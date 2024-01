Radstar erscheint auf Beerdigung seiner Ehefrau, die er überfahren hat

Perth (Australien) - Am Mittwoch wurde Melissa Dennis (†33, geboren Hoskins) in ihrem Geburtsort Perth (Australien) beerdigt. Die 33-Jährige wurde einen Tag vor Silvester von ihrem Mann und Ex-Radprofi Rohan Dennis (33) überfahren. Sie verstarb an den Folgen der dabei zugezogenen Verletzungen im Krankenhaus.