Topstar muss Tour de France aufgeben! Ein Deutscher profitiert

Alles in Kürze

In seiner Spezialdisziplin, dem Zeitfahren, erlebte Remco Evenepoel (25) am Freitag eine herbe Niederlage. Einen Tag später gibt er die Tour de France auf. © LOIC VENANCE / AFP

Obwohl er noch auf dem dritten Platz der Gesamtwertung lag, hatte Evenepoel in den vergangenen Tagen geschwächelt und auch auf der Gebirgsetappe in den Pyrenäen das Ruder nicht herumreißen können. Rund 110 Kilometer vor dem Ziel musste der dreimalige Weltmeister abreißen lassen, fiel weit hinter das Peloton zurück.

Auf den nächsten Kilometern ließ der 25-Jährige dann nur noch ausrollen, verschenkte seine letzte Trinkflasche an einen kleinen Fan am Rand und stieg schließlich in ein Team-Auto - für den Vorjahres-Dritten ist die Tour de France vorzeitig beendet.

Dabei hatte Evenepoel bis zuletzt noch auf eine Trendwende gehofft. Nachdem er am Vortag im Zeitfahren eine herbe Pleite kassiert hatte, als amtierender Weltmeister und Olympiasieger sogar von seinem Hintermann überholt worden war und seine Leistung als "einfach schlecht" bezeichnet hatte, erklärte der Belgier bei Eurosport: "Ich hoffe, dass es keine besondere Erklärung dafür gibt - dass ich nur ein paar schlechte Tage hatte und morgen nicht mehr."

Daraus sollte nichts werden, nach weniger als der Hälfte der anspruchsvollen Bergetappe stieg der Kapitän von Soudal Quick-Step schließlich vom Rad.