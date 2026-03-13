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RB-Leipzig-Blog: Diese Spieler fallen gegen Stuttgart aus

RB-Leipzig-Blog: Diese Spieler fallen gegen Stuttgart aus

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - RB Leipzig konnte durch das 2:1 gegen den FC Augsburg wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze sammeln. Trotzdem lässt sich auf der gezeigten Leistung nicht unbedingt aufbauen.

In den kommenden Partien gegen die direkten Konkurrenten VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim muss deutlich mehr kommen, dass es mit einem Dreier klappt. Die nächsten Spiele werden deshalb absolut richtungsweisend sein. Gute Nachrichten gab es am Mittwoch bezüglich Assan Ouédraogo (19) und Xaver Schlager (28).

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

13. März, 14.16 Uhr: Mehrere Ausfälle gegen den VfB Stuttgart

Am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) steht für RB Leipzig wohl eines der wichtigsten Spiele der Saison auf dem Plan. Die Partie in Stuttgart wird ein Wegweiser sein, ob die Sachsen die Champions League erreichen.

Trainer Ole Werner (37) muss dabei auf einige Akteure verzichten, wie er am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte.

Assan Ouédraogo (19) hat diese Woche zwar wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert, ist jedoch für das Spiel am Sonntag noch keine Option. Péter Gulácsi (35) fehlt weiterhin aufgrund von Knieproblemen und Kosta Nedeljković (20) ist aufgrund von Rückenproblemen auch nicht dabei.

Assan Ouédraogo (19, l.) konnte unter der Woche zwar wieder mit der Mannschaft trainieren, ist aber noch keine Option für den Kader.
Assan Ouédraogo (19, l.) konnte unter der Woche zwar wieder mit der Mannschaft trainieren, ist aber noch keine Option für den Kader.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

11. März, 15.39 Uhr: Assan Ouédraogo und Xaver Schlager wieder im RB-Training

Assan Ouédraogo (19) und Xaver Schlager (28) sind bei RB Leipzig wieder ins Training eingestiegen.

Das volle Programm konnten beide allerdings nicht absolvieren. Noch sind es nur Teile des Trainings. Der 19 Jahre alte Ouédraogo hatte sich im November eine Knieverletzung zugezogen und Mitte Januar sein Comeback gegeben. Doch gegen Freiburg musste er nach einer Stunde mit derselben Verletzung wieder vom Platz und fehlte seitdem.

Der 28 Jahre alte Schlager fing ebenfalls mit leichtem Training an, nachdem er zuletzt Adduktorenbeschwerden hatte. Sein letztes Spiel hatte der Österreicher beim 2:2 gegen Borussia Dortmund Mitte Februar bestritten.

Noch etwas geduldiger muss Torhüter Peter Gulacsi (35) sein, der sich ein Innenband im Knie gerissen hatte. Der Ungar trainiert bislang nur individuell. So auch Kosta Nedeljkovic (20), der Rückenprobleme hat und in diesem Jahr noch kein Spiel für RB absolviert hatte.

Am Mittwoch ist Xaver Schlager (28) wieder ins Training bei RB Leipzig eingestiegen. Auch Assan Ouédraogo (19) absolvierte nach seiner Knieverletzung eine erste Einheit. (Archivaufnahme)
Am Mittwoch ist Xaver Schlager (28) wieder ins Training bei RB Leipzig eingestiegen. Auch Assan Ouédraogo (19) absolvierte nach seiner Knieverletzung eine erste Einheit. (Archivaufnahme)  © Picture Point/Roger Petzsche

11. März, 12.41 Uhr: U19-Coach Heidinger geht, Nachfolger schon fix

RB Leipzig und U19-Trainer Sebastian Heidinger (40) gehen ab dem kommenden Sommer getrennte Wege. "Der auslaufende Vertrag des 40-Jährigen wird nicht verlängert", so der Klub auf seiner Webseite.

Schon als Spieler war er beim Aufstieg der Bullen in die 2. Bundesliga einst dabei, trainierte die U19 seit 2023 hauptverantwortlich. Neben Heidinger wird auch Co-Trainer Ronny Thielemann (52) gehen.

Das Ziel bis zum Sommer ist klar: "Gemeinsam mit 'Heidi', Ronny und der Mannschaft wollen wir alles daransetzen, die Spielzeit sportlich so erfolgreich wie möglich zu beenden und das Maximum herauszuholen", so Nachwuchs-Leiter David Wagner (54).

