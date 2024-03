Radstar soll eigene Ehefrau (†32) überfahren haben: Jetzt muss er vor Gericht!

Adelaide (Australien) - Am 30. Dezember 2023, einen Tag vor seinem offiziellen Karriereende, soll der damalige Rad-Profi Rohan Dennis (33) seine Ehefrau Melissa (†32) überfahren haben. Am Mittwoch beginnt nun der Prozess gegen den Australier, bei dem die Anklage schwere Vorwürfe erhebt.

Lange war nicht klar, ob die Ermittler in dem Fall von einem schrecklichen Unfall oder gar einer absichtlichen Handlung ausgehen.

In der Folge nahm die Polizei ihren Ehemann bereits wegen Fahrens mit Todesfolge fest, anschließend wurde er aber wieder auf Kaution freigelassen.

Melissa war einen Tag vor Silvester vor ihrem Haus im Norden der Küsten-Metropole Adelaide von einem Pick-up-Truck getroffen und daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort starb sie allerdings über Nacht auf den 31. Dezember an den erlittenen Verletzungen.

Melissa Hoskins (†32, l.) gewann mit dem australischen Team bei der Bahnrad-WM 2015 die Goldmedaille. © Michel Euler/AP/dpa

Durch diese "schuldhafte Fahrlässigkeit, Rücksichtslosigkeit oder ähnliches Verhalten" habe der 33-Jährige den "Tod von Melissa Marie Dennis verursacht".

Das Opfer begann ihre Karriere im Leistungs-Radsport schon 2006 unter ihrem Mädchennamen Melissa Hoskins, wurde 2015 Weltmeisterin in der Mannschaftsverfolgung und nahm 2016 mit dem australischen Team an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil. Ein Jahr darauf verkündete sie allerdings das Ende ihrer aktiven Laufbahn.

2018 heiratete sie dann Rohan Dennis und nahm dessen Familiennamen an. Mit dem früheren Halter des Stunden-Weltrekords hatte sie zwei gemeinsame Kinder.

Die zweifache Mutter wurde im vergangenen Monat zu ihrem 33. Geburtstag am 24. Februar bei einer öffentlichen Gedenkfeier in Adelaide im Kreise zahlreicher Familienmitglieder und ehemaliger Teamkollegen verabschiedet.