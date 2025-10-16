Radprofi postet Rennen auf Social Media und wird disqualifiziert - der Grund ist absurd

Peking (China) - Damit hat er sicher nicht gerechnet! Nachdem sein Team Burgos-Burpellet-BH bei der Tour of Mentougou in China einen Dreifach-Erfolg auf der ersten Etappe gefeiert hatte, postete der spanische Radsportler Mario Aparicio (25) die Aktivität bei Strava - und wurde prompt von der Rennleitung disqualifiziert.

Mario Aparacio (25) wurde bei der Tour of Mentougou ein Emoji zum Verhängnis. © IMAGO / Sirotti

Am Sonntag startete die dreitägige Rundfahrt in China, die durch Bergregionen südlich von Peking führt, und Burgos-Burpellet-BH dominierte die Veranstaltung von Beginn an.

Nachdem seine Teamkollegen das Podest der ersten Etappe für sich beansprucht hatten, veröffentlichte Aparicio die Fahrt auf der Sportler-Plattform, betitelte sie jedoch etwas ungeschickt: Neben das "E1 tour mentougou" stellte er zwei Emojis, einmal die chinesische Flagge und ein Schwein.

Dafür erntete der 25-Jährige glatt einen Shitstorm, sein Profil wurde überflutet mit Beleidigungen und sogar Todesdrohungen - alles nur, weil die User in das Schwein eine Beleidigung Chinas interpretierten.

Doch es kam noch härter: Die Veranstalter der Rundfahrt schlossen den Spanier aus!

Aparicio habe "unangemessene Bemerkungen auf seiner persönlichen Social-Media-Plattform" gemacht, hieß es laut radsport-news.com in einem Statement der Tour-Veranstalter: "Der Inhalt dieser Bemerkungen hat den Spirit des Sports sowie das Image des Rennens beschädigt und hatte ernsthafte negative Auswirkungen."