Kann er nicht fahren? Rad-Weltmeister stürzt schon wieder mit dem Mountainbike

Aber bereits in der ersten Runde rutschte ihm in einer harmlos erscheinenden Kurve das Vorderrad weg und er stürzte erneut.

Bester Deutscher wurde beim Weltmeisterschaftsrennen Luca Schwarzbauer (26) auf Platz neun, mit 1:52 Minuten Rückstand.

Das Rennen der Frauen gewann die Französin Pauline Ferrand Prevot (31). Beste Deutsche wurde Leonie Daubermann (23), die mit 6:06 Minuten Rückstand 13. wurde.

Am Sonntag geht die zehntägige Rad-Weltmeisterschaft zu Ende. In Glasgow traf sich seit dem 3. August die komplette Radsport-Gemeinde. Ob Mountainbike, Bahnrad, Kunstradsport, BMX-Racing oder Downhill: Alles, was sich mit zwei Rädern veranstalten lässt, wird in Glasgow vom Weltradsportverband (UCI) in Schottland veranstaltet.

Dass alle Radsportarten gemeinsam ein großes Event gestalten, findet alle vier Jahre statt. In den anderen Jahren veranstalten die Teilverbände ihre eigenen Events.