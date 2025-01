"Habe überall geblutet": Deutsche Radsportler melden sich nach Unfall

Der Citroën des 89-Jährigen krachte frontal mit der Gruppe deutscher Radsportler zusammen. © B.Ramon/Diario de Mallorca/dpa

Ein 89-jähriger Rentner hatte die Gruppe bei einer Trainingsfahrt im Rahmen der EM-Vorbereitung übersehen und war frontal mit den Radfahrern zusammengestoßen.

"Wir waren noch nicht lange unterwegs, dann habe ich gesehen, dass vor mir jemand gestürzt ist", schilderte Max-David Briese (21) die dramatischen Szenen bei der Ostsee-Zeitung.

"Danach weiß ich nur noch, dass ich am Straßenrand lag und überall geblutet habe. So viel Erinnerung ist nicht mehr da", erzählte der Rostocker, der mit einer schweren Gehirnerschütterung sowie diversen Schürfwunden genau wie seine Teamkollegen in ein Krankenhaus in Palma gebracht wurde. Zwei Wunden in seinem Gesicht mussten zudem genäht werden.

In Lebensgefahr schwebte glücklicherweise niemand, durch verschiedene Knochenbrüche wird der Großteil der Sportler allerdings länger den Trainings- und Wettkampfbetrieb pausieren müssen.