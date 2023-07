Tour de France im Liveticker: Victor Lafay erlöst Frankreich

Aber vielleicht ist das gar keine Absicht, sondern die Folge von engen Straßen. Um Stürze aus dem Weg zu gehen, will jeder so weit vorn wie möglich im Feld zu fahren. Dadurch wird es automatisch schneller und der Abstand zu den Ausreißern wird kleiner, als den Top-Teams eigentlich lieb ist.

Bilbao und das Baskenland ist zurecht Startort der Tour de France. Das Rennen wird von den radsportbegeisterten Basken regelrecht zelebriert und die hügelige Etappe wirkt hier und da, in Sachen Zuschauerbegeisterung, wie eine Alpen-Etappe,

Einige kleinere Ansteige wurde schon bewältigt, aber die ekligen rennentscheidenden "Stiche" erwarten die Fahrer in den letzten 50 Kilometern.

Der Direktor der Tour de France, Christian Prudhomme (62), gab am offiziellen Kilometer "Null" aus dem Führungsfahrzeug das Zeichen: Die Tour ist eröffnet.

Die Spitzengruppe, bestehend aus Calmejane, Simon Guglielmi (ARK), Pascal Eenkhoorn (LTD), Jonas Greegard (UXT) und Valentin Ferron (TEN), konnte sich nach etwa zehn Kilometern bereits einen Vorsprung von über eine Minute erarbeiten.

Das Profil der 182 Kilometer langen Strecke rund um Bilbao sieht vergleichsweise leicht aus, hat es aber in sich. Experten sprechen sogar von der schwersten ersten Tour-Etappe aller Zeiten.

Im spanischen Bilbao wird es nun ernst. Die erste Etappe der Tour de France 2023 steht an.

Denn die vergleichsweisen kurzen Anstiege werden sehr, sehr hart gefahren werden. Vielleicht wird sich vorab sogar eine Gruppe absetzen, was das Finale für die Sprinter noch schwerer machen wird, wenn das Feld die Ausreißer wieder einfangen will.

Die Top-Favoriten für den Sieg auf der ersten Etappe sind die sogenannten Puncheure, also Radfahrer, die in welligem Terrain sehr stark sind und auch nicht schlecht sprinten können.

Insgesamt haben die Radprofis 3405,6 Kilometer hinter sich zu bringen. Aufgeteilt in 21 Etappen über 23 Tage. Zweimal dürfen die Fahrer einen Ruhetag genießen und die Beine hochlegen: nach der neunten und 15. Etappe.

Achtmal stehen Flachetappen an, wo Sprinter sicher brillieren werden. Vier weitere Etappen sind hügelig. Da werden bestimmt Ausreißer ihr Glück versuchen und um einen Etappen-Sieg kämpfen.

Aber achtmal stehen richtig schwere Hochgebirgsetappen an, wo der Kampf um das Gelbe Trikot entschieden werden wird. Insgesamt werden die Profis 55.460 Höhenmeter bewältigen müssen, wenn sie Paris auf dem Rad erreichen möchten!

