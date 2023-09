"Niemand kann erklären, was los ist": Mysteriöse Krankheit zwingt Radstar zum Karriere-Ende

Jacob Hindsgaul (23) stand seit 2020 bei Uno-X unter Vertrag. © IMAGO / Sirotti

Der Grund ist mysteriös. Der 23-Jährige plagt sich, seitdem er 2020 den Profi-Vertrag beim norwegischen Team Uno-X unterschrieben hatte, mit gesundheitlichen Problemen herum, die aber kein Arzt aufklären, geschweige denn heilen kann.

"Ich habe Probleme mit meinem linken Bein, seit ich bei Uno-X angefangen habe. Vielleicht war es die letzte Phase, in der ich gewachsen bin, wo sich strukturell etwas im Körper verändert hat", sagte Hindsgaul gegenüber der dänischen Zeitung Se og Hør.



Hindsgaul wurde eine große Zukunft nachgesagt. Denn mit gerade einmal 18 Jahren zeigte der junge Mann, was in ihm steckt: Er brach den Rekord des zweifachen und aktuellen Tour-de-France-Siegers Jonas Vingegaard (26, Dänemark) am Berg Coll de Rates in Spanien!

Zwar gab es Siege bei weniger hochklassigen Rennen wie der Tour of Antalya, aber ganz große Erfolge blieben seit dem Ausrufezeichen in Spanien aus.