Zur neuen Saison übernimmt dann Marc Heidenmann (35) gemeinsam mit Daniel Zolotarev (31) die U19. Beide betreuen noch bis zum Saisonende die U17 des 1. FSV Mainz.

Sebastian Heidinger (40) verlässt RB Leipzig zum Saisonende.
Sebastian Heidinger (40) verlässt RB Leipzig zum Saisonende.  © Picture Point / Roger Petzsche

9. März: Maarten Vandevoordt könnte Peter Gulacsi schon abgelöst haben

Jetzt bekommt er endlich die Spielpraxis, die er sich schon lange bei RB Leipzig wünscht. Maarten Vandevoordt (23) machte gegen den FC Augsburg ein starkes Spiel, hielt unter anderem einen Elfmeter. Mit solchen Leistungen spielt er sich natürlich bei Trainer Ole Werner (37) in den Fokus, der dann abwegen muss, ob ein Torhüter-Tausch überhaupt noch einmal notwendig ist.

Normalerweise ist mit der aktuellen Stammkraft, Peter Gulacsi (35) vereinbart, dass er erst in der kommenden Spielzeit zur Nummer Zwei wird. Doch die Verletzungspause zieht sich, sein Knie macht noch nicht mit. Eine Rückkehr ist für Ende April angepeilt. In dieser Zeit kann der Belgier in Topspielen wie gegen Stuttgart und Hoffenheim weiter auf sich aufmerksam machen.

Muss Maarten Vandevoordt (23) den Platz zwischen den Pfosten vielleicht gar nicht mehr räumen?
Muss Maarten Vandevoordt (23) den Platz zwischen den Pfosten vielleicht gar nicht mehr räumen?  © PICTURE POINT / S. Sonntag

24. Februar, 12.14 Uhr: Xaver Schlager fällt mehrere Wochen aus

Bittere Diagnose: Xaver Schlager hat aus dem Spiel gegen den BVB muskuläre Beschwerden im Adduktorenbereich davongetragen, wird laut Verein "wenige Wochen" ausfallen. "Der 28-Jährige startet umgehend mit einem individuellen Reha-Programm."

Ein Einsatz am Sonntag beim HSV ist somit ausgeschlossen, einer am nächsten Samstag gegen Augsburg wohl auch.

Xaver Schlager (28) fehlt RB Leipzig mehrere Wochen.
Xaver Schlager (28) fehlt RB Leipzig mehrere Wochen.  © Picture Point/Roger Petzsche

19. Februar, 16.05 Uhr: RB Leipzig bindet Benno Kaltefleiter langfristig

Jetzt ist der Schritt gemacht! Wie bereits berichtet, bindet RB Leipzig das Eigengewächs Benno Kaltefleiter (18) langfristig an den Klub. Wie die Sachsen am Donnerstagnachmittag mitteilten, unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2029 bei den Roten Bullen.

"Ich freue mich sehr über meinen ersten Profivertrag und damit über das Vertrauen des gesamten Clubs. Auch der Weg, der mir aufgezeigt wurde, hat mich überzeugt. Für mich als Leipziger, der hier die gesamte Jugend durchlaufen hat, ist dieser Schritt natürlich etwas ganz Besonderes", wird der Spieler zitiert.

Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) ergänzte: "Benno hat sich seinen ersten Profivertrag mit viel Einsatz und guten Leistungen bei der U19, der Junioren-Nationalmannschaft und im Training des Bundesliga-Teams redlich verdient."

Benno Kaltefleiter (18, r.) hat bei RB Leipzig bis 2029 unterschrieben.
Benno Kaltefleiter (18, r.) hat bei RB Leipzig bis 2029 unterschrieben.  © RB Leipzig

15. Februar, 16.36 Uhr: Max Finkgräfe in der Startelf gegen Wolfsburg

Am Sonntagabend schließt RB Leipzig den Bundesligaspieltag mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ab. Für seine Startelf hat sich Trainer Ole Werner etwas einfallen lassen.

Und Überraschung: Max Finkgräfe feiert sein Startelfdebüt, ersetzt den gelbgesperrten David Raum! Zudem stürmt Conrad Harder für Romulo.

Nach dem anstrengenden Spiel unter der Woche nur logisch, dass etwas rotiert wird. Auch Brajan Gruda hat es zurück in die Anfangsformation geschafft.

