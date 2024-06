Hochwasser in Bayern: Deutsche Mountainbike-Meisterschaft offiziell abgesagt

Mit der deutschen Mountainbike-Meisterschaft fällt schon die dritte große Rad-Veranstaltung in diesem Jahr wegen der Unwetter aus. © Jan Woitas/dpa

Wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mitteilte, können die für das Wochenende geplanten Rennen im Cross Country wegen des Hochwassers in Bayern nicht in Obergessertshausen stattfinden und müssen dementsprechend verlegt werden.

"Bei uns herrscht Land unter und Ordnungskräfte, Feuerwehren und THW werden an anderen Stellen nötiger gebraucht", erklärte Anton Sieber, Präsident des ausrichtenden Vereins MSC Wiesenbach.

Der BDR trage diese Entscheidung "in vollem Umfang mit", heißt es. Ein neuer Termin für die Titelkämpfe war zunächst noch nicht bekannt.

"Es wäre ein schlechtes Signal, wenn Menschen in der Region in Not geraten und wir eine Sportveranstaltung ausrichten würden", führte der BDR-Vizepräsident Günter Schabel aus.