Radstar überfährt Ehefrau (†33): "Er ist wie Hulk, kann explodieren und grün werden"

Adelaide (Australien) - Die Radsportfans auf der ganzen Welt stehen noch unter Schock, nach der schrecklichen Nachricht, die sich Silvester rasend verbreitete. Der ehemalige Radweltmeister Rohan Dennis überfuhr mit einem Pickup-Truck in Adelaide (Australien) seine Ehefrau, die daraufhin an ihren Verletzungen verstarb.

"Ich denke, Radfahren ist die Art und Weise, wie ich dieser Wut Luft mache. So mache ich Luft", so der Australier weiter.

Bei all der großen Trauer um die verstorbene dreifache Mutter mischen sich auch Wut und die Frage nach dem Warum.

Auch Rohan Dennis' (l.) Ehefrau, Melissa Dennis (†33, geboren Hoskins), war ein erfolgreicher Radstar. (Archivbild) © Miguel MEDINA and Brenton EDWARDS / AFP

Dennis’ ehemaliger Teamkollege beim Team BMC-Racing bestätigte, dass der zweifache Vater ein emotionaler Vulkan ist: "Er ist ein bisschen wie der Hulk. Er kann einfach explodieren und grün werden", sagte Taylor Phinney (33).

Dieses Temperament ist wohl auch der Grund, warum der zweifache Weltmeister im Einzelzeitfahren nie lange bei ein und demselben Team zu finden war.

Sein Wechsel zu BMC mitten in der Saison 2014 war beispielsweise die Konsequenz aus einem nicht zu heilenden Zerwürfnis mit dem Teammanagement seines Ex-Teams Garmin-Sharp.

In seiner 14-jährigen Profikarriere fuhr Rohan insgesamt für zehn verschiedene Teams! Nur bei BMC-Racing hielt es den Ex-Profi länger als zwei Jahre, was in der Regel die Mindestvertragslaufzeit bei einem Profivertrag im Radsport ist.

Sein australischer Landsmann Allan Peiper (63), selbst seiner Zeit fast ein Jahrzehnt lang einer der besten Radfahrer der Welt, bezeichnete Dennis als "wütenden jungen Mann", was im Radrennen vorteilhaft ist. Aber diese affektiven Entgleisungen sind privat nicht immer hilfreich, nicht mal für einen selbst.

2014 wollte Dennis seine komplette Radkarriere hinschmeißen, weil er bei der australischen Meisterschaft im Einzelzeitfahren aufgrund einer Windböe stürzte. Der 33-Jährige war kurz davor, seine komplette erfolgversprechende Karriere wegen einer Niederlage zu beenden.

Jetzt hat Rohan Dennis nicht nur seine Karriere beendet, sondern auch das Leben seiner Frau. Wie es dazu kam, muss nun die australische Justiz klären. Im März startet die Gerichtsverhandlung.