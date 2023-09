Motordoping im Radsport: Sind die Untersuchungen der Räder ein Witz?

Bisher wurde noch kein Radprofi der WorldTour, also den besten Radfahrern der Welt, überführt, aber einige wurden bereits verdächtigt, einen kleinen elektrischen Motor im Rad versteckt zu haben.

Der spätere Sieger des diesjährigen Giro d'Italia Primoz Roglic (33). Bis zum letzten Anstieg fuhr mit einem andern Rad. (Archibild) © Luca Bettini / AFP

Aber technisch möglich ist es trotzdem.

Deshalb will die UCI bei allen WorldTour-Rennen, also der Champions-League des Radsports, alle Räder testen. Tut es aber kaum.

Wie der RadioCycling-Podcast in einer großen Recherche herausgefunden hatte, weist die Testdokumentation teilweise riesige Lücken auf, auch bei den ganz großen Rennen.

Bei vier Etappen des diesjährigen Giro d’Italias fanden keine Tests statt. Beides waren Einzelzeitfahren.

Bei der vorletzten Etappe wurden hingegen alle Räder getestet. Allerdings haben nahezu alle Profis bei diesem Zeitfahren vor dem Schlussanstieg ihr Rad gewechselt - von einer Zeitfahrmaschine auf ein Bergfahrrad. Nur letzteres wurde getestet.

Die Tour de France gilt als das am besten getestete Rennen. Wenn man von den letzten zwei Etappen absieht: da fanden keinerlei Tests statt, genauso wie auf drei Etappen beim Klassiker Paris-Nizza und mindestens jeweils einer Etappe bei der diesjährigen Tour Down Under (Australien), UAE Tour (Vereinigte Arabische Emirate), Tirreno-Adriatico (Italien) und dem Critérium du Dauphiné (Frankreich) ebenfalls keine Tests stattfanden.

Bei der Volta a Catalunya (Spanien) fanden seit 2021 sogar überhaupt keine Tests statt. Genauso bei der Tour of Norway.

Auch gab es außerhalb der Tour de France kein ausgereiftes Tracking-System, mit dem sichergestellt werden konnte, dass die getesteten Räder tatsächlich die sind, mit denen die Profis auf der Strecke waren.