Die RB-Elf: Gulacsi - Henrichs, Orban, Seiwald, Finkgräfe - Schlager, Gruda, Baumgartner - Diomande, Harder, Nusa

Max Finkgräfe steht erstmals in der RB-Startelf.
Max Finkgräfe steht erstmals in der RB-Startelf.  © Jan Woitas/dpa

13. Februar, 15.08 Uhr: Ole Werner muss auf David Raum verzichten

Wegen seiner fünften Gelbe Karte, die er beim 2:1-Sieg in Köln gezeigt bekam, wird David Raum das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg von der Tribüne der Red Bull Arena aus verfolgen müssen.

Möglicher Ersatz könnte Max Finkgräfe sein. Der 21-Jährige kam bislang lediglich zu fünf Kurzeinsätzen in Liga und Pokal. Sonntag steht er möglicherweise erstmals in der Startelf.

David Raum (l.) fehlt RB gegen Wolfsburg.
David Raum (l.) fehlt RB gegen Wolfsburg.  © Picture Point / Roger Petzsche

10. Februar, 11.55 Uhr: Torhüter-Wechsel gegen den FC Bayern

Wie auch in den Pokalrunden zuvor gegen Magdeburg (3:1), Cottbus (4:1) und Sandhausen (4:2) wird Maarten Vandevoordt auch beim FC Bayern das Tor der Sachsen hüten.

Peter Gulacsi rückt dafür ins zweite Glied, wird Sonntag gegen Wolfsburg wieder zwischen den Pfosten stehen.

Peter Gulacsi (l.) macht Platz für Maarten Vandevoordt.
Peter Gulacsi (l.) macht Platz für Maarten Vandevoordt.  © Picture Point / Sven Sonntag

10. Februar, 10.26 Uhr: Castello Lukeba einsatzbereit gegen die Bayern?

Assan Ouedraogo (Knie) und Suleman Sani (Knöchel) fallen gegen den FC Bayern München weiterhin aus.

Dafür gab Trainer Ole Werner bekannt, dass Castello Lukeba erstmals seit dem 1:5 gegen den Rekordmeister Mitte Januar wieder im Kader stehen könnte.

Am Montag habe er erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Dienstag soll sich seine Einsatzbereitschaft klären.

Castello Lukeba (M.) ist möglicherweise wieder einsatzbereit gegen den FC Bayern München.
Castello Lukeba (M.) ist möglicherweise wieder einsatzbereit gegen den FC Bayern München.  © Picture Point / Roger Petzsche

6. Februar, 14.27 Uhr: Ayodele Thomas für Köln kein Thema

Trainer Ole Werner hat am Freitag ein Personal-Update vor dem anstehenden Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln gegeben.

Neben Castello Lukeba und Assan Ouedraogo fehlt auch Neuzugang Ayodele Thomas krankheitsbedingt. "Er wird Anfang nächster Woche einsteigen", kündigte sein neuer Coach an.

Winter-Neuzugang Ayodele Thomas muss noch passen.
Winter-Neuzugang Ayodele Thomas muss noch passen.  © RB Leipzig

5. Februar, 17.30 Uhr: Timo Werner wird im Abschiedsinterview emotional

Timo Werner (29) wird vermutlich für eine lange Zeit sehr eng mit dem Namen RB Leipzig verbunden bleiben. "Ich bin sehr stolz darauf, was ich hier persönlich, aber auch mit der Mannschaft erreicht habe", erklärte er am Donnerstag in seinem Abschiedsinterview.

Er verlässt den Klub als Rekordtorschütze. In insgesamt 216 Spielen, erzielte er 113 Tore und 47 Vorlagen. Aber: "Es ist die Zeit gekommen, um Platz zu machen", gestand der 29-Jährige ehrlich.

Momente, an die er sich immer gern erinnern wird, sind für ihn das erste Champions-League-Spiel von RB Leipzig und der DFB-Pokalsieg gegen Eintracht Frankfurt 2023. "Wir haben den Pokal nicht nur als Verein geholt, sondern auch als Freunde. Das macht natürlich doppelt und dreifach Spaß", betonte Werner.

Auch die Stadt habe es ihm angetan: "Ich habe mich immer sehr gefreut, vor den Leuten hier in Leipzig zu spielen, Teil dieser Stadt, Teil dieses Vereins zu sein". Man habe auch dann noch an ihn gedacht, als er nicht mehr auf dem Platz stand.

