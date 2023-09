Überfall! Räuber halten Radstar stundenlang fest und entkommen mit 750.000 Euro

Boyacá (Kolumbien) - Es geschah in seinem eigenen Haus! Der kolumbianische Radfahrer Miguel Ángel López (29) wurde von Kriminellen entführt, mehrere Stunden festgehalten und ausgeraubt.

Der 29-Jährige suchte daraufhin noch am selben Abend die Polizei auf, berichtete die kolumbianische Zeitung El Tiempo und berief sich dabei auf Polizeiinformationen.

Als der Kolumbianer am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) sein Haus verlassen wollte, lauerten ihm drei Männer auf, die ihn abfingen, daran hinderten, das Grundstück zu verlassen und ihn zurück in sein eigenes Haus verschleppten.

Für sein Ex-Team Astana konnte Miguel Ángel López (29) unter anderem eine Etappe des Giro d'Italia © Luca Bettini / AFP

Im Januar feierte er dann den Gesamtsieg bei der Vuelta a San Juan für sein neues Team Medellín EPM und dominierte im Juni die Vuelta a Colombia, doch im Juli kamen die Dopingvorwürfe erneut auf und López wurde vom Radsport-Weltverband UCI suspendiert.

Sein Team steht jedoch trotz der Vorwürfe hinter dem Kolumbianer, der schon eine Etappe bei der Tour de France 2020 und bei der Vuelta a España 2021 feiern konnte.

"Wir senden unsere Solidaritätsgrüße an unseren Fahrer, der in den letzten Stunden Opfer eines Raubüberfalls geworden ist. Wir laden die Kolumbianer ein, unser Idol zu umringen und ihm alle Unterstützung zu geben, die er in dieser Zeit braucht. Wir sind bei dir, CHAMPION", schrieb Medellín EPM nach dem Überfall auf X (ehemals Twitter).