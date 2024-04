Gebrochener Kiefer und Gehörgänge: Rad-Star nimmt Horror-Sturz mit Humor

Dabei sind nicht nur ihre Verletzungen zu sehen, sondern auch, wie Reusser einen Smoothie aus einem Strohhalm trinkt - angesichts ihres Kieferbruchs wohl die einzige Form der Ernährung in den kommenden Wochen für die Schweizerin.

Ein Kieferbruch, acht ausgeschlagene Zähne und sogar zwei gebrochene Gehörgänge: Die Liste an Verletzungen, die Marlen Reusser nach ihrem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt veröffentlichte, ist lang, sie wird über Wochen ausfallen.

Bis Marlen Reusser wieder auf einem Siegerpodest steht, dürfte noch eine Weile vergehen. © DAVID PINTENS / BELGA / AFP

"Im Moment schwierig: Lachen, Essen, Reden. Alles meine Lieblingsbeschäftigungen", fuhr Reusser scherzhaft fort.

Letztendlich sei das aber Teil des Risikos ihres Sports, erklärte die SD-Worx-Fahrerin. Sie sei vor allem sehr traurig, dass sie die restlichen 158 Kilometer der Flandern-Rundfahrt verpasst habe.

Trotzdem hat sie ihre positive Einstellung nicht verloren: "Es geht mir gut, und ich bin guter Dinge, dass ich bald wieder gesund bin", erklärte Reusser gegenüber der Schweizer Zeitung Blick.

Am heutigen Dienstag steht nun eine Operation in Bern auf dem Plan, danach geht es in die harte Reha. Insgesamt vier Wochen lang muss die dreifache Europameisterin Schienen im Mundbereich tragen.

Bis zum großen Saisonhöhepunkt, den Olympischen Sommerspielen in Paris, sollte die 32-Jährige aber wieder fit sein - dann soll nach Silber im Einzelzeitfahren 2021 im Idealfall der erste Olympiasieg für die Schweizerin folgen.