Weil Timo Werner so eine prägende Figur für den Verein war und wohl immer bleiben wird, bekommt er am 15. Februar beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg einen offiziellen Abschied.

Timo Werner (29) wechselte 2016 das erste Mal nach Leipzig.
Timo Werner (29) wechselte 2016 das erste Mal nach Leipzig.  © RB Leipzig

2. Februar, 12.48 Uhr: Yannick Eduardo wird weitergereicht

Mitte 2025 hatte RB Leipzig Yannick Eduardo (20) an den FC Dordrecht verliehen. Jetzt gibt es sehr spannende Entwicklungen rund um den Mittelstürmer.

Denn die Niederländer haben laut "Sky" die Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro gezogen, nur um Eduardo für zwei Millionen Euro an die TSG Hoffenheim weiterzuverkaufen.

Allerdings: die Sachsen bekommen wohl noch eine Verkaufsbeteiligung in Höhe von 30-35 Prozent. Es ist somit Win-Win für alle Seiten.

Yannick Eduardo (20) kickt wohl zukünftig für die TSG Hoffenheim.
Yannick Eduardo (20) kickt wohl zukünftig für die TSG Hoffenheim.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

31. Januar, 17.50 Uhr: RB Leipzig patzt auch gegen Mainz

Nach einem Jahr Europa-Abstinenz will sich RB Leipzig bekanntlich wieder für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren.

Samstagnachmittag gab es allerdings durch das 1:2 gegen Mainz den nächsten Rückschlag bei gleichzeitigen Siegen der Konkurrenz aus Hoffenheim und Leverkusen. In Köln nächsten Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist ein Sieg beinahe Pflicht.

1:2 verlor RB gegen Mainz.
1:2 verlor RB gegen Mainz.  © Picture Point / Roger Petzsche

31. Januar, 14.27 Uhr: Startaufstellung gegen Mainz ist raus - ohne Baumi

Wegen seiner fünften Gelben Karte muss Topscorer Christoph "Baumi" Baumgartner heute zuschauen - er wird ersetzt von Conrad Harder, was die Herangehensweise gegen Mainz durchaus offensiver erscheinen lässt.

Ansonsten kann Ole Werner auf dieselbe Startelf wie beim 1:1 bei St. Pauli zurückgreifen.

Aufstellung gegen Mainz: Gulacsi - R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald - Schlager - Romulo - Diomande, Harder, Nusa

Christoph Baumgartner (l.) ist gegen Mainz zum Zuschauen verdammt.
Christoph Baumgartner (l.) ist gegen Mainz zum Zuschauen verdammt.  © Picture Point / Roger Petzsche

29. Januar, 12.58 Uhr: RB Leipzig verpflichtet Abdoul Kone

Jetzt ist der Deal fix! Wie seit Tagen spekuliert wechselt Abdoul Kone (20) vom französischen Zweitligisten Stade Reims zu RB Leipzig! Der Franzose wird die restliche Saison leihweise wieder in Frankreich verbringen und ab der kommenden Saison dann fest für die Rasenballer auflaufen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten. Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt", so Sportboss Marcel Schäfer (41) zum Transfer.

Der Spieler selbst freut sich auch auf seinen neuen Verein, sagte: "Die Spielweise und die Ausrichtung des Clubs passen optimal zu meinen Entwicklungszielen."

Abdoul Kone (20, r.) schließt sich RB Leipzig an.
Abdoul Kone (20, r.) schließt sich RB Leipzig an.  © RB Leipzig

28. Januar, 13 Uhr: RB Leipzig holte nur zwei Siege aus sechs Spielen

Das ist zu wenig, was RB Leipzig aktuell an Punkten rausholt. Zwei Siege in den letzten sechs Spielen. Nur sieben Zähler aus den letzten fünf Partien. Bei der starken Konkurrenz aus Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund wird es schwer, ein Platz in der Königsklasse zu ergattern.

Weiß auch Trainer Ole Werner (37), der seine Mannschaft nach dem 1:1 in Pauli schon kritisierte, weil andere Teams gerade in einem Punkt weiter sind: "Es gibt Mannschaften, die abgezockt sind in solchen Spielen. Dahin müssen wir uns entwickeln."

Bestes Beispiel: Der BVB vor ein paar Wochen, der gegen die Kiezkicker in der 96. Minute noch den 3:2-Sieg eintütete.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) holt mit seiner Mannschaft momentan zu wenig Punkte.
RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) holt mit seiner Mannschaft momentan zu wenig Punkte.  © Picture Point / Roger Petzsche

25. Januar, 11.13 Uhr: Marcel Schäfer vermeidet Sieggarantie gegen Pauli und Mainz

Dienstag (20.30 Uhr/Sky) steht für RB der Nachholer beim FC St. Pauli an, der durch das 0:0 im Derby gegen den HSV die Rote Laterne an Heidenheim abgeben hat.

Dass sowohl beim Kiezklub als auch anschließend gegen den Tabellensechzehnten Mainz (31. Januar, 15.30 Uhr/Sky) jeweils ein Sieg herausspringt, man nach dem 3:0 in Heidenheim also neun Punkte gegen die Kellerkinder einfährt, hätte Marcel Schäfer zwar gern.

Aber: "Im Fußball gibt es nie Garantien, aber wir werden versuchen, [insgesamt] neun Punkte zu holen", sagte er bei Sky.

Marcel Schäfer (41) möchte keine Garantie aussprechen, auch gegen St. Pauli und Mainz zu gewinnen.
Marcel Schäfer (41) möchte keine Garantie aussprechen, auch gegen St. Pauli und Mainz zu gewinnen.  © Picture Point/Roger Petzsche

24. Januar, 14.30 Uhr: Die RB-Aufstellung gegen Heidenheim

Die Marschroute ist klar: RB Leipzig will am Samstag die drei Punkte auswärts gegen den 1. FC Heidenheim eintüten! Inzwischen hat sich Trainer Ole Werner auch für die passende Elf für den Auftrag entschieden.

Für den verletzten Castello Lukeba rückt El Chadaille Bitshiabu endlich einmal wieder in die Startelf.

Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen: Gulacsi - Baku, Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald, Schlager, Baumgartner -Diomande, Romulo, Nusa

RB Leipzigs El Chadaille Bitshiabu bekommt wieder eine Startelfchance.
RB Leipzigs El Chadaille Bitshiabu bekommt wieder eine Startelfchance.  © Picture Point / Roger Petzsche

23. Januar, 13.06 Uhr: Verpflichtung von PSV-Talent steht wohl bevor

RB Leipzig ist offenbar kurz davor, ein weiteres Offensivtalent zu verpflichten. Medienberichten zufolge sei sich der Klub weitgehend einig mit dem 18 Jahre alten Ayodele Thomas von PSV Eindhoven.

Laut Sky laufen derzeit Verhandlungen, ob der Holländer noch im Winter für eine kleine Ablöse wechselt oder ob es auf einen ablösefreien Transfer im Sommer hinausläuft.

Der 18-Jährige spielte bislang nur für die zweite Mannschaft des niederländischen Erstligisten.

Ayodele Thomas (18) soll eine Investition in die Zukunft von RB sein.
Ayodele Thomas (18) soll eine Investition in die Zukunft von RB sein.  © IMAGO / Sportimage

23. Januar, 11.47 Uhr: Raum und Schlager verteilen Geschenke in Kinderklinik

Nachträgliche Bescherung für die Kinder in der Leipziger Uniklinik: David Raum (27) und Xaver Schlager (28) haben in dieser Woche Geschenke im Kinderkrankenhaus verteilt.

Bereits Ende des Jahres hatte die komplette Mannschaft die Wünsche der kleinen Patienten bei ihrem Besuch eingesammelt und so wurde jetzt auch die Übergabe nachgeholt.

Da war die Freude groß, es gab nachträgliche Geschenke für die Patienten der Leipziger Kinderklinik.
Da war die Freude groß, es gab nachträgliche Geschenke für die Patienten der Leipziger Kinderklinik.  © RB Leipzig

20. Januar, 16.23 Uhr: RB Leipzigs Neuzugang Suleman Sani erstmals auf dem Platz

Die 1:5-Klatsche gegen den FC Bayern München ist verdaut, jetzt geht für RB Leipzig der Blick nach vorne. Am Dienstagnachmittag traf sich das Team von Ole Werner (37) zum öffentlichen Training am Cottaweg.

Vor gut 100 Fans durfte auch das erste Mal Winterneuzugang Suleman Sani mit auf dem Platz stehen, der einen guten Eindruck machte. "Ich mag die Atmosphäre hier sehr, alles ist top", so der Flügelspieler begeistert nach der Einheit.

