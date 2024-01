Rad-Weltmeister wird mit Bier und Urin beworfen und rastet aus: Geldstrafe!

Auch ohne Bier- und Urinwürfe sehen die Fahrer nach einem Cyclocross komplett zerstört aus. So auch Mathieu van der Poel (28). © IMAGO / Photo News

Am vergangenen Samstag gewann Mathieu van der Poel auch das Cyclocross-Weltcuprennen in Hulst. Das niederländische Wunderkind dominiert das Feld nach Belieben und unterstrich eine Favoritenrolle für die kommende Weltmeisterschaft Anfang Februar im tschechischen Tabor.



Hulst liegt zwar in den Niederlanden, aber nah an der belgischen Grenze, und so war die Veranstaltung von den radsportbegeisterten Belgiern überlaufen.

Die machten auf sehr unsportliche Art und Weise deutlich, was sie von der Dominanz des Niederländers hielten, insbesondere weil das belgische Wunderkind Wout van Aert (29) mal wieder den Kürzeren zog. Der dreifache Cyclocross-Weltmeister (2016, 2017, 2018) kam "nur" auf Platz fünf.

Laut Aussage anderer Zuschauer wurde Van der Poel von frustrierten belgischen Fans während seiner Siegesfahrt mit "Urin und Bier" beworfen.