicht wie erhofft. Alle fünf Deutschen müssen ihre letzte Medaillenhoffnung begraben.
Bei den Männern erwischte es zunächst den Erfurter Felix Maly im ersten Lauf, der nur 13. wurde. Im zweiten Halbfinale reichte es dann ebenfalls nicht für Fridtjof Petzold (14. Platz).
Maira Jasch erlebte bei den Damen einen bitteren Nachmittag, die Oberbayerin verpasste den Einzug in die Entscheidungsrunde als Neunte nur ganz knapp um einen Punkt, nachdem sie kurzfristig für Josephine Schlörb reingerückt war. Die Dresdnerin zog ihren Start aufgrund von Knieproblemen noch zurück, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. Josie Hofmann landete anschließend im zweiten Halbfinale auf dem elften Rang und muss im Finale ebenfalls zuschauen.
Damit wird es keine deutsche Medaille im Eisschnelllauf bei diesen Winterspielen geben.
21. Februar, 15.35 Uhr: Franziska Preuß freut sich über "super Abschluss"
"Bei Olympia die Karriere zu beenden, ist was Spezielles. Gemeinsam mit der Doro war es ein super Abschluss", sagte Preuß nach dem Rennen in der ARD.
Umringt von ihren Liebsten flossen auch noch einmal die Tränen. "Eigentlich wollte ich nicht mehr weinen, aber da war es zu spät."
Über ihren letzten Auftritt resümierte die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison: "Nach dem ersten Fehler habe ich es relativ gelassen gesehen... Es war egal, was rauskommt. Ich wollte einfach nochmal alles aufsaugen - und das ist mir gelungen."
21. Februar, 15.09 Uhr: Olympia-Negativrekord für deutsche Biathleten
So zweitrangig das heutige Ergebnis auch aktuell zu sein scheint, im Hintergrund steht nun eine umfassende Analyse an.
Denn nach dem Massenstart der Damen steht fest: Es ist das schlechteste Abschneiden überhaupt des deutschen Biathlon-Teams bei Olympischen Spielen! Nur in der Mixed-Staffel zu Beginn der Spiele konnte man aufs Podest laufen.
21. Februar, 14.55 Uhr: Danke, Franzi!
Preuß verabschiedet sich mit Rang 28 von der Biathlon-Bühne.
Die Luft war raus, egal - jetzt wird die 31-Jährige ihre tolle Laufbahn gebührend feiern können. Auch für die Italienerin Dorothea Wierer war es das letzte Rennen einer großen Karriere.
Beide werden zusammen nochmal auf die Runde laufen und sich bejubeln lassen.
21. Februar, 14.54 Uhr: Gold und Silber für Frankreich
Beim Biathlon-Massenstart der Frauen laufen Oceane Michelon und Julia Simon auf Platz 1 und 2. Tereza Vobornikova wird völlig unerwartet Dritte.
Voigt kommt auf Rang 7 ins Ziel, Hettich-Walz wird 17.
21. Februar, 14.47 Uhr: Sooo knapp! Voigt verschießt den letzten von 20 Schuss
Es wird wieder keine Medaille für Deutschland. Auch Voigt lässt eine Scheibe stehen, ist Siebte nach dem vierten Schießen.
Hettich-Walz muss ebenfalls erneut in die Strafrunde. Es führt überraschend die Tschechin Tereza Vobornikova.
Für Preuß kommt indes Fehler Nummer Sieben hinzu.
21. Februar, 14.39 Uhr: Hettich-Walz verschießt, Voigt weiter fehlerfrei
Vanessa Voigt geht nach dem ersten Stehendschießen als 5. auf die Runde - nach wie vor ohne Fehler.
Von denen schießt Hettich-Walz indes zwei, bei Preuß kommen gleich vier dazu! Für sie gilt es nun, ihr letztes Rennen einfach so gut es geht zu genießen. Sportlich scheint die Luft raus zu sein.
21. Februar, 14.31 Uhr: Voigt und Hettich-Walz nach zwei Schießen vorne mit dabei
Die beiden Deutschen bleiben bislang ohne Fehler. Preuß musste hingegen schon zweimal in die Runde.
Es führt die starke Französin Julia Simon. Zwölf Athletinnen sind nach wie vor ohne Fehlschuss unterwegs.
21. Februar, 14.15 Uhr: Drei Deutsche beim Massenstart am Start
Neben Preuß starten auch Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz.
Alle drei haben (Außenseiter-) Chancen aufs Podest, die Favoritinnen kommen allerdings aus Frankreich, Schweden, Norwegen und Italien.
21. Februar, 14.10 Uhr: Schlechteste Winterspiele aller Zeiten im Biathlon oder die große Erlösung?
Für Franziska Preuß wird es das letzte Rennen ihrer Karriere. Zeitgleich drohen den deutschen Biathleten die schlechtesten Winterspiele aller Zeiten.
In wenigen Minuten startet der Massenstart der Frauen. Können die Damen dem DSV-Team doch noch eine zweite Medaille sichern?
21. Februar, 13.59 Uhr: Deutsches Mixed-Team wird Siebter beim Skibergsteigen
Tatjana Paller und Finn Hoesch verpassen das ausgerufene Ziel von Platz 5 bei der ersten olympischen Skibergsteig-Staffel knapp. Die Deutschen werden mit 1,43 Minuten Rückstand Siebter.
Emily Harrop und Thibault Anselmet, die Favoriten aus Frankreich, steigen auf Rang 1. Silber und Bronze gehen an die Schweiz und Spanien.
21. Februar, 13.27 Uhr: Doppelter Heimsieg beim Ski Cross
Tim Hronek und Florian Wilmsmann sichern sich im kleinen Ski-Cross-Finale die Plätzte 6 und 7.
Olympiasieger wird der Italiener Simone Deromedis, eine faustdicke Überraschung. Sein Landsmann Federico Tomasoni macht die Freude für Italien auf Platz 2 perfekt. Alex Fiva aus der Schweiz sichert sich Bronze.
21. Februar, 13.19 Uhr: Deutsche dominieren im Viererbob!
Nach Lauf Nummer 2 im Viererbob liegen Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour auf 1, 2 und 3!
Ammour kann sich an Hall und Follador vorbeischieben. Lochner kommt nach erneut mäßigem Start in Fahrt und holt noch mal einige Hundertstel auf Friedrich raus.
"Ich glaube, dass das Ergebnis heute nach dem ersten Tag schon ganz okay ist", zeigt Lochner sich im Anschluss am ARD-Mirko bescheiden. Auf seine Landsmänner hat er nun schon 43 bzw. 59 Hundertstel Vorsprung.
21. Februar, 13.11 Uhr: Johannes Hoesflot Klaebo holt sich sechste Goldmedaille
Unfassbar! Der Norweger gewinnt nach 2 Stunden und 7 Minuten auch über die 50 Kilometer im Langlauf. Der erfolgreichste Athlet der Geschichte der Olympischen Winterspiele war er schon vorher.
Seine Teamkollegen Martin Loewstroem Nyenget und Emil Iversen holen sich Silber und Bronze.
21. Februar, 13.05 Uhr: Wilmsmann-Enttäuschung, Hronek wütend
Im ersten Halbfinale verpatzt Florian Wilmsmann den Start, wird am Ende leider nur Vierter und muss mit dem kleinen Finale vorlieb nehmen.
Für Tim Hronek reicht es nach einem weiteren engen Lauf ebenfalls nicht für das große Finale. Doch im Ziel beschwert sich der Deutsche lautstark über seinen Lauf-Kontrahenten Ryan Regez. Der Schweizer wird tatsächlich auch wegen Behinderung disqualifiziert, doch das ändert für den Deutschen nichts mehr.
21. Februar, 12.54 Uhr: Zwei Deutsche im Ski-Cross-Halbfinale
Florian Wilmsmann und Tim Hronek überstehen ihre Viertelfinaleläufe. Wilmsmann weiterhin dominant, Hronek noch wilder als zuvor - springt kurz vor der Ziellinie noch hauchdünn auf Rang 2 seines Laufes.
Für Cornel Renn und Florian Fischer ist indes leider Schluss.
In Kürze geht es mit den Halbfinals weiter.
21. Februar, 12.35 Uhr: Österreicher stürzen schwer im Viererbob
Jakob Mandlbauer und seine Anschieber Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer und Daiyehan Nichols-Bardi stürzen im 2. Lauf schwer!
Es ist der erste heftige Sturz im Eiskanal von Cortina. Das Viererbob-Rennen wurde unterbrochen. Mandelbauer muss ins Krankenhaus gebracht werden.
21. Februar, 12.28 Uhr: Auch Tim Hronek im Viertelfinale
Durchaus überraschend gewinnt auch der vierte Deutsche seinen Achtelfinallauf im Ski Cross!
Somit steht Hronek nach schwacher Quali-Laufzeit ebenfalls unter den besten 16.
21. Februar, 12.20 Uhr: Gold im Mixed Team Aerials Finale geht nach Nordamerika
Die USA setzen sich auf der Schanze wie schon 2022 souverän gegen die Konkurrenz durch.
Silber geht an die Schweiz, Bronze an China - eine kleine Enttäuschung, Olympiasieger Wang Xindi und Li Tianma stürzten.
21. Februar, 12.16 Uhr: Deutsche Ski Crosser überstehen Achtelfinale
Florian Wilmsmann und Cornel Renn beendeten ihren Lauf auf 1 und 2 - ziehen beide ins Viertelfinale ein!
Einen Lauf später übersteht auf Florian Fischer ein wildes Rennen als Zweiter und folgt seinen Teamkameraden in die nächste Runde.
Was macht der vierte Deutsche Tim Hronek?
21. Februar, 12 Uhr: Norweger führen zur Hälfte im Langlauf
Nach 25 von 50 Kilometern liegt ein norwegisches Trio um Superstar Klaebo in Führung.
Ein weiterer favorisierter Norweger, Harald Oestberg Amundsen, brach das Rennen indes ab. Ebenso der bis dato gut liegende Finne Iivo Niskanen.
21. Februar, 11.33 Uhr: USA gewinnt erstes Finale der Mixed Team Aerials
Die Teams aus China, Australien und Schweiz folgen den Amerikanern in das zweite Finale, in dem dann die Medaillen vergeben werden.
Kanada, Kasachstan und die Ukraine sind ausgeschieden.
21. Februar, 11.24 Uhr: Blechmedaillen-Flut für Deutschland "schmerzt"
"Das schmerzt deswegen, weil es irgendwo zwischen Drama und Tragödie abgelaufen ist", sagte Olaf Tabor, der Leistungssport-Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbunds.
Zwölf 4. Plätze stehen bislang für Team D zu buche. "Sie gehören zum Ergebnis der Mannschaft, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinterher auswerten", so der Chef de Mission.
21. Februar, 11.02 Uhr: Der König der Spiele will sich noch einmal krönen
Johannes Hoesflot Klaebo hat schon fünf Goldmedaillen gewonnen - alleine bei diesen Olympischen Spielen! Jetzt will der Langlauf-Superstar auch auf den 50 Kilometern wieder angreifen.
Drei Deutsche befinden sich ebenfalls im Starterfeld des Ski-Marathons, allerdings ohne Medaillenchancen.
21. Februar, 10.53 Uhr: Mixed Team Aerials Finale läuft
Das nächste Ski-Freestyle-Finale hat begonnen. Von sieben Nationen im ersten können es vier ins zweite Mixed Team Aerials Finale schaffen.
Deutschland ist beim dem spektakulären Sprung-Wettbewerb nicht vertreten.
21. Februar, 10.44 Uhr: Können die Ski-Cross-Herren es Daniela Maier gleichtun?
Daniela Maier holte am Freitag Gold für Deutschland - nun haben die deutschen Herren gleich vier Eisen beim Ski Cross im Feuer. Der Quali-Run für die Setzliste ist durch.
Dabei fuhr Florian Wilmsmann auf einen starken vierten Platz, was dem 30-Jährigen Startplatz-Vorteile verschafft, wenn es ab dem Achtelfinale dann Mann gegen Mann gegen Mann gegen Mann geht.
21. Februar, 10.22 Uhr: Ammour verliert Boden auf Bronze-Platz
Der Brite Brad Hall sowie der Schweizer Cedric Follador schieben sich an Adam Ammour vorbei.
Der Bronze-Gewinner mit dem Zweierbob liegt im Vierer aktuell auf Platz 5 mit schon 0,6 Sekunden Rückstand auch Lochner, aber nur 0,12 Sekunden auf Platz 3.
Mit jeweils 2 und 4 Hundertstel-Sekunden sitzen ihm der Schweizer Michael Vogt und der Italiener Patrick Baumgartner im Nacken.
21. Februar, 10.10 Uhr: Viererbob-Wettkampf gestartet - Lochner in Führung
Francesco Friedrich, Adam Ammour und Johannes Lochner sowie ihre Anschieber haben jeweils ihren ersten Lauf im Viererbob hinter sich gebracht.
Zwar patzte Lochner gleich zu Beginn etwas, doch seine deutschen Kontrahenten erwischten deutlich schlechtere Läufe, so dass sich der Olympiasieger im Zweierbob direkt wieder absetzten konnte und nun schon 0,39 Sekunden vor dem aktuell zweitplatzierten Friedrich liegt.
21. Februar, 7.35 Uhr: Preuß will im letzten Rennen "noch mal die Freude spüren"
Größer könnte die Bühne für das letzte Rennen der Karriere nicht sein: Der heutige Massenstart der Frauen (14.15 Uhr) wird nicht nur das letzte Biathlon-Wettbewerb bei diesen Olympischen Spielen sein - sondern auch der letzte professionelle für Franziska Preuß!
"Mein Hauptziel ist, noch mal die Freude zu spüren und den Grund, warum ich mich damals entschieden habe, Biathlon zu machen", sagte die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison im ZDF. "Weil es einfach ein cooler Sport ist. Ich hoffe, dass ich das fühle und alles andere komplett ausklammern kann." Das Ergebnis soll dabei nicht allzu sehr im Vordergrund stehen: "Was auch immer dann kommt, ich bin völlig fein damit."
20. Februar, 23.48 Uhr: USA besiegen Deutschland-Bezwinger Slowakei im Eishockey-Halbfinale
Das wird ein echter Kracher! USA gegen Kanada lautet am Sonntag (14.10 Uhr) die Finalpaarung bei den Herren im Eishockey.
Im Abendspiel setzten sich die US-Boys deutlich gegen Deutschland-Bezwinger Slowakei mit 6:2 durch. Die Finalpaarung gab es bereits mehrfach bei Olympischen Spielen. 2002 und 2010 hatten die Kanadier das bessere Ende für sich. 1960 hatten die US-Amerikaner im Duell mit Kanada Grund zum Jubeln.
20. Februar, 23.39 Uhr: Wer holte die Shorttrack-Medaillen?
Die schnellsten Shorttrack-Spezialisten bei den Männern kommen aus den Niederlanden.
Die Oranje-Läufer sicherten sich den Sieg über 5000 Meter. Auf den Plätzen zwei und drei kamen Korea und Italien ein.
Im Shorttrack-Finale über 1500 Meter der Frauen holte sich die Südkoreanerin Gili Kim die Goldmedaille. Silber und Bronze gingen an Minjeong Choi (Südkorea) und Corinne Stoddard (USA).
20. Februar, 21.17 Uhr: Goldmedaille für die USA im Ski Freestyle, Halfpipe Männer
An der Halfpipe ist die Medaillen-Entscheidung gefallen.
Im Ski-Freestyle Finale geht der Sieg an Alex Ferreira (USA). Der US-Amerikaner holt 93,75 Punkte und verweist Henry Sildaru (Estland, 93,00) und Brendan Mackay (Kanada, 91,00) auf die Plätze.
20. Februar, 20.47 Uhr: Nolte übernimmt die Führung vor Buckwitz! Humphries rutscht ab
Laura Nolte setzt einen drauf und macht auf ihre deutschen Mitstreiterinnen wieder Hundertstel gut.
Mit insgesamt 1.53.93 Minuten übernimmt sie nach dem zweiten Lauf die Spitzenposition, weil Kaillie Armbruster Humphries sich einen leichten Drift und mehrere Unsauberkeiten leistet und jetzt insgesamt 23 Sekunden hinter Nolte liegt - und auch hinter Buckwitz.
Das Ranking nach zwei von vier Läufen:
- 1. Nolte (GER): 1.53.93
- 2. Buckwitz (GER): 1.54.11
- 3. Armbruster Humphries (USA): 1.54.16
- 4. Kalicki (GER): 1.54.36
20. Februar, 20.42 Uhr: Buckwitz und Kalicki vorerst vorne
Dagegen liefern die Deutschen ab! Lisa Buckwitz und Kim Kalicki führen vorbehaltlich der letzten beidem Starterinnen das Feld an.
1.54.11 Minuten lautet die aktuelle Bestzeit von Buckwitz, doch jetzt kommen Laura Nolte und Kaillie Armbruster Humphries.
20. Februar, 20.38 Uhr: Erste Überraschung im Zweier-Bob - Monobob-Siegerin patzt
Monobob-Siegerin Elana Meyers Taylor aus den USA wird voraussichtlich nichts mit den Medaillen im Zweier-Bob zu tun haben.
Sie leistete sich direkt zum Start einen schweren Schnitzer und reiht sich nur auf Platz acht ein.
20. Februar, 20.24 Uhr: Zweiter Durchgang im Zweier-Bob der Frauen läuft
Währenddessen läuft der zweite Durchgang im Zweier-Bob der Frauen. Die Teilnehmer starten in der Rückwärts-Reihenfolge vom ersten Lauf.
Nach den ersten 15 von 25 Duos führt Breeana Walker aus Australien mit 1.55.05 Minuten.
20. Februar, 20.15 Uhr: Nächster Sturz in der Halfpipe
Noch vor dem Halfpipe-Finale ist Ski-Freestyler Seunghun Lee gestürzt. Der Südkoreaner stürzte beim Aufwärmen und verpasst das Finale.
Nach seinem Sturz hielt er sich die Hände vor das Gesicht und mumusstebtransportiert werden. Der Olympia-Traum - geplatzt!
20. Februar, 19.50 Uhr: Kanadas Eishockey-Herren stehen im Finale
Nach einer turbulenten Schlussphase hat Kanada im Herren-Eishockey das Finale für Sonntag klargemacht.
Gegen den amtierenden Olympiasieger Finnland hatte die Weltelite der NHL-Stars viel Mühe und lösten erst kurz vor Schluss das Finalticket.
20. Februar, 18.15 Uhr: Zweier-Bob startet - USA mit Bestzeit im ersten Lauf
Die Läufe der Frauen im Zweier-Bob starten mit einem Erfolg der USA: Kaillie Armbruster Humphries legte mit 56,92 Sekunden nicht nur den schnellsten Lauf hin, sondern stellte einen neuen Bahnrekord auf.
Sie konterte damit die vorherige Bestzeit von Laura Nolte, die mit 56,97 Sekunden ins Ziel rauschte. Auf den Plätzen drei und vier folgen zwei weitere deutsche Bobs mit Lisa Buckwitz (57,05) und Kim Kalicki (57,13).
Noch kann es theoretisch zu Veränderungen kommen, es sind noch nicht alle Bobs unten. Der zweite von vier Läufen folgt schon um 19.45 Uhr.
20. Februar, 17.55 Uhr: Niederländerinnen räumen im Eisschnelllauf weiter ab!
Antoinette Rijpma-de Jong aus den Niederlanden holt die Goldmedaille über 1500 Meter!
Im letzten Duell war Miho Takagi lange auf Goldkurs, doch am Ende musste die Japanerin abreißen lassen. Die Oranje-Dominanz auf dem Eis war erneut nicht zu brechen. Nach dem ersten Platz über 500 und 1000 Meter landet das nächste Gold im deutschen Nachbarland.
Silber geht an die Norwegerin Ragne Wiklund mit gerade einmal 0,06 Sekunden Abstand, Valerie Maltais aus Kanada freut sich über Bronze.
20. Februar, 17.23 Uhr: Franziska Preuß beendet Karriere sofort!
Der Olympia-Massenstart am Samstag wird der letzte Auftritt von Franziska Preuß als aktive Biathletin sein!
Bereits vor den Spielen hatte die 31-Jährige angekündigt, ihre Karriere nach der Saison zu beenden. Jetzt zieht sie diesen finalen Schritt vor und kehrt nach den Winterspielen nicht mehr in den Weltcup zurück.
"Ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute auf meine Karriere zurückblicke, dann fühlt sich das einfach nur unglaublich an. Als ich damals mit Biathlon angefangen habe, hätte ich mir vieles von dem, was ich erleben und erreichen durfte, wirklich nicht erträumt", sagte Preuß. "Es war eine wahnsinnig spannende Zeit mit ganz vielen besonderen Momenten. Und vor allem mit ganz vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte."
20. Februar, 15 Uhr: Philipp Horn schrammt im Massenstart am Podest vorbei
Das darf doch nicht wahr sein! Philipp Horn liegt lange auf Bronze-Kurs, am Ende wird es aber nur der vierte Platz.
Nach einem Fehler beim letzten Schießen zieht der Franzose Quentin Fillon Maillet in der finalen Runde mit einer Machtdemonstration am DSV-Biathleten vorbei und verweist den gebürtigen Thüringer somit auf den undankbaren Blech-Rang.
"Ich habe mich gefragt: Warum er? Der ist mit Abstand der Schnellste hier gerade, der ist eine absolute Maschine", ärgerte sich der 31-Jährige im Ziel am ZDF-Mikrofon über seinen Konkurrenten auf den entscheidenden Kilometern.
Derweil schnappt sich der Norweger Johannes Dale Skjevdal völlig souverän mit großem Abstand die Goldmedaille vor seinem Landsmann Sturla Holm Lægreid, Philipp Nawrath wird Siebter, David Zobel beendet den Massenstart auf Rang 23.
20. Februar, 14.43 Uhr: Philipp Horn auf Kurs!
Horn liefert im dritten Schießen ab und schiebt sich ohne Fehler auf den zweiten Platz!
Johannes Dale Skjevdal führt, Sturla Holm Lægreid verfolgt den DSV-Biathleten auf Rang drei.
20. Februar, 14.34 Uhr: Tommaso Giacomel muss aufgeben
Das ist bitter! Der italienische Lokalmatador Tommaso Giacomel hat sich offenbar verletzt und verlässt das Rennen nach dem zweiten Schießen.
20. Februar, 14.29 Uhr: Versöhnlicher Abschluss für die deutschen Biathleten?
Seit einigen Minuten läuft der Massenstart der Männer im Biathlon. Philipp Horn, Philipp Nawrath und David Zobel wollen ihre letzte Medaillenchance wahrnehmen und die bislang so enttäuschenden Spiele aus DSV-Sicht noch zu einem versöhnlichen Abschluss bringen. Aktuell reihen sich alle drei aber noch recht deutlich hinter den Podestplätzen ein.
Die Frauen können am morgigen Samstag (14.15 Uhr) bei ihrem Massenstart dann noch einmal mit demselben Ziel eingreifen.
20. Februar, 13.17 Uhr: Daniela Maier holt Gold für Deutschland!
Daniela Maier hat es geschafft, die gebürtige Schwarzwälderin holt Gold im Ski Cross!
Nach Bronze bei den Spielen vor vier Jahren in Peking setzt sich die 29-Jährige überraschend souverän im Großen Finale an die Spitze und holt den Triumph vor der Schweizerin Fanny Smith. Bronze geht an Sandra Näslund aus Schweden, die Französin Marielle Berger Sabbatel muss sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.
20. Februar, 13.11 Uhr: Daniele Maier auf Medaillenkurs
Die deutsche Freestylerin Daniela Maier hat es beim Ski Cross der Frauen ins Große Finale geschafft und damit sehr gute Chancen auf Edelmetall!
Dafür muss sie nur eine ihrer drei Gegnerinnen hinter sich lassen. Die Schwedin Sandra Näslund, Fanny Smith aus der Schweiz und Marielle Berger Sabbatel dürften aber ebenfalls alle drei eine Medaille im Visier haben.
20. Februar, 12.44 Uhr: Rekord-Rodler tragen die deutsche Fahne
Mit Gold in der Teamstaffel avancierten Tobias Wendl und Tobias Arlt zu den erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken aller Zeiten, jetzt wird dem Duo die nächste besondere Ehre zuteil: Sie tragen die schwarz-rot-goldene Fahne bei der Abschlussfeier.
"Es war ein Lebensziel von uns, die deutsche Mannschaft als Fahnenträger anführen zu dürfen. Dass wir das nun zum Abschluss unserer olympischen Karrieren erfüllen können, ist mindestens so viel wert wie der Olympiasieg hier", erklärten die Rodler. Wendl war schon als Fahnenträger für die Eröffnungsfeier nominiert gewesen, ging jedoch letztlich leer aus.
Die beiden kündigten bereits an, dass die laufenden Winterspiele ihre letzten sein werden.
20. Februar, 11.04 Uhr: Deutschland bislang vom Blech-Pech verfolgt
Mit elf vierten Plätzen führt Deutschland die wohl unglücklichste Olympia-Rangliste im Moment an.
Im Biathlon erwischte es sowohl die Männer- als auch die Frauenstaffel, dazu Vanessa Voigt im Einzel. Die Langlauf-Damen fuhren in der Staffel ebenso am Podest vorbei, im Skispringen verfehlten das Mixed- und Super-Team knapp Edelmetall. Dazu kommen Toni Eggert und Florian Müller im Rodel-Doppelsitzer, Skeletoni Hannah Neise, Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle, Lisa Buckwitz im Monobob sowie Tatjana Paller bei der Skibergsteigen-Premiere.
Andere schwarz-rot-goldene Dramen wie bei Lena Dürr, die zweimal auf Medaillenkurs war und vor allem im Slalom kurios scheiterte, sind hier sogar noch ausgenommen. Norwegen holt sich mit neun zweiten Plätzen derzeit Silber in der Blech-Statistik, was angesichts von 16 Goldmedaillen aber zu verkraften sein dürfte. Frankreich schrammte achtmal knapp am Treppchen vorbei und belegt damit Platz drei.
20. Februar, 9.43 Uhr: Felix Neureuther wünscht sich kürzere Strecken bei Olympia
Als TV-Experte betreute Deutschlands Ski-Star Felix Neureuther die Olympischen Spiele in Bormio. Die vielen verschiedenen Wettkampfstandorte waren dem 41-Jährigen in Italien jedoch ein Dorn im Auge.
"Ob das die Zukunft für die Olympischen Spiele ist, mit den weiten Wegen und den verteilten Sportstätten, ist für mich daher schon fraglich", stellte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung fest. "Wir sollten die Spiele an Orte vergeben, wo sie nicht nur dezentral durchführbar sind."
Die Spiele werden aktuell in 13 verschiedenen Stätten ausgetragen. Für das Mega-Event 2030 in den französischen Alpen ist erneut ein dezentrales System mit mehreren Orten geplant. "Es war sehr separiert, und da ist nicht die Olympia-Stimmung aufgekommen, die sich viele erhofft hatten", so Neureuther weiter.
19. Februar, 22.21 Uhr: Das war der 13. Wettkampftag
Der 13. Wettkampftag verlief aus deutscher Sicht eher enttäuschend: Zum ersten Mal bei diesen Winterspielen holte Team D keine Medaille. Auch im noch laufenden Eiskunstlauf-Finale der Frauen gibt es keine weitere Medaillenchance, denn es ist keine deutsche Teilnehmerin am Start.
Wie sich Deutschland dadurch jetzt im Medaillenspiegel positioniert, findet Ihr hier.
19. Februar, 21.55 Uhr: USA krönt sich zum Eishockey-Olympiasieger
Die USA haben das Eishockey-Finale der Frauen gegen Kanada in der Overtime mit 2:1 für sich entschieden!
Vier Minuten waren gespielt, da sorgte Megan Keller mit dem entscheidenden Treffer für die übersprudelnde US-amerikanische Freude. Dabei hatte Kanada beinahe die gesamte Partie über geführt, erst zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hatten die USA überhaupt ausgeglichen.
19. Februar, 21.50 Uhr: Schwerer Sturz überschattet Halfpipe-Qualifikation
Die Qualifikation der Freestyle-Skifahrerinnen auf der Halfpipe ist von einem schweren Sturz der Medaillenkandidatin Cassie Sharpe überschattet worden.
Die Kanadierin stürzte im zweiten Durchgang bei der Landung nach einem Trick und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Sharpe musste lange behandelt werden und konnte erst nach rund zehn Minuten in einem Schlitten abtransportiert werden. Dabei gab die 33-Jährige den geschockten Zuschauern immerhin selbst leichte Entwarnung und winkte ins Publikum.
Ihr Ergebnis aus dem ersten Lauf reichte trotzdem, um sich als Drittbeste für das Finale zu qualifizieren. Ob Sharpe dort am Samstagabend antreten kann, ist noch nicht klar.
19. Februar, 21.33 Uhr: Eishockey-Finale geht in die Overtime
Ist das spannend! Fast zwei Drittel lang lag Kanada im Eishockey-Finale der Frauen mit 1:0 vorn, doch zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit egalisierte Hilary Knight den Rückstand der USA.
Damit geht es in die Overtime, vorher bereiten die Eismaschinen aber noch einmal die Spielfläche auf.
19. Februar, 21.14 Uhr: Italienischer Ski-Coach schmeißt hin
Für Italien laufen die Winterspiele im eigenen Land eigentlich äußerst erfolgreich, die Technik-Spezialisten des Herren-Alpin-Teams bekamen bisher aber nichts vom Medaillenkuchen ab. Nach enttäuschenden Ergebnissen zieht deshalb Trainer Mauro Pini (61) Konsequenzen und reicht seinen Rücktritt ein.
"Ich übernehme die Verantwortung für die enttäuschenden Ergebnisse der italienischen Athleten in den technischen Disziplinen. Nach reiflicher Überlegung und in Anerkennung des fehlenden gegenseitigen Vertrauensverhältnisses zu ihren Vorgesetzten halte ich es für richtig, einen Schritt zurückzutreten", ließ der 61-Jährige über eine Mitteilung des italienischen Skiverbandes FISI ausrichten.
Erst im vergangenen April hatte Pini das Technik-Team der italienischen Skirennfahrer übernommen, allerdings schon während der Weltcup-Saison nicht die erhofften Ergebnisse feiern können. Bei Olympia nahm die Formkrise dann ihren Lauf: In Slalom und Riesenslalom zusammen erreichten nur zwei von acht Starten überhaupt das Ziel.
19. Februar, 19.18 Uhr: Kanada und die USA kämpfen um Eishockey-Gold
Es geht um Gold! Ein besseres Eishockey-Finale der Frauen hätte man sich kaum ausmalen können, denn es treffen die beiden Top-Favoriten Kanada und USA aufeinander.
Es ist tatsächlich das fünfte Mal in Folge, dass die beiden Nationen im Olympiafinale stehen, bei drei der letzten vier Duellen behielt Kanada die Oberhand.
19. Februar, 17.54 Uhr: Eisschnellläufer Finn Sonnekalb ohne Chance im Finale über 1500 Meter
Der deutsche Eisschnellläufer Finn Sonnekalb reist ohne Medaille von den Olympischen Spielen ab. Nach seiner Erkrankung kurz vor seinem ersten Wettkampf hat er auch über 1500 Meter noch nicht die nötige Power, um mit den Topläufern mitzuhalten, und beendet den Wettkampf auf Platz 13.
Den Olympiasieg schnappte sich der Chinese Zhongyan Ning, der überraschend Favorit Jordan Stolz aus den USA in die Schranken wies, vor Stolz und dem Niederländer Kjeld Nuis. Die anderen beiden Deutschen Hendrik Dombek und Moritz Klein belegten am Ende die Plätze 19 und 20.
Damit ist auch die letzte deutsche Medaillenhoffnung des Tages geplatzt, zum ersten Mal bei diesen Winterspielen endet damit ein Wettkampftag ohne Edelmetall für Team D. Die letzten beiden Entscheidungen des Tages, die Eiskunstlauf-Kür der Frauen und das Eishockey-Finale der Frauen, finden ohne deutsche Beteiligung statt.
19. Februar, 17.15 Uhr: Schweizer Frauen-Team holt Eishockey-Bronze
Was für ein Krimi! Bis zum Ende der regulären Spielzeit stand es zwischen Schweden und der Schweiz im Eishockey-Bronzematch der Frauen 1:1, und auch die Overtime schien ohne weiteren Treffer zu verlaufen.
50 Sekunden vor dem Ende der Overtime schlug jedoch die Stunde von Alina Müller: Die Schweizer Topstürmerin überwand die schwedische Torhüterin und sorgte so dafür, dass die Eidgenossinnen nach Platz vier vor vier Jahren in Peking dieses Mal mit Edelmetall nach Hause fahren.
19. Februar, 15.59 Uhr: Schweiz und Schweden wollen Eishockey-Bronze
Bei den Frauen befindet sich das Eishockey-Turnier schon auf der Zielgeraden, gleich werden die ersten Medaillen vergeben.
Im Spiel um Platz drei zwischen der Schweiz und Schweden steht es im zweiten Drittel allerdings noch 1:1, es ist ein heißer Fight um Bronze.
19. Februar, 14.55 Uhr: Spanien holt Gold im Skibergsteigen
Die erste Goldmedaille im Skibergsteigen bei den Herren geht an den Spanier Oriol Cardona Coll.
Nikita Filippov aus Russland, der unter neutraler Flagge antritt, schnappt sich Silber, Dritter wird Thibault Anselmet aus Frankreich. Der Deutsche Finn Hösch war bereits im Vorlauf ausgeschieden.
19. Februar, 14.43 Uhr: Deutsche Kombinierer verpassen Medaille im Teamsprint
Das darf doch nicht wahr sein! Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek können ihren Vorsprung aus dem Springen nicht halten und fahren trotz hervorragender Podest-Chancen im Langlauf über 2x7,5 Kilometer am Ende zu Platz fünf im Teamsprint.
Direkt vom Start weg schmolz der Vorsprung rasant, ein Doppel-Sturz von Geiger in der achten Runde verhagelte die schwarz-rot-goldenen Edelmetall-Hoffnungen dann endgültig. Das bedeutet die ersten Spiele ohne Edelmetall für die DSV-Kombinierer seit 1998!
Die Goldmedaille geht nach Norwegen, Finnland landet auf dem zweiten Platz. Österreich schnappt sich Bronze. Italien wird noch Vierter.
19. Februar, 14.03 Uhr: Tatjana Paller verpasst Medaille beim ersten Skibergsteigen
Schade! Im ersten olympischen Finale der Frauen beim Skibergsteigen schrammt Tatjana Paller auf dem vierten Platz knapp am Podest vorbei.
Die Starnbergerin startete leider durchwachsen ins Rennen, hatte das Feld als Sechstplatzierte lange vor sich, aber holte am Ende noch fleißig auf und ließ Giulia Murada aus Italien sowie die Französin Margot Ravinel hinter sich. Gold geht in die Schweiz zu Marianne Fatton, Zweite wird Emily Harrop aus Frankreich, die Spanierin Ana Rodriguez Alonso freut sich über Bronze.
19. Februar, 13.13 Uhr: Deutsche schafft es ins erste Skibergsteigen-Finale
Tatjana Paller bekommt die Chance auf eine der ersten Medaillen überhaupt im Skibergsteigen.
Die WM-Dritte hat sich im zweiten Halbfinale der Frauen als Zweitplatzierte hinter der Französin Margot Ravinel für die Entscheidungsrunde qualifiziert und damit gute Aussichten auf Edelmetall. Insgesamt treten sechs Skibergsteigerinnen in der letzten Runde an.
19. Februar, 12.04 Uhr: Deutsche Curler beenden Olympische Winterspiele mit Sieg
Die deutsche Curling-Auswahl der Männer hat die Spiele mit einem 6:4-Erfolg gegen China beendet.
Aus Wettkampf-Sicht war das Duell allerdings bedeutungslos, schon im Vorfeld stand fest, dass beide Teams keine Chance mehr aufs Halbfinale haben. Deutschland sammelte insgesamt vier Siege aus neun Partien, vor allem die überraschende Pleite gegen Tschechien machte den Medaillenhoffnungen jedoch einen Strich durch die Rechnung.
19. Februar, 11.35 Uhr: Eine Deutsche bei Skimo-Premiere im Halbfinale
Tatjana Paller hat es im dichten Schneefall von Bormio ins Halbfinale beim erstmals olympischen Skibergsteigen geschafft. Die Starnbergerin landete in ihrem Vorlauf auf Platz zwei.
Helene Euringer hatte als Fünfte weniger Glück und schied aus, auch bei den Männern schaffte es Finn Hösch mit dem vierten Platz in der Quali nicht in die Entscheidungsrunde.
19. Februar, 10.35 Uhr: Deutsche Kombinierer legen vor!
Das deutsche Kombinierer-Duo Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek hat beim Skispringen ordentlich vorgelegt und sich vorerst an die Spitze der Rangliste gesetzt.
Zunächst sprang Rydzek saubere 123 Meter für 122 Punkte, ehe Geiger 124,5 Meter für 246,5 Punkte nachlegte.
Der Abstand vor Norwegen auf Platz zwei beträgt aktuell 13 Sekunden, ab 14 Uhr fällt die Medaillen-Entscheidung im Langlauf über 2x7,5 Kilometer.
19. Februar, 10.05 Uhr: Skibergsteigen feiert heute seine Olympia-Premiere
Skibergsteigen ist dieses Jahr erstmals bei den Olympischen Winterspielen dabei. Doch worum geht es eigentlich?
Ski Mountaineering oder kurz Skimo ist praktisch eine Version des Skitourengehens. Dabei laufen die Athleten auf Skiern, die gegen das Rutschen mit Fellen bespannt sind, einen Hang hoch. Oben kommen die Felle dann ab und es geht in der Abfahrt herunter. "Aber bei uns gibt es natürlich kein gemütliches Gipfelbrot", scherzte Tatjana Paller, Deutschlands beste Skibergsteigerin.
Bei Olympia findet die Sportart im heutigen Sprint und am Samstag bei der Mixed-Staffel ihre Bühne. Im Sprint geht es 70 Höhenmeter rauf inklusive eines Abschnitts, auf dem die Skier auf den Rücken geschnallt und getragen werden. Ausgetragen wird der Wettkampf im K.o.-Format, eine Runde dauert rund drei Minuten.
19. Februar, 9.52 Uhr: Schneefall wirbelt Zeitplan durcheinander
Der starke Schneefall an den italienischen Olympia-Standorten verzögert den Ablauf der Spiele. Im Moment trifft es vor allem die Ski-Freestyler.
Bereits am Mittwochabend musste der Sprung verschoben werden, die für Donnerstag um 10.30 Uhr geplante Halfpipe-Qualifikation hat es jetzt ebenfalls aufgrund "erheblicher Schneefälle" erwischt, wie es von offizieller Seite heißt. Die Sicherheit der Athleten genieße höchste Priorität. Aktuell soll die Quali nun am Freitag ab 10.30 Uhr starten, das Finale dann um 13.30 Uhr. Die Frauen-Qualifikation am Donnerstagabend um 19.30 Uhr soll - Stand jetzt - stattfinden.
18. Februar, 22.20 Uhr: Das war der zwölfte Wettkampftag
Während die USA und Schweden noch den finalen Eishockey-Halbfinalist suchen, sind die deutschen Sportler längst wieder in ihren Olympischen Dörfern. Doch der zwölfte Wettkampftag verlief für Deutschland nicht gerade nach Plan.
Zunächst schied Lena Dürr auf Silberkurs liegend am ersten Tor des zweiten Durchgangs aus, dann scheiterte das deutsche Eishockey-Team krachend an der Slowakei. Schließlich schoss Franziska Preuß in der Biathlon-Staffel eine Strafrunde und begrub so früh die deutschen Medaillenhoffnungen.
Doch es gab auch etwas zu feiern: Coletta Rydzek und Laura Gimmler holten Bronze in im Langlauf-Teamsprint. Wie sich Deutschland damit im Medaillenspiegel einordnet, seht Ihr hier.
18. Februar, 21.40 Uhr: Brüder-Duo auf dem Shorttrack-Podium
Das niederländische Brüderpaar Melle und Jens van't Wout steht im Shorttrack-Einzel über 500 Meter gemeinsam auf dem Podium: Melle gewann Silber, Jens Bronze.
Gold holte knapp vor den Brüdern der Kanadier Steven Dubois, der schon mit der Staffel Silber geholt hatte.
18. Februar, 21.33 Uhr: Südkorea gewinnt Shorttrack-Staffel der Frauen
Die Shorttrack-Staffel der Frauen geht an Südkorea!
Im A-Finale über 3000 Meter setzte sich das ostasiatische Land knapp vor Gastgeber Italien und Kanada durch.
18. Februar, 20.41 Uhr: Auch Finnland macht Eishockey-Halbfinale klar
Auch der dritte Eishockey-Halbfinalist steht fest! Finnland besiegte die Schweiz mit 3:2 in der Overtime und trifft am Freitag auf die Slowakei.
Dabei war auch Finnland lange im Hintertreffen, lag bis etwa sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch mit 0:2 hinten. Doch Sebastian Aho und Miro Heiskanen glichen kurz vor Schluss für die Finnen aus, Artturi Lehkonen erzielte nach drei Minuten in der Overtime dann den Siegtreffer.
18. Februar, 19.17 Uhr: Kanada folgt Slowakei ins Halbfinale
Das ging schnell! Nach gerade einmal 82 Sekunden ist die Overtime zwischen Kanada und Tschechien schon wieder vorbei - mit dem Happy End für die Favoriten.
Mitch Marner bringt den Puck im tschechischen Tor unter, Kanada feiert den Einzug ins Halbfinale, wo es auf den Sieger der Partie zwischen den USA und Schweden trifft.
18. Februar, 19.10 Uhr: Tschechien zwingt Kanada in die Overtime
Wahnsinn! Tschechien hat Kanada in die Overtime gezwungen, nach Ende der regulären Spielzeit steht es 3:3.
Bis etwa dreieinhalb Minuten vor Schluss lag Tschechien sogar noch auf Siegkurs, führte mit 3:2, dann rettete Kanadas Nick Suzuki sein Team jedoch vor dem Ausscheiden.
18. Februar, 18.02 Uhr: Annika Morgan verpasst Medaille im Slopestyle nur knapp
Schade! Bis zum letzten Lauf lag die deutsche Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle noch auf Bronzekurs, am Ende muss sie sich mit Rang vier begnügen.
Im finalen Durchgang zog die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott nämlich noch an Morgan vorbei, der Deutschen fehlten 7,02 Punkte für das erste Edelmetall der Snowboarder seit 1998. Platz eins und zwei schnappten sich zwei Japanerinnen: Mari Fukada gewann vor ihrer Landsfrau Kokomo Murase.
18. Februar, 17.35 Uhr: Tschechien führt nach einem Drittel gegen Kanada
Bahnt sich hier eine Überraschung an? Tschechien führt nach einem Drittel mit 2:1 gegen Kanada!
Dabei ist Kanada der Top-Favorit bei diesen Spielen, besiegte Tschechien in der Vorrunde zudem deutlich mit 5:0.
18. Februar, 16.40 Uhr: Kanada und Tschechien kämpfen um zweiten Halbfinalplatz
Nachdem die Slowakei Deutschland klar mit 6:2 bezwungen und sich so den ersten Platz im Eishockey-Halbfinale gesichert hat, gehen jetzt Kanada und Tschechien aufs Eis.
18. Februar, 15.49 Uhr: Frankreich holt Staffelgold, Deutschland auf Platz vier
Die französische Staffel hat hoch überlegen Gold im Biathlon gewonnen. Trotz einer Strafrunde zu Beginn für Camille Bened brachten Lou Jeanmonnot, Océane Michelon und Julia Simon Les Bleues wieder auf Siegkurs und hatten im Ziel satte 51,3 Sekunden Vorsprung auf Schweden. Bronze sicherte sich Norwegen.
Vanessa Voigt lieferte zwar eine blitzsaubere Leistung am Schießstand ab, konnte aber den von ihren Teamkolleginnen mitgegebenen Rückstand nicht mehr egalisieren und rückte Deutschland deshalb "nur" auf Platz vier vor.
Frankreich gelingt damit etwas, das noch keinem Land zuvor gelungen ist: Alle drei Staffeln, Männer, Frauen und Mixed, gehen an dieselbe Nation.
18. Februar, 15.33 Uhr: Janina Hettich-Walz weiter deutlich hinter dem Podest
Auch Janina Hettich-Walz kann Deutschland nicht näher an die Spitze heranführen. Zwar übergibt sie auf Rang fünf an Vanessa Voigt, der Rückstand auf Frankreich an der Spitze beträgt allerdings bereits 1:22 Minuten, auf Norwegen auf dem Bronze-Rang sind es aktuell 25 Sekunden.
Die Deutsche vermeidet zwar die Strafrunde im Stehendanschlag, braucht aber zu viel Zeit für die Nachlader, sodass der Abstand wächst und wächst.
18. Februar, 15.21 Uhr: Franziska Preuß schießt Strafrunde und wirft Deutschland weit zurück
Ist das bitter. Franziska Preuß war eigentlich von der Schlussposition auf die Zwei gewechselt, um den Druck beim Stehendschießen herauszunehmen, doch sie schießt trotzdem eine Strafrunde.
Damit macht sie ihre eigene gute Vorleistung, die sie nach dem Liegendschießen noch an die Spitze des Feldes katapultiert hatte, zunichte und übergibt nur als Elfte mit 47 Sekunden Rückstand an Janina Hettich-Walz.
18. Februar, 15.02 Uhr: Guter Start für deutsche Biathletinnen!
Julia Tannheimer hat ein starkes Staffeldebüt bei Olympia gefeiert und Franziska Preuß als Zweite auf die zweite Runde geschickt.
Nur zwei Nachlader im Stehendanschlag brauchte die 20-Jährige, dank ihrer starken Laufleistung war beim Wechsel nur die Schwedin Linn Gestblom 5,1 Sekunden schneller.
18. Februar, 14.46 Uhr: Deutsche Biathletinnen wollen Staffelmedaille
In ungewohnter Aufstellung wollen die deutschen Biathletinnen nach einer Staffelmedaille greifen.
Julia Tannheimer auf Position eins, die etatmäßige Schlussläuferin Franziska Preuß auf Position zwei, Janina Hettich-Walz an dritter Stelle und der eigentlichen Startläuferin Vanessa Voigt auf der Schlussposition sollen die bisher schwache Bilanz des DSV bei diesen Winterspielen aufbessern.
18. Februar, 14.33 Uhr: DEB-Team scheidet im Viertelfinale gegen Slowakei aus
Medaillentraum geplatzt! Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert 2:6 gegen die Slowakei, damit ist im Viertelfinale Schluss.
Gegen eine brutal effiziente, insgesamt aber auch bessere slowakische Auswahl ließen sich Leon Draisaitl und Co. über weite Strecken das Brot von der Butter nehmen, vor dem gegnerischen Kasten fehlte der DEB-Mannschaft dann auch noch die Kaltschnäuzigkeit.
18. Februar, 14.28 Uhr: Slowakei macht den Deckel drauf
Das war es, die deutschen Eishockey-Männer werden im Viertelfinale ausscheiden. Tomas Tatar trifft zum 6:2 für die Slowakei.
Der nächste Konter sitzt und raubt dem DEB-Team den letzten Funken Medaillenhoffnung.
18. Februar, 14.27 Uhr: Lena Dürr scheitert am ersten Tor!
Ein unfassbarer Albtraum für Lena Dürr! Die Münchnerin fädelt im ersten Tor unglücklich ein und ist damit nach dem zweiten Platz im ersten Durchgang raus.
Viel bitterer geht es eigentlich kaum, die 34-Jährige scheitert erneut am zweiten Lauf. Mikaela Shiffrin macht es besser, bricht ihren Olympia-Fluch und schnappt sich Gold vor der Schweizerin Camile Rast. Anna Swenn Larsson darf sich über Bronze freuen.
18. Februar, 14.15 Uhr: Deutschland verkürzt nochmal
Nur noch 2:5 aus deutscher Sicht, Frederik Tiffels trifft im Powerplay (50.).
Der Weg ist noch weit, aber unmöglich sind zumindest spannende Schlussminuten nicht.
18. Februar, 14.11 Uhr: Emma Aicher verpasst Medaille
Der zweite Slalom-Durchgang ist in vollem Gange, für Emma Aicher wird es allerdings nicht für eine Medaille reichen. Die 22-Jährige kommt nicht ganz sauber durch und landet mit 0,49 Sekunden Abstand zunächst auf Platz fünf.
Damit liegen alle deutschen Edelmetall-Hoffnungen auf den Schultern von Lena Dürr.
18. Februar, 14.00 Uhr: Slowakei macht wohl den Sack zu
Die Hoffnung auf ein Wunder hält nicht lange: Regenda schnürt seinen Doppelpack und stellt auf 5:1 für die Slowakei (41).
Das macht die Aufgabe für das DEB-Team nicht gerade einfacher.
18. Februar, 13.40 Uhr: Schafft Deutschland noch das Wunder?
Mit dem 1:4 aus DEB-Sicht geht es in die letzte Pause.
Aufgegeben haben sich Draisaitl und Co. hier noch auf gar keinen Fall, gerade nach dem Anschluss war im zweiten Drittel am Ende noch mehr drin. Jetzt dürfte die Uhr natürlich schon langsam aber sicher zum Faktor werden, auch ein weiteres Gegentor dürfen sich die schwarz-rot-goldenen Eishockey-Asse eigentlich nicht mehr erlauben.
18. Februar, 13.32 Uhr: Deutschland bricht den Bann!
Endlich! Das DEB-Team verkürzt noch vor dem letzten Drittel und trifft zum 1:4 (35.).
Draisaitl bedient Lukas Reichel, der den Puck zielstrebig ins Netz schlägt. Geht hier tatsächlich noch was?
18. Februar, 13.25 Uhr: Slowakei bestraft Deutschland mit dem Vierten!
Das DEB-Team macht bereits ordentlich auf, was von den Slowaken eiskalt bestraft wird: Dalibor Dvorsky netzt zum 4:0 ein (31.).
Deutschland wirft sich eigentlich voll rein, findet vor dem gegnerischen Kasten aber einfach keine Effizienz. Der Kontrahent ist da deutlich kaltschnäuziger und veredelt den nächsten Konter.
18. Februar, 13.17 Uhr: China holt Gold im Slopestyle Finale
Beim Slopestyle-Finale der Männer sind die ersten drei Plätze vergeben: Yiming Su aus China feiert den Olympiasieg vor Silber-Gewinner Taiga Hasegawa aus Japan.
Bronze geht an den US-Amerikaner Jake Canter.
18. Februar, 13.14 Uhr: Doppelschlag! Deutschland vor dem Aus
Das geht viel zu schnell, Oliver Okuliar legt sofort das 3:0 für die Slowakei nach (25.)!
Leon Draisaitl und Co. steht die Enttäuschung nach dem schnellen Konter ins Gesicht geschrieben, denn das Halbfinale ist mit dem Tor in weite Ferne gerückt. Möglich ist eine Aufholjagd beim Eishockey sicher auch in den restlichen Minuten, doch das wird alles andere als einfach.
18. Februar, 13.10 Uhr: Slowakei erhöht, Halbfinale für DEB-Team in Gefahr!
Bitter! Milos Kelemen lässt Grubauer keine Chance und trifft zum 2:0 für die Slowakei (25.).
Damit wird es jetzt noch schwerer für das DEB-Team!
18. Februar, 12.44 Uhr: Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft liegt zurück!
Inzwischen ist das Eishockey-Viertelfinale zwischen Deutschland und der Slowakei gestartet, zur ersten Drittelpause liegt das DEB-Team mit 0:1 hinten.
Pavol Regenda brachte die Slowaken in der 19. Minute verdient in Front, obwohl die Mannschaft von Harry Kreis durchaus gute Ansätze gezeigt hat. Noch ist genug Zeit, um den Einzug ins Halbfinale doch noch klarzumachen.
18. Februar, 12.40 Uhr: Norwegen sammelt fleißig weiter Goldmedaillen
Die deutschen Männer Jakob Elias Moch und Jan Stölben hatten im Teamsprint weniger Glück als die Damen, sie landen aber trotzdem auf einem sehr respektablen neunten Platz.
Gold geht an Norwegen um den erfolgreichsten Winter-Olympioniken aller Zeiten, Johannes Høsflot Klæbo. Der 29-Jährige brillierte im neuen Team gemeinsam mit Einar Hedegart. Die USA landen auf dem zweiten Platz, Italien freut sich über Bronze.
18. Februar, 12.14 Uhr: Deutschland holt Bronze im Langlauf-Teamsprint!
Das deutsche Frauen-Team fährt in einem knappen und hochspannenden Schlussspurt beim Sprint aufs Podest! Laura Gimmler und Coletta Rydzek sichern sich die Bronzemedaille.
Gold geht an die Schwedinnen, die Schweiz freut sich über Silber.
18. Februar, 11.56 Uhr: Lena Dürr wieder auf Medaillenkurs
Lena Dürr bleibt nach dem ersten Durchgang auf dem zweiten Platz hinter Mikaela Shiffrin und hat damit gute Medaillenchancen!
Der Abstand auf die US-Amerikanerin beträgt 0,82 Sekunden, auf Platz drei befindet sich die Schwedin Cornelia Öhlund. Emma Aicher ist inzwischen bis auf Rang acht zurückgefallen, verloren dürfte aber auch da noch nichts sein.
Bereits im Riesenslalom hatte Dürr den ersten Lauf auf dem 2. Platz beendet, letztlich reichte es trotzdem nicht für den Sprung aufs Podest. Läuft es heute besser?
18. Februar, 10.16 Uhr: Emma Aicher vorerst auf Platz sechs
Emma Aicher zeigt mal wieder, was für eine gute Allrounderin sie ist, aktuell reicht das aber nur für Platz sechs.
Allerdings hat die zweifache Silber-Gewinnerin im Moment nur wenige Hundertstel Abstand auf die Medaillenränge, hier ist also noch alles drin.
18. Februar, 10.09 Uhr: Lena Dürr legt im Slalom vor
Im Slalom der Skirennläuferinnen geht es seit 10 Uhr im ersten Durchgang zur Sache.
Lena Dürr hat dabei mit 47,95 Sekunden gut vorgelegt und sich zwischenzeitlich auf Platz eins geschoben, wurde allerdings direkt im Anschluss von US-Superstar Mikaela Shiffrin wieder verdrängt. Der Abstand beträgt 0,82 Sekunden. Gleich ist Emma Aicher dran.
18. Februar, 9.54 Uhr: Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin beschwert sich über Online-Hass
Nach mehr als zwei ungeschlagenen Jahren hat US-Eiskunstläufer Ilia Malinin bei der Kür am Freitag gepatzt. auch wenn er damit an einem verrückten Abend keinesfalls allein war, prasselte im Anschluss an das Sturz-Drama offenbar großer Groll in den sozialen Netzwerken auf ihn ein.
"Auf der größten Bühne der Welt kämpfen auch diejenigen, die nach außen hin am stärksten wirken, möglicherweise innerlich unsichtbare Kämpfe", schrieb der 21-Jährige auf Instagram.
"Abscheulicher Hass im Internet greift den Verstand an, und Angst lockt ihn in die Dunkelheit, egal wie sehr man sich bemüht, trotz des endlosen, unüberwindbaren Drucks bei Verstand zu bleiben", fügte Malinin an.
Der zweifache Weltmeister war nach seiner Führung im Kurzprogramm bei der Kür gestürzt und noch auf Platz acht abgefallen. Mikhail Shaidorov aus Kasachstan schnappte sich so überraschend die Goldmedaille.
18. Februar, 8.54 Uhr: Friedrich findet Silber "verdammt cool"
Der vierfache Olympiasieger Francesco Friedrich freut sich anscheinend auch über eine Silbermedaille.
"Silber sieht verdammt cool aus", so Friedrich nach dem Rennen am Dienstag.
17. Februar, 22.30 Uhr: So sieht der Medaillenspiegel aus
Mit dem Triumph im Zweier-Bob kamen drei weitere Medaillen für Team D hinzu.
Einen Überblick über den aktuellen Medaillen-Stand findet Ihr im Artikel: "Das ist der Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele".
17. Februar, 22.20 Uhr: So kann das Podest gerne immer aussehen
Team D hat im Zweier-Bob triumphiert - und dominiert.
Neben feinstem Edelmetall für sich, beschenkten die Sportler ihr Land mit tollen Szenen von der Siegerehrung.
17. Februar, 22 Uhr: Drei Deutsche auf dem Treppchen
Nach dem Ende des vierten Laufs im Zweier-Bob steht fest: Das Siegertreppchen ist Schwarz-Rot-Gold!
Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour gaben sich keine Blöße und verteidigten ihren Vorsprung mit nahezu tadellosen Fahrten vor der Konkurrenz.
17. Februar, 21.52 Uhr: Lochner überragend zu Gold
Johannes Lochner und sein Anschieber Georg Fleischhauer haben noch einen drauf gesetzt und sind zu Gold gefahren.
Inklusive bester Startzeit kamen sie nach 54.91 Sekunden ins Ziel. Die nahezu fehlerlose Fahrt war ein Genuss. Glückwunsch!
Gesamtzeit von Lochner und Fleischhauer: 3.39.70 Minuten.
17. Februar, 21.48 Uhr: Friedrich auf Silber-Kurs
Mit einer Zeit von 55.33 Sekunden kommt Francesco Friedrich ins Ziel.
Gesamtzeit jetzt: 3.41.04 Minuten. Das ist mindestens Silber.
17. Februar, 21.46 Uhr: Ammour macht Bronze klar
Im vierten und letzten Lauf schlittert Adam Ammour mit seinem Anschieber Alexander Schaller in 55,35 Sekunden über die Bobbahn.
Ihre Gesamtzeit beträgt damit 3.41.52 Minuten. Trotz eines kleinen Drifts zwischendrin, kann ihnen die Bronze-Medaille damit niemand mehr nehmen.
Die beiden legten die bisher beste Startzeit an den Tag.
17. Februar, 20.52 Uhr: Feiert Team D im Zweier-Bob gleich das Medaillen-Triple?
Um 21.05 Uhr geht es mit dem finalen vierten Lauf im Zweier-Bob weiter.
Nicht allzu gewagte These: Erlauben sich die drei deutschen Teams keine Fehler, feiert Team D gleich ein Medaillen-Triple aus Gold, Silber und Bronze.
17. Februar, 19.12 Uhr: Lochner baut Vorsprung nach drittem Durchlauf aus
Wir melden uns mit dem Zweierbob der Männer zurück, wo um 19 Uhr der dritte von vier Läufen startet.
Johannes Lochner darf als Erster vorlegen und leistet sich einen kleinen Fehler. Der fällt aber kaum ins Gewicht, mit 54.89 kommt er ins Ziel.
Danach ist Francesco Friedrich dran und hat mehrere Unsauberkeiten in seinem Lauf. Der Rückstand wächst auf insgesamt 0.92 Sekunden auf den ewigen Konkurrenten Lochner, der den Sekt endgültig kaltstellen kann.
Adam Ammour bleibt Dritter, sein Rückstand auf Lochner wächst auf 1.38 Sekunden. Deutschland hat vor dem letzten Lauf (ab 21.05 Uhr) beste Chancen auf ein Medaillen-Triple!
17. Februar, 17.02 Uhr: Kanada und Italien holen Gold in der Teamverfolgung im Eisschnelllauf
Für das Finale im Eisschnelllauf der Teamverfolgung spielte Team D nur eine untergeordnete Rolle. Bei den Frauen schnappte sich Kanada Gold (2:55,81 Min.)vor den Niederlanden. Josie Hofmann, Maira Jasch, Josephine Schlörb und Lea-Sophie Scholz aus Deutschland entschieden immerhin das C-Finale für sich und wurden Fünfte.
Bei den Männern gewann Italien (3:39,20 Min.) vor den USA. Die Deutschen Patrick Beckert, Gabriel Groß, Felix Maly, Fridtjof Petzold siegten im D-Finale und wurden Siebter.
17. Februar, 15.40 Uhr: Deutschlands Biathlon-Staffel verschießt Medaille
Keine Medaille für Deutschlands Biathleten! In der Staffel ist das DSV-Quartett auf dem vierten Platz ins Ziel gekommen. Frankreich krönte sich zum ersten Mal zum Staffel-Olympiasieger, Schlussläufer Éric Perrot hielt Norwegens Vetle Sjåstad Christiansen auf der Schlussrunde auf Distanz. Schweden gewann mit rund einer Minute hinter Frankreich Bronze, Team D folgte fast eine weitere Minute dahinter.
Besonders ärgerlich für Deutschland: Von der Laufleistung her wäre eine Medaille lange drin gewesen, doch die DSV-Athleten schossen mit zwölf Nachladern doppelt so viele Fehler wie Norwegen und Schweden, lediglich Frankreich schoss zumindest neunmal daneben und musste zudem einmal in die Strafrunde abdrehen.
17. Februar, 15.31 Uhr: Deutschlands Biathleten weit hinter Top drei zurück
Deutschland kommt nicht näher ran! Positionstechnisch brachte Philipp Nawrath das deutsche Quartett zwar auf Rang vier vor, lag beim Wechsel allerdings schon 49 Sekunden hinter dem Führungstrio.
Denn Schweden, Norwegen und Frankreich machten vorne zusammen Tempo, während Nawrath alleine arbeiten musste, dazu kamen drei Schießfehler beim Stehendschießen. So hat Philipp Horn nun eine große Aufgabe auf der Schlussrunde vor sich, muss dabei auf Fehler der Konkurrenz hoffen.
17. Februar, 15.08 Uhr: David Zobel vermeidet die Strafrunde
Schade! David Zobel startete mit einem fehlerfreien Liegendschießen und übernahm damit zwischenzeitlich sogar die Führung.
Im Stehendschießen brauchte der 29-Jährige dann aber drei Nachlader und verlor so einiges an Zeit auf Frankreich, das trotz einer Strafrunde an die Spitze gegangen war.
Beim Wechsel auf Philipp Nawrath lag Deutschland dadurch mit 31 Sekunden Rückstand als Sechster hinter Frankreich, Finnland und Schweden folgten nur knapp hinter Les Bleus.
17. Februar, 14.49 Uhr: Justus Strelow übergibt als Dritter an David Zobel
Guter Beginn von Justus Strelow! Der Startläufer der deutschen Biathlon-Staffel braucht zwar stehend zwei Nachlader, wechselt aber dennoch als Dritter auf David Zobel.
Dabei hat er rund 15 Sekunden Rückstand auf den führenden Norweger Martin Uldal, Finnland als Zweiter kommt nur 0,4 Sekunden schneller als der Deutsche durch die Zeitnahme.
17. Februar, 14.40 Uhr: Jetzt greifen Deutschlands Biathleten nach einer Staffelmedaille
Die Biathlon-Staffel der Herren läuft, und damit die beste Chance für die deutschen Männer, noch eine Medaille zu holen.
Justus Strelow brachte das Team mit einer brillanten Schießeinlage zu Beginn gleich gut ins Rennen, nach ihm starten David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn.
17. Februar, 14.35 Uhr: Deutschlands Eishockey-Team steht im Viertelfinale
Die deutschen Eishockey-Spieler haben souverän das Viertelfinale erreicht! In der Zwischenrunde gab es gegen Frankreich einen klaren 5:1-Erfolg.
Im letzten Drittel legten Joshua Samanski (48. Minute) und Nico Sturm (60.) noch einmal nach, Deutschland tankte durch den Erfolg nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge Selbstvertrauen für die kommenden Spiele. Als Nächstes geht es am Mittwoch um 12.10 Uhr gegen die Slowakei.
17. Februar, 14.11 Uhr: Deutsche Kombinierer gehen leer aus
Die Olympischen Spiele verlaufen für die deutschen Kombinierer bisher sehr enttäuschend. Im Großschanzen-Wettbewerb holte das deutsche Trio zwar einige Plätze auf, hatte mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun. Zu groß war der Rückstand nach schwachen Sprüngen von der Großschanze.
Immerhin liefen Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek noch auf die Plätze neun und zehn vor, waren aber wie schon beim Start rund eineinhalb Minuten hinter der Spitze zu finden. Julian Schmid kam als Zwölfter ins Ziel, war aber bereits 2:22 Minuten zurück.
Olympiasieger wurde der Norweger Jens Lurås Oftebro, der sich von Platz fünf aus auf den Goldrang kämpfte. Silber gewann der Österreicher Johannes Lamparter vor Ilkka Herola aus Finnland.
17. Februar, 13.11 Uhr: Frankreich kommt im Eishockey ran
Plötzlich ist Deutschland im Play-off-Spiel gegen Frankreich nicht mehr so dominant, die Franzosen haben das Momentum auf ihrer Seite.
Und das münzt der Underdog auch gleich in Zählbares um: Nach 24 Minuten verkürzt Pierre-Edouard Bellemare auf 1:3.
17. Februar, 13.02 Uhr: Schnee wirbelt Zeitplan im Ski Freestyle durcheinander
In Livigno schneit es heute so heftig, dass der Zeitplan der Freestyle-Skier durcheinander gewirbelt wird.
Die eigentlich für 10.45 Uhr angesetzte Qualifikation der Frauen wurde Schritt für Schritt immer weiter auf 13.45 Uhr nach hinten verschoben. Das hat auch Konsequenzen für die Männer-Quali: Diese war ursprünglich für 13.30 Uhr geplant, muss nun aber auf Mittwoch verschoben werden.
17. Februar, 12.48 Uhr: Deutschland führt nach erstem Drittel mit 3:0
Das DEB-Team befindet sich auf bestem Weg ins Viertelfinale! Nach dem ersten Drittel steht es gegen Frankreich 3:0.
John Peterka machte rund eineinhalb Minuten vor Ende des Drittels das dritte deutsche Tor, Deutschland tankt damit nach zuletzt zwei Niederlagen wieder Selbstvertrauen auf dem Weg zur erhofften Medaille.
17. Februar, 12.34 Uhr: Deutschlands Eishockey-Team will ins Viertelfinale
Die deutschen Eishockey-Profis wollen ins Viertelfinale!
Gegen Frankreich stehen die Zeichen dafür schon jetzt sehr gut: Nach einer Viertelstunde führt das DEB-Team bereits mit 2:0. Leon Draisaitl brachte die Mannschaft im Power Play schon nach vier Minuten in Front, Frederik Tiffels erhöhte nach elf Minuten.
17. Februar, 11.55 Uhr: Deutsche Curler verlieren gegen Tschechien und stehen damit vor dem Aus
Schwerer Schlag für Deutschlands Curler! Gegen das zuvor noch sieglose Tschechien verlor das Team mit 7:9 und müssen damit ihren Medaillentraum mutmaßlich begraben.
Zwar hat Deutschland noch zwei Gruppenspiele gegen die Schweiz und China offen, doch selbst zwei Siege könnten nicht mehr für den Sprung unter die besten Vier und damit ins Halbfinale reichen, denn aktuell steht die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz bei drei Siegen und vier Niederlagen.
17. Februar, 10.43 Uhr: Enttäuschung für deutsche Kombinierer auf der Großschanze
Die deutschen Kombinierer konnten auf der Großschanze nicht überzeugen und haben damit schon jetzt quasi keine Chance auf eine Medaille mehr.
Nach schwachen Sprüngen nehmen die DSV-Athleten zu große Rückstände mit auf die Loipe, Johannes Rydzek als 15. startet bereits 1:23 Minuten nach dem führenden Japaner Ryota Yamamoto, Julian Schmid als 16. (1:35 Minuten) und Vinzenz Geiger als 18. (1:43 Minuten) sortieren sich noch weiter hinten ein.
Schon von der Normalschanze hatte es keine Medaille für die erfolgsverwöhnten Deutschen um Gesamtweltcupsieger Geiger gegeben, eine letzte Chance gibt es am Donnerstag im Team.
17. Februar, 10.22 Uhr: Dicke Staffel-Überraschung bei Deutschlands Biathletinnen
Das deutsche Biathlon-Team für die Damen-Staffel steht fest! Für den DSV werden Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer auf Medaillenjagd geben. Auf der Schluss-Position gibt es aber eine dicke Überraschung.
Weil Preuß in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme als Schlussläuferin hatte, zuletzt in der Mixed-Staffel bei den Olympischen Spielen eine Strafrunde schoss, startet die Gesamtweltcupsiegerin auf Position zwei. Überraschend ist allerdings, wer für sie als vierte Läuferin einspringt: Vanessa Voigt!
Die etatmäßige Startläuferin überzeugt vor allem mit ihrem enorm stabilen Schießen, hat aber Probleme, in der Loipe mit den Besten mitzuhalten und ist daher keine typische Schlussläuferin. Dennoch erhält sie vom DSV nun auf höchster Bühne die Chance, sich dort zu beweisen. Ihre Position als Startläuferin nimmt dafür Tannheimer ein, die nach ihren Magen-Darm-Problemen wieder genesene Hettich-Walz komplettiert das Quartett auf Position drei.
17. Februar, 8.14 Uhr: Das sind die Highlights am elften Wettkampftag
Auf eine Goldmedaille wartet Deutschland schon seit fast einer Woche, heute ist es allerdings fast sicher wieder so weit: Zur Halbzeit liegt Johannes Lochner im Zweierbob bereits 0,8 Sekunden vor seinem ärgsten Verfolger, und auch auf Platz zwei und drei befinden sich mit Francesco Friedrich und Adam Ammour zwei Deutsche. Der finale Lauf startet um 21.06 Uhr.
Medaillenchancen hat Team D darüber hinaus auch in der Nordischen Kombination, wo die Athleten nach rund einer Woche Wettkampfpause mit dem Einzel von der Großschanze wieder einsteigen (10 Uhr), die Biathlon-Staffel der Männer geht um 14.30 Uhr an den Start.
Außerdem bestreiten die deutschen Eishockey-Herren ihr Qualifikationsspiel für das Viertelfinale, Bully ist um 12.10 Uhr.
16. Februar, 23.45 Uhr: Das war der zehnte Wettkampftag
Am zehnten Wettkampftag wurde es für Deutschland dramatisch in gleich drei Sportarten. Im Monobob der Frauen und in der Eiskunstlauf-Entscheidung der Paarläufer lag Gold für die Bundesrepublik bereit, doch in beiden Sportarten reichte es nicht zum Olympiasieg.
Schon zuvor platzten die Medaillen-Träume der Skispringer im Teamspringen. Andreas Wellinger und Philipp Raimund fehlten am Ende 17 Zentimeter zu Bronze und das auch nur, weil das Springen wegen Schneetreibens abgebrochen werden musste. Mit 0,3 Punkten Rückstand landeten die Deutschen somit auf Rang vier und waren die großen Verlierer der Jury-Entscheidung.
Im Medaillenspiegel rangiert Deutschland nach dem zehnten Wettkampftag auf Rang acht mit bislang vier Olympiasiegen, sieben Silbermedaillen und sechs Bronze-Medaillen.
16. Februar, 23.41 Uhr: Das Finale im Eishockey der Frauen steht: USA treffen auf Kanada
Das Traumfinale im Eishockey der Frauen steht: Im Endspiel der Olympischen Winterspiele werden die USA am Donnerstagabend (19 Uhr) auf Kanada treffen.
Die Kanadierinnnen setzten sich im zweiten Halbfinale des Tages mit 2:1 gegen die Schweiz durch. Zuvor hatten die USA Schweden mit 5:0 abgefertigt.
16. Februar, 23.03 Uhr: Im Eishockey der Frauen wird noch der zweite Finalist gesucht
Im Eishockey-Wettbewerb der Frauen wird zwischen Kanada und der Schweiz noch der zweite Finalist gesucht. Aktuell steht es im dritten Drittel 2:1 für Kanada.
Im ersten Halbfinale setzten sich die USA klar mit 5:0 gegen Schweden durch. Das Endspiel steigt am 19. Februar um 19.10 Uhr, das Spiel um Platz drei am gleichen Tag um 14.40 Uhr.
16. Februar: Deutsches Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin verpassen Gold und holen Bronze
Das nächste Drama an diesem Abend: Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin vergibt in der Kür den Olympiasieg. Die beiden holen mit einer Gesamtpunktzahl von 219,09 Punkten Bronze.
In der Kür ist es Minerva Hase, die zweimal entscheidend patzt und somit den beiden wichtige Punkte flöten gehen. Die beiden lagen nach einem überragenden Kurzprogramm in Führung, doch in der Kür reicht es nicht für den Olympiasieg.
Hingegen schaffen die Weltmeister und haushohen Favoriten, die Japaner Riku Miura und Ryhichi Kihara, eine noch grandiosere Aufholjagd als vor acht Jahren Aljona Savchenko und Bruno Massot. Die Deutschen lagen damals auf Rang vier nach dem Kurzprogramm und wurden noch Olympiasieger, die Japaner gingen heute vom fünften Rang aus in die Kür und schafften die Sensation noch mit einer Punktzahl von 231,24 Punkten.
Silber holen die Europameister aus Georgien, Anastasiia Metelkina und Luka Berulava, mit einer Punktzahl von 221,75 Punkten. Dennoch ist die Bronze-Medaille für Hase/Volodin ein toller Erfolg, die beiden laufen erst seit dreieinhalb Jahren gemeinsam.
16. Februar, 22.16 Uhr: Die Spannung im Eiskunstlauf steigt - Weltmeister legen grandiose Kür hin und setzen deutsches Paar enorm unter Druck
Die Spannung im Eiskunstlauf steigt. Die entscheidende Kür der Paare ist in vollem Gange und die Weltmeister und haushohen Favoriten, Riku Miura und Ryhichi Kihara aus Japan, haben eine grandiose Kür aufs Eis gelegt. Sie patzten im Kurzprogramm und lagen nach ihm nur auf Rang fünf.
Doch heute Abend unterlief den beiden nicht ein einziger Fehler, sodass ihre Kür zum Soundtrack von "Gladiator" die unglaubliche Punktzahl von 158,13 Punkten, das macht insgesamt 231,24 Punkte nach beiden Programmen. Das müssen die nach dem Kurzprogramm in Führung liegenden Deutschen Minerva Hase und Nikita Volodin nun toppen.
Mit der Punktzahl für die Kür liegen die Japaner nur knapp unter der Punktzahl von Aljona Savchenko und Bruno Massot von Pyeongchang 2018 (159,31 Punkte), die damals nach dem Kurzprogramm Vierte waren und noch Olympiasieger wurden. Die Gesamtpunktzahl der Deutschen lag damals bei 235,90 Punkten.
Hase/Volodin laufen sich jetzt soeben ein. Auf jeden Fall müsste das deutsche Duo seine persönliche Bestleistung in einer Kür toppen, die liegt bei 149,57 und würde nicht reichen, um Olympiagold zu holen. Im Kurzprogramm liefen die Deutschen mit 80,01 Punkten persönliche Bestleistung in einem Kurzprogramm.
16. Februar, 21.55 Uhr: Drama im Eiskanal! Laura Nolte verfährt die Goldmedaille noch und holt Silber
Drama im Eiskanal! Laura Nolte hat im letzten Lauf des Monobob-Wettbewerbs den Olympiasieg verfahren. Drei Läufe lang lag die Frau aus Unna in Führung, doch im letzten Lauf versagten ihr die Nerven.
Sie verfuhr den Vorsprung und kam als letzte Starterin mit 0,04 Sekunden Rückstand auf die neue Olympiasiegerin Elana Meyers-Taylor ins Ziel. Am Ende hieß es statt Gold für Deutschland Silber.
Natürlich ist das trotzdem ein toller Erfolg für die in Dortmund lebende 27-Jährige. Dennoch hatte sie gute Chancen, die erste deutsche Siegerin im Monobob zu werden.
Dritte wurde deren Landsfrau Kaillie Armbruster Humphries. In Peking war Nolte noch undankbare Vierte geworden. Diesen Platz belegte dieses Mal Lisa Buckwitz. Die dritte Deutsche Kim Kalicki kam auf dem elfen Platz ein.
Nun liegen die Hoffnungen auf Gold für Nolte im Zweierbob, wo sie mit ihrer Anschieberin Deborah Levi Titelverteidigerin ist. Beide holten den Olympiasieg 2022 in Peking.
16. Februar, 21.40 Uhr: Die Entscheidung im Monobob läuft
Die Entscheidung im Monobob läuft. Nicht mehr lange, dann schiebt die in Führung liegende Deutsche Laura Nolte ihren Bob in die Bahn, will im vierten und entscheidenden Durchgang Gold.
16. Februar, 21.18 Uhr: Deutsches Eiskunstlauf-Paar mit toller Kür
Die Paarlauf-Entscheidung im Eiskunstlaufen ist in vollem Gange und das erste deutsche Paar war bereits auf dem Eis.
Annika Hocke und Robert Kunkel aus Berlin, die im Kurzprogramm böse benachteiligt wurden und als Elfte abschlossen, zeigten eine tolle Kür zu "I'd Do Anything for Love" von Meatloaf und wurden mit 126,59 Punkten belohnt. Damit machen sie mindestens einen Platz gut.
Alles wartet nun auf die deutlich führenden Deutschen, Minerva Hase und Nikita Volodin, die um 22.45 Uhr als Letzte ihre Kür aufs Mailänder Eis zaubern dürfen.
16. Februar, 21.10 Uhr: Der letzte Durchgang wird abgebrochen, deutsche Medaillen-Chancen geraubt
Die Bedingungen lassen keine weiteren Sprünge zu, weshalb die Jury entscheidet: Abbruch!
Der letzte Durchgang wird nicht gewertet, weil nur drei Springer runterdurften. Der schwierige Sprung des Polen Kacper Tomasiak zeigte deutlich, dass es unter den Umständen keinen Sinn macht.
Bitter für Deutschland, dass mit der Wertung nach dem 2. Durchgang rausgeht und Bronze um 0,3 Punkte verpasst. So traurig die Entscheidung auch ist - sie ist aufgrund der irregulären Bedingungen die richtige.
16. Februar, 20.59 Uhr: Raimund wieder stark, Schneetreiben unterbricht letzte Springer
Was für ein Schneetreiben und Wind inzwischen, das sorgt für eine Verzögerung der letzten Springer.
Überflieger Domen Prevc darf als Erster ran, Philipp Raimund legt nach und setzt seinen Telemark auf 136 Meter. Damit sortiert sich Deutschland auf jeden Fall vor Slowenien ein.
Danach muss er erneut unterbrochen werden, die Sichtverhältnisse sind bescheiden.
16. Februar, 20.42 Uhr: Letzter Durchgang im Springen gestartet, deutsche Medaillen-Chancen sinken
Der letzte Durchgang ist mit den ersten Springern gestartet, Andreas Wellinger ist bei 130 Metern gelandet.
Da Ren Nikaido auf 138,5 Meter springt, schiebt sich Japan wieder an Deutschland vor dem letzten Springen vorbei. Auf das Drittplatzierte Norwegen fehlen gut zehn Punkte.
16. Februar, 20.24 Uhr: Deutscher Skisprung-Krimi um Bronze, Raimund hält Deutschland im Rennen
Zweiter Durchgang von den deutschen Skispringern, den Andreas Wellinger unter schlechten Bedingungen bestreiten muss und auf 123,5 Meter springt. Philipp Raimund macht es besser und wiederholt seine Weite, kommt auf 137,5 Meter.
Deutschland bleibt vor dem letzten Durchgang Vierter, hat nur 0,3 Punkte Rückstand auf Norwegen. Aber dahinter können sich auch Slowenien und Japan Hoffnungen machen, sodass ein Bronze-Krimi im letzten Durchgang bevorsteht.
Österreich scheint mit 568,7 Zählern und gut zehn Punkten Vorsprung schon jetzt uneinholbar auf Gold-Kurs.
16. Februar, 19.44 Uhr: Philipp Raimund hält deutsche Medaillen-Hoffnungen im Teamspringen aufrecht
Olympiasieger Philipp Raimund hält die deutschen Skispringer im Teamwettbewerb in Lauerstellung auf die Medaillen. Raimund sprang auf 137 Meter, Andreas Welllinger erreichte 127,5 Meter.
Nach dem ersten von drei Durchgängen rangiert Deutschland auf Rang 4, gut einen Punkt hinter Polen.
16. Februar, 19.13 Uhr: Hitchcock im Eiskanal: Laura Nolte führt, büßt aber an Vorsprung ein
Das wird eine absolute Hitchcock-Entscheidung im vierten Lauf im Monobob der Damen! Laura Nolte ist als Führende in den entscheidenden Tag heute gegangen und legte als erste Starterin einen neuen Bahnrekord von 59,15 Sekunden hin.
Doch der hatte nur kurze Zeit Bestand, denn die US-Amerikanerin Elana Meyers-Taylor pulverisierte die Zeit anschließend und fuhr ihrerseits mit 59,08 Sekunden den neuen Bahnrekord.
Damit schmolz der Vorsprung von 0,22 Sekunden von Nolte auf Meyers-Taylor auf 0,15 Sekunden, es wird im letzten Durchgang heftig spannend. Denn auf die Dritte Kaillie Armbruster Humphries holte auf und liegt mit 0,24 Sekunden Rückstand auf Nolte auf Rang drei.
Ab 21 Uhr steht der entscheidende vierte Lauf an, es wird eine Hundertstel-Entscheidung um den Olympiasieg im Eiskanal von Cortina. Lisa Buckwitz fuhr wesentlich besser als gestern, liegt vor dem vierten Lauf auf Rang vier, hat aber zum Bronzeplatz 0,64 Sekunden Rückstand.
Die dritte Deutsche Kim Kalicki liegt abgeschlagen auf Rang 18 und hat mit 3,47 Sekunden Rückstand auf Nolte keine Medaillenchance mehr.
16. Februar, 18.20 Uhr: Vier Medaillen-Entscheidungen und deutsche Gold-Chancen am Abend
Ist für heute schon Schluss? Nein! Ab 19 Uhr folgt das Teamskispringen der Männer in zwei Durchgängen.
Außerdem gibt es Medaillen-Entscheidungen im Monobob der Frauen, im Ski-Freestyle und im Eiskunstlauf im Paarlauf. Das Duo Minerva Hase und Nikita Volodin hat nach dem Kurzprogramm vom Vorabend einen guten Vorsprung auf Platz eins liegend und damit beste Gold-Chancen.
Alle Entscheidungen im Überblick gibt es in unserer Wettkampfübersicht.
16. Februar, 15 Uhr: Deutsche Curler überraschen gegen Schweden
Wer hätte das gedacht? Die deutschen Curling-Männer dürfen wieder von der Halbfinal-Teilnahme träumen. Sie besiegten Titelverteidiger Schweden in der Round Robin mit 7:3 und sind wieder auf Schlagdistanz zu den ersten vier Tabellenplätzen, die zum Einzug ins Halbfinale berechtigen.
Drei Siege und drei Niederlagen hat das Team nun auf dem Konto, am Dienstag steht ein Doppelspieltag mit den Begegnungen gegen Tschechien (9.05 Uhr) und die Schweiz an (19.05 Uhr).
16. Februar, 14.34 Uhr: Atle Lie McGrath schmeißt Slalom-Gold weg, Loic Meillard profitiert
Irre Szenen beim Slalom! Mit einem riesigen Vorsprung von 0,59 Sekunden auf den Zweitplatzierten Loic Meillard (Schweiz) war Atle Lie McGrath in den zweiten Durchgang gestartet. Doch bei einem eigentlich leichten Tor fädelte der Norweger ein und schied auf Goldkurs liegend aus.
Der Frust darüber war beim 25-Jährigen gigantisch groß. Zunächst pfefferte er seine Stöcke weg, danach schnallte er die Skier ab und stapfte quer über die Piste in Richtung Wald! Weil dann aber ein Fangzaun im Weg stand, legte sich McGrath kurzerhand vor den Zaun in den Schnee und blieb dort lange liegen.
Statt des Norwegers machte Meillard nach Bronze im Riesenslalom und Silber in der Team-Kombination seinen Medaillensatz bei diesen Spielen mit der Goldmedaille im Slalom komplett, hinter ihm komplettierten Fabio Gstrein aus Österreich und der Norweger Henrik Kristoffersen das Podest, Linus Straßer beendete den Wettkampf als Neunter.
16. Februar, 14.19 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer steht fest
Einen Tag vor der Männer-Staffel im Biathlon hat der DSV sein Aufgebot bekannt gegeben - Überraschungen wie etwa bei der WM im Vorjahr gibt es keine.
Justus Strelow wird die deutsche Staffel anlaufen, auf ihn folgt David Zobel. Philipp Nawrath geht an Position drei an den Start, Philipp Horn soll das DSV-Quartett als Schlussläufer möglichst auf einem Medaillenrang ins Ziel laufen. In der Staffel hat Deutschland die größten Chancen, auf Bronze in der Mixed-Staffel noch eine weitere Medaille folgen zu lassen.
16. Februar, 13.13 Uhr: Xandra Velzeboer holt Gold im Shorttrack
Die Niederländerin Xandra Velzeboer hat sich im Shorttrack-Finale über 1000 Meter die Goldmedaille gesichert.
Dabei verwies sie die Kanadierin Courtney Sarault auf den zweiten Platz, Gilli Kim gewann Bronze.
16. Februar, 13.07 Uhr: Philipp Raimund und Andreas Wellinger gehen im Super Team an den Star
Überraschung bei den deutschen Skispringern: Neben Philipp Raimund wird Andreas Wellinger für den DSV im Super Team an den Start gehen.
Vor den Olympischen Spielen waren eigentlich klar Raimund und Felix Hoffmann als die Kandidaten für den Mannschaftswettkampf und auch als aussichtsreiche Kandidaten auf eine Medaille gehandelt worden, in Predazzo schwächelte Hoffmann aber, weshalb nun Wellinger den Platz an der Seite des frischgebackenen Olympiasiegers einnimmt. Der 30-Jährige hat eine schwierige Saison hinter sich, war aber auf der Großschanze in Predazzo besser als Hoffmann zurecht gekommen.
Bei diesen Winterspielen wird zum ersten Mal nicht der klassische Teamwettbewerb mit vier Springern durchgeführt, sondern das kürzere Super Team mit zwei Athleten, die jeweils drei Sprünge machen. So sollen mehr Nationen um Medaillen kämpfen können.
16. Februar, 13.01 Uhr: Deutsche Dreifach-Führung im Zweierbob
Die deutsche Dominanz im Eiskanal geht weiter! Gesamtweltcup-Sieger Johannes Lochner führt das Feld vor seinen Landmännern Francesco Friedrich und Adam Ammour an.
Dabei kann der Berchtesgadener fast schon mit Gold planen: Sein Vorsprung auf Friedrich beträgt nach zwei Läufen bereits acht Zehntelsekunden, im Bobsport eine Welt. Der Pirnaer schob sich durch Fahrfehler von Ammour aber zumindest auf Platz zwei vor, hat jetzt 0,44 Sekunden Vorsprung auf Bronze.
16. Februar, 11.50 Uhr: Diagnose da! So schwer hat sich Kevin Fiala verletzt
Die schwere Verletzung von Kevin Fiala überschattete die Niederlage der Schweiz gegen Kanada beim olympischen Eishockey-Turnier. Die Schweiz sprach im Anschluss nur von einer Unterschenkelverletzung, Fialas Klub, die Los Angeles Kings, teilten nun eine genaue Diagnose.
Demnach erlitt der 29-Jährige mehrere Brüche im linken Unterschenkel, die bereits operiert wurden. Er erholte sich gut und werde bald mit dem Genesungs- und Rehabilitationsprogramm beginnen. "Kevin wird den Rest der NHL-Saison 2025/26 ausfallen", schrieben die Kings, nach der Saison werde Fiala dann erneut untersucht.
16. Februar, 10.47 Uhr: Linus Straßer im Slalom weit zurück
Da dürfte nur noch ein Wunder für eine Medaille reichen: Linus Straßer liegt im Slalom schon nach dem ersten Durchgang weit zurück.
Im Ziel fehlten dem WM-Dritten des Vorjahres satte 2,35 Sekunden auf den Führenden Atle Lie McGrath, das ist gleichbedeutend mit Rang elf. Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen schied wie insgesamt zehn weitere Athleten der ersten 30 Starter schon aus.
16. Februar, 10.35 Uhr: Johannes Lochner nach erstem Lauf im Zweierbob vorn
Gesamtweltcup-Sieger Johannes Lochner hat den ersten Lauf im Zweierbob dominiert. Schon 0,44 Sekunden Vorsprung hatte der 35-Jährige mit Anschieber Georg Fleischhammer zusammen auf den Zweitplatzierten, der überraschenderweise nicht Francesco Friedrich heißt.
Stattdessen schob sich der dritte deutsche Pilot Adam Ammour noch am Serien-Olympiasieger vorbei, Friedrich belegte mit weiteren 0,04 Sekunden Rückstand den dritten Platz.
16. Februar, 9.15 Uhr: Christopher Grotheer beendet Karriere
Nach dem doppelten Bronze-Coup im Skeleton hat Christopher Grotheer seine Laufbahn beendet.
"Für mich war es das letzte Rennen. Es ist immer noch hart, das zu sagen, aber das war mein Karriereende", sagte der 33-Jährige nach dem Mixed-Wettkampf in der ARD.
Grotheer hatte 2022 Olympia-Gold in Peking und in der darauffolgenden Saison den Gesamtweltcup gewonnen. Nach mehreren Verletzungen hatte der Thüringer in diesem Winter allerdings gewaltig zu kämpfen gehabt, weshalb die beiden Bronze-Medaillen im Einzel und im Team für ihn umso mehr glänzen.
16. Februar, 8.24 Uhr: Diese Highlights warten am zehnten Wettkampftag
Nachdem es am Sonntag zwar Edelmetall für die Skeletonis, aber auch einige Enttäuschungen für Deutschland hagelte, gibt es am Montag zahlreiche neue Chancen für die schwarz-rot-goldenen Athleten.
So wird heute die erste Medaille im Bob vergeben, im Monobob der Frauen (4. Lauf: 21.06 Uhr) führt Laura Nolte zur Hälfte des Wettbewerbs und darf deshalb auf Gold hoffen. Schon früh am Tag will Linus Straßer im Ski Alpin nach einer Slalom-Medaille greifen (10 Uhr/13.30 Uhr), abends haben dann die Skispringer im Super Team (19 Uhr) die letzte Chance auf Edelmetall.
Die ganz große Hoffnung kommt allerdings erst ganz spät: Minerva Hase und Nikita Volodin kämpfen im Paarlauf (ab 20 Uhr) um Gold - nach dem Kurzprogramm führen sie das Feld klar an und können mit ihrer Kür den ganz großen Wurf schaffen.
15. Februar, 23.37 Uhr: Das war der neunte Wettkampftag
Damit verabschieden wir uns aus dem neunten Wettkampftag, an dem es aus deutscher Sicht einige Olympia-Enttäuschungen, aber auch zweimal Edelmetall bei den Skeletonis gab.
Im Medaillenspiegel könnt Ihr Euch eine Übersicht verschaffen, wie sich die schwarz-rot-goldenen Athleten damit im internationalen Vergleich schlagen.
15. Februar, 23.36 Uhr: DEB-Team verliert deutlich, aber kommt weiter
Das Spiel ist aus, Deutschland verliert das letzte Vorrundenspiel mit 1:5 gegen die USA.
Trotz der deftigen Pleite kommt das DEB-Team als Gruppenzweiter weiter und trifft nun in der Playoff-Runde auf Frankreich.
15. Februar, 23.19 Uhr: Tim Stützle betreibt Ergebniskosmetik
Da ist endlich der deutsche Treffer, Tim Stützle netzt zum 1:5 aus DEB-Sicht (52.) ein.
Spannend dürfte es dennoch nicht mehr werden, aber der NHL-Star tut noch etwas für die Moral.
15. Februar, 23.08 Uhr: Fünfter Treffer für die USA
Es wird deutlich! Auston Matthews erzielt das 5:0 für die USA (47.).
Das DEB-Team kommt jetzt ganz schön unter die Räder.
15. Februar, 23.05 Uhr: Die USA machen den Sack zu
4:0 für die USA! Tage Thompson sorgt für deutliche Verhältnisse (42.).
Damit dürften sich jegliche Hoffnungen auf ein Comeback früh im vierten Viertel erledigt haben. Die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale ist so vom Tisch, dafür hätte es einen Sieg gegen die USA gebraucht. Nach der überraschenden Pleite der Letten gegen Dänemark ist Platz zwei trotzdem sicher, in der Zwischenrunde geht es gegen Frankreich.
15. Februar, 22.59 Uhr: Deutsche Eiskunstläufer auf Medaillenkurs
Minerva Hase und Nikita Volodin liegen nach dem Kurzprogramm an der Spitze und haben damit beste Chancen aufs Podest!
80,01 Punkte und damit rund fünf Zähler Vorsprung auf das zweitplatzierte Paar aus Georgien sind es nach einem fehlerfreien Auftritt geworden, zuvor hatten die Mitfavoriten Riku Miura und Ryuichi Kihara aus Japan gepatzt. Auch Annika Hocke und Robert Kunkel konnten sich mit Platz elf für die Entscheidung qualifizieren.
15. Februar, 22.42 Uhr: Deutschland mit großer Hypothek vor dem letzten Drittel
Mit dem Drei-Tore-Rückstand geht die Mannschaft von Harry Kreis in die letzte Pause.
Es schreit nach einer deutschen Niederlage, immerhin ist das Weiterkommen nach der Pleite der Letten nicht mehr gefährdet, nur die Playoff-Runde erspart sich das DEB-Team so nicht. Aktuell würde es gegen Frankreich gehen.
15. Februar, 22.38 Uhr: Die USA stellen auf 3:0
Im zweiten Drittel haben die USA ihre Muskeln spielen lassen und dem DEB-Team mit hohem Tempo kaum noch Luft zum Atmen gegeben. Folgerichtig fällt das 3:0 für den Favoriten, Brock Faber trifft (38.).
Will Deutschland hier noch etwas mitnehmen, dann braucht es im letzten Abschnitt eine ordentliche Steigerung.
15. Februar, 22.09 Uhr: USA bauen Führung aus
Der Favorit wird seiner Rolle langsam gerecht - und nutzt ein Powerplay eiskalt aus.
Unmittelbar nach einer Strafe für Wissmann schlagen die USA zu, Auston Matthews stochert und versenkt den Puck zum 2:0 (25.).
15. Februar, 21.48 Uhr: Bitteres Drittel-Ende für Deutschland!
8,7 Sekunden vor der Sirene zur ersten Pause geht die USA gegen die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit 1:0 in Führung (20.)!
Zach Werenski trifft nach Vorlage von Auston Matthews. Bis dahin hielt das DEB-Team allerdings stark mit und bot dem Favoriten hier ordentlich Paroli.
15. Februar, 21.08 Uhr: Gelingt den deutschen Eishockey-Männern die Überraschung?
Die Eishockey-Nationalmannschaft steht in wenigen Minuten (21.10 Uhr) vor einer Mammutaufgabe: Im dritten Spiel der Gruppe C wartet der Spitzenreiter USA.
Für Deutschland geht es nach der überraschenden Pleite gegen Lettland vor allem um die Platzierung, das Weiterkommen an sich ist bereits gesichert. Als Gruppensieger oder bester Gruppenzweiter würden Draisaitl und Co. aber die Zwischenrunde vermeiden.
15. Februar, 20.40 Uhr: Norwegisches Drama und deutsche Enttäuschung bei den Skispringerinnen!
Die Halbzeit-Führende Eirin Maria Kvandal (282,7 Punkte) schrammt knapp an Gold vorbei, weshalb unten an der Großschanze auch ein paar Tränen fließen. Den Spitzenplatz schnappt ihre norwegische Teamkollegin Anna Odine Stroem weg (284,8 Punkte), die damit wie schon auf der Normalschanze triumphiert. Trotzdem fallen sich die Skandinavierinnen in die Arme, selbst die Schwedin Frida Westman feiert als Viertplatzierte mit. Nika Prevc (271,5) wird doch noch Dritte und ergattert Bronze.
Überraschend landet Agnes Reisch als beste Deutsche auf Platz zehn, Selina Freitag wird 17., für Juliane Seyfahrt reicht es am Ende nur zum 23. Rang. Für den DSV ist das ein enttäuschendes Ergebnis, denn erstmals überhaupt verabschieden sich die schwarz-rot-goldenen Skispringerinnen ohne Edelmetall von Olympischen Winterspielen.
15. Februar, 20.02 Uhr: Kaum Medaillenchancen für deutsche Skispringerinnen
Vor dem finalen Durchgang der Skispringerinnen auf der Großschanze ist Juliane Seyfarth als Neunte die beste Deutsche, hat damit aber vermutlich kaum eine Chance auf Edelmetall.
Gleich vier Norwegerinnen um Spitzenreiterin Eirin Maria Kvandal führen das Feld an, Nika Prvc dürfte es als Fünfte ebenfalls schwer haben, aufs Podest zu springen. Mehrere Athletinnen hatten am Ende mit viel Rückenwind allerdings auch äußerst ungünstige Bedingungen.
Besonders bitter: Kathariner Schmid erwischte besonders viel Rückenwind und schied bei ihrem letzten Olympia-Auftritt schon zur Halbzeit aus.
15. Februar, 19.36 Uhr: Silber und Bronze für Deutschland, Großbritannien holt Gold!
Der Brite Matt Weston fährt nach dem Einzel-Olympiasieg erneut in seiner eigenen Klasse und gemeinsam mit Tabitha Stoecker so an Kreher/Jungk vorbei zu Gold!
Das Dresdner Duo Axel Jung und Susanne Kreher holt am Ende mit 0,17 Sekunden Rückstand Silber, Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer freuen sich mit einer Hundertstelsekunde mehr über Bronze.
15. Februar, 19.28 Uhr: Kreher/Jungk bleiben hauchdünn vorn
Eine Hundertstelsekunde fehlt Pfeifer/Grotheer auf Kreher/Jungk, damit bleibt das Dresdner Duo vorn!
Wo landen jetzt die Briten Stoecker/Weston?
15. Februar, 19.24 Uhr: Deutschland hat schon eine Medaille sicher!
Der Dresdner Express setzt sich an die Spitze, Kreher/Jungk übernehmen die Führung!
Mit einem Vorsprung von 0,12 Sekunden ziehen die beiden Athleten vom DSC vorbei an den Briten, zwei Duos ziehen noch nach. Nun starten Pfeifer und Grotheer.
15. Februar, 19.19 Uhr: Briten sichern Medaille, jetzt kommt Deutschland
Marcus Wyatt und Freya Tarbit aus Großbritannien setzen sich mit drei verbliebenen Teams an die Spitze, jetzt kommen Kreher/Jungk.
Die Briten haben damit bereits eine Medaille sicher, da auch noch die Goldfavoriten Weston/Stoecker randürfen.
15. Februar, 18.25 Uhr: Nächste Skeleton-Medaille für Deutschland?
Erstmals in der Geschichte der Olympischen Winterspiele startet jetzt die Entscheidung beim Skeleton im Mixed-Team!
Deutschland schickt bei dem neuen Paar-Wettbewerb die beiden Duos Susanne Kreher/Axel Jungk sowie Jacqueline Pfeifer/Christopher Grotheer ins Rennen - und dürfte damit sehr gute Medaillenchancen haben. Klappt es nach je zweimal Silber und Bronze zum Abschluss gar endlich mit Gold für den BSD?
15. Februar, 17.51 Uhr: Niederländischer Doppelsieg im Eisschnelllauf
Wie schon über 1000 Meter gehen auch über 500 Meter die beiden begehrtesten Medaillen in die Niederlande: Dieses Mal saust Femke Kok allerdings mit einem Olympia-Rekord noch an Jutta Leerdam vorbei zur Goldmedaille.
Auch Platz drei bleibt gleich: Miho Takagi aus Japan schnappt sich ihre zweite Bronzemedaille. Sophie Warmuth aus Erfurt landet am Ende auf einem guten achten Platz.
15. Februar, 17.35 Uhr: Sophie Warmuth unterliegt Jutta Leerdam
Schade! Im Duell über 500 Meter verlangt die deutsche Eisschnellläuferin Sophie Warmuth dem niederländischen Superstar Jutta Leerdam alles ab, muss sich letztlich aber geschlagen geben.
Die Goldsiegerin über 1000 Meter schiebt sich zwischenzeitlich auf Platz eins, für die Erfurterin springt vorerst der sechste Rang heraus.
15. Februar, 17.09 Uhr: Franziska Preuß nach geplatztem Medaillen-Traum enttäuscht
Deutschlands großer Biathlon-Star Franziska Preuß wartet bei Olympischen Spielen immer noch auf eine Einzelmedaille. Dass es heute in der Verfolgung trotz eines starken Starts nicht geklappt hat, ging der 31-Jährigen gehörig gegen den Strich. Im Ziel weinte sie bittere Tränen.
"Ich bin einfach nur enttäuscht, dass man es nicht durchzieht. Ich habe mich auf der Runde heute echt gut gefühlt. Dass das letzte Schießen dann wieder so scheiße läuft, tut jetzt echt weh", erklärte die Gesamtweltcup-Siegerin am ZDF-Mikro. "Ich stehe dann so unter Spannung beim letzten Schießen und habe gehört, dass die Lou (Jeanmonnot, Anm. d. Red.) neben mir einen Fehler geschossen hat. Dann wurde es bei mir so unruhig in den Beinen. Dann ging bei mir gar nichts mehr. Dann verliere ich so den Fokus auf das Zielen. (...) Es ist sehr ernüchternd, dass 30 Sekunden von einem richtig guten Rennen wieder alles zerstören."
Damit steht Preuß jedoch sinnbildlich für das deutsche Biathlon-Team bei Olympia, denn nach dem verheißungsvollen Beginn mit Bronze in der Mixed-Staffel kam kein Edelmetall mehr hinzu, was den schwächsten deutschen Biathlon-Start der Geschichte bedeutet. Vier Chancen in der Staffel und beim Massenstart bleiben den DSV-Athleten noch.
15. Februar, 16.47 Uhr: Annika Morgan schafft es ins Slopestyle-Finale
Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan aus Garmisch-Partenkirchen hat sich bei den Vorausscheidungen im Livigno Snow Park mit dem achten Platz für das Slopestyle-Finale am Dienstag qualifiziert.
Zuvor hatte die 24-Jährige das Weiterkommen im Big-Air-Wettbewerb noch knapp verfehlt. Jetzt hat sie sich allerdings eine Medaillenchance gesichert. Es wäre die erste für eine deutsche Snowboarderin in Italien.
15. Februar, 15.17 Uhr: Franziska Preuß verschießt Medaille in der Verfolgung
Argh! Beim letzten Schießen unterlaufen Preuß gleich zwei Fehler, das reicht am Ende nicht mehr für einen Podestplatz. Die DSV-Athletin fährt auf Platz sechs im Ziel ein.
Lisa Vittozzi nutzt die Patzer der bis dato Führenden Suvi Minkkinen vor der letzten Runde, übernimmt die Spitzenposition und sichert sich Gold, Maren Kirkeeide aus Norwegen gewinnt Silber, die Finnin Minkkinen rutscht noch auf den Bronzerang ab.
Vanessa Voigt wird 19., Julia Tannheimer fährt auf Position 34 ein, Selina Grotian landet auf Platz 41.
15. Februar, 15.05 Uhr: Franziska Preuß in Schlagdistanz
Franziska Preuß ist in der Verfolgung der Frauen aktuell noch fehlerfrei und läuft im Wettstreit mit Jeanmonnot und der Finnin Minkkinen wohl um den dritten Platz.
Die Norwegerin Maren Kirkeeide führt vor der Italienerin Lisa Vittozzi, beide haben ordentlich Vorsprung auf das restliche Feld und machen die Goldmedaille vermutlich unter sich aus.
15. Februar, 15.03 Uhr: Snowboard-Gold für Großbritannien
Die beiden Briten Huw Nightingale und Charlotte Bankes fahren in einem spannenden Mixed-Team-Finale beim Snowboard-Cross zur Goldmedaille vor Italien und Frankreich.
Für das deutsche Duo Leon Ulbricht und Jana Fischer war bereits im Halbfinale Schluss, im kleinen Finale reichte es dann noch zum siebten Platz. Die schwarz-rot-goldenen Snowboarder warten damit bei Olympia weiterhin auf eine Medaille.
15. Februar, 14.32 Uhr: Keine deutsche Überraschung im Riesenslalom
Ist das bitter! Lena Dürr hat im zweiten Durchgang ordentlich Federn gelassen und ist auf den neunten Platz abgerutscht.
Deutlich besser hat es Federica Brignone gemacht: Die Italienerin fährt ihren Vorsprung souverän ins Ziel und schnappt sich ihre zweite Goldmedaille. Silber teilen sich Sara Hector aus Schweden und die Norwegerin Thea Louise Stjernesund mit derselben Zeit, Bronze geht an die Italienerin Lara Della Mea. Emma Aicher wird am Ende 19.
15. Februar, 13.52 Uhr: Keine deutsche Doppel-Überraschung im Riesenslalom
Abfahrt-Silber-Gewinnerin Emma Aicher hat den zweiten Durchgang im Riesenslalom hinter sich, landet vorerst auf Platz drei, dürfte damit aber keine Medaillenchance haben.
Die schwarz-rot-goldenen Blicke sind jetzt voll und ganz auf Lena Dürr gerichtet.
15. Februar, 13.50 Uhr: Deutsche Biathlon-Staffel von 2014 bekommt nachträglich Gold
Besser spät als nie! Zwölf Jahre nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi erhalten die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp endlich ihre Goldmedaille!
Bei einer feierlichen Zeremonie in der ausverkauften Arena von Antholz erhielt das Quartett das Edelmetall vom deutschen IOC-Mitglied Michael Mronz. Der Sieg wurde Deutschland nachträglich zugesprochen, da Russland wegen Dopings disqualifiziert wurde. Allerdings zog sich der Prozess über Jahre hin.
15. Februar, 13.33 Uhr: Gelingt Lena Dürr die Sensation?
Vor wenigen Minuten ist der zweite und finale Durchgang im Riesenslalom gestartet.
Die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr belegt aktuell den zweiten Platz und hat damit überraschend Medaillenchancen. Kann die 34-Jährige tatsächlich aufs Treppchen springen? Die Daumen sind gedrückt.
15. Februar, 13.30 Uhr: Sturz-Drama im Slopestyle
Das Slopestyle-Finale findet ohne deutsche Beteiligung statt: Noah Vicktor ist in der Qualifikation bei seinem zweiten Run gestürzt und nur auf Platz 23 gelandet.
Damit verpasst der 24-jährige Snowboarder aus Bad Reichenhall wie schon im Big-Air-Wettbewerb die Medaillenchance, nur die besten zwölf Athleten ziehen ins Finale ein.
15. Februar, 13.19 Uhr: Johannes Hoesflot Klaebo ist neuer Olympia-Gott!
Norwegen räumt weiter im Medaillenspiegel ab und gewinnt Gold in der Männer-Staffel über 4x7,5 Kilometer im Ski-Langlauf. Silber geht an Frankreich vor Italien auf Platz drei, die deutsche Staffel läuft auf dem achten Platz ins Ziel.
Der Triumph ist keine große Überraschung, allerdings ist es die neunte Goldmedaille bei Olympia für Superstar Johannes Hoesflot Klaebo, womit sich der 29-Jährige zum Rekordsieger der Winterspiele krönt - ein historischer Moment! Er überholte am Sonntag gleich zwei norwegische Landsmänner sowie eine Landsfrau mit jeweils acht Goldmedaillen: Die Langläuferin Marit Bjørgen, ihren Kollegen Bjørn Dæhlie und den Biathleten Ole Einar Bjørndalen.