Nicht so gut: Castello Lukeba und Yan Diomande konnten aufgrund von Belastungssteuerung nicht mit trainieren.

Suleman Sani machte beim Training am Dienstag einen guten Eindruck.
Suleman Sani machte beim Training am Dienstag einen guten Eindruck.  © Picture Point / Roger Petzsche

19. Januar, 11.06 Uhr: Pekka Lagerblom, Mikko Sumusalo und jetzt Matias Siltanen?

Halb Europa dürfte Matias Siltanen (18) auf der Shortlist haben. Neben Rocco Reitz (23) soll RB Leipzig auch an dem finnischen U21-Nationalspieler in Diensten des Schweden-Klubs Djurgarden Interesse zeigen.

Ein erster Kontakt sei laut der schwedischen Zeitung "Expressen" auch schon hergestellt worden. Ob es tatsächlich zum Transfer des Mittelfeldspielers nach Sachsen - und wenn ja, wann - kommt, steht noch in den Sternen.

Siltanen wäre nach Pekka Lagerblom (2011 bis 2012) und Mikko Sumusalo (2014 bis 2016) immerhin schon der dritte Finne, der bei den Bullen unterschreibt.

Matias Siltanen (18) soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben.
Matias Siltanen (18) soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben.  © IMAGO / Bildbyran

16. Januar, 14.56 Uhr: Assan Ouedraogo verpasst Bundesliga-Topspiel

Neben Lukas Klostermann und Johan Bakayoko muss Ole Werner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München auch auf Assan Ouedraogo verzichten.

"Er hat wieder Probleme an der gleichen Stelle", sagte der Trainer am Freitag über den 19-jährigen Mittelfeldspieler, der gegen Freiburg 60 Minuten zum Einsatz gekommen war. Ihn plagen demnach wieder Probleme in der Kniekehle.

Assan Ouedraogo (19, M.) fällt gegen den FC Bayern München aus.
Assan Ouedraogo (19, M.) fällt gegen den FC Bayern München aus.  © Picture Point / Sven Sonntag

13. Januar, 18.17 Uhr: RB verpflichtet Offensivtalent Suleman Sani (19)

Wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab, wird der 19-jährige Suleman Sani ab sofort die Roten Bullen verstärken. Der Offensivspieler wechselt vom slowakischen Erstligisten AS Trenčín in die Messestadt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

"Er bringt ein spannendes Profil und alle Anlagen mit, um bei RB Leipzig die nächsten Entwicklungsstufen zu gehen", sagte Marcel Schäfer (41), Geschäftsführer Sport in einer Pressemitteilung des Vereins.

"Suleman kommt hauptsächlich über die linke Seite, verfügt über ein hohes Tempo, ist aufgrund seiner Physis schwer vom Ball zu trennen und sucht gerne die Tiefe. Auch gegen den Ball arbeitet er intensiv und legt die richtige Einstellung an den Tag."

In 59 Pflichtspielen erzielte er bisher 16 Tore und sieben Assists. Er spielte in der UEFA Youth League und der U20-Weltmeisterschaft. Wie die deutsche Presseagentur erfuhr, zahlte RB Leipzig eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro.

Sani bekommt bei RB Leipzig die Rückennummer 18.
Sani bekommt bei RB Leipzig die Rückennummer 18.  © RB Leipzig

13. Januar, 14.25 Uhr: Ole Werner will nicht über mögliche Transfers reden

Suleiman Sani (19) befindet sich laut "Sky" bereits in Leipzig, soll zeitnah wohl den Medizincheck absolvieren. Timo Werner (29) befindet sich in Verhandlungen mit MLS-Klub San José Earthquakes. Ein Wechsel steht wohl unmittelbar bevor.

Zu beiden Themen wollte sich RB-Coach Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel am Mittwoch aber recht wenig äußern. Lächelnd sagte er, dass noch nichts klar zu vermelden sei und es deswegen auch noch nichts zu sagen gäbe.

Nur so viel: Timo Werner wurde für Verhandlungen nicht freigestellt und steht für den Kader grundsätzlich zur Verfügung.

RB Leipzigs Trainer Ole (37) ließ sich wie so oft nicht in die Karten gucken.
RB Leipzigs Trainer Ole (37) ließ sich wie so oft nicht in die Karten gucken.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

12. Januar, 18.07 Uhr: RB Leipzig mