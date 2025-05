Rad-Star fuhr seine Ehefrau mit einem Pick-up tot: Er kommt mit Bewährung davon

Adelaide (Australien) - Dieses Urteil ist für viele nur schwer zu akzeptieren! Obwohl Rad-Star Rohan Dennis (34) im Dezember 2023 seine eigene Ehefrau Melissa Hoskins (†32) vor dem gemeinsamen Haus in Adelaide mit dem Pick-up tot fuhr , muss er nicht in den Knast. Ein Bezirksgericht verurteilte den ehemaligen Profisportler zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe .

Rohan Dennis (34, r.) kommt nach dem Tod seiner Frau mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davon. © IMAGO / AAP

Zudem erhält Dennis ein fünfjähriges Fahrverbot. Das berichtete unter anderem ABC News.

Im Raum standen bei der Anklage eine siebenjährige Haftstrafe und der Führerscheinentzug für fünf Jahre. Nur Letzteres trat wirklich ein. Der Richter Ian Press hielt Dennis zugute, dass er "Verantwortung für alles Geschehene übernehme".

Im Dezember 2024 hatte sich der 34-Jährige schuldig am Tod seiner Frau bekannt. Er hatte zugegeben, sie vor der Einfahrt des Hauses umgefahren zu haben. Er sagte damals, er habe absichtlich eine Situation herbeigeführt, in der jemandem Schaden zugefügt werden kann.

Nachdem Dennis das Geständnis abgelegt hatte, ließ die Staatsanwaltschaft nach einem Deal mit dem zweifachen Vater weitere Anklagepunkte fallen.

Vor dem tragischen Ereignis am 30. Dezember 2023 sollen Melissa und er in Streit geraten sein. Dennis habe dann das Haus verlassen wollen, dabei fuhr er seine eigene Frau, die in der Einfahrt stand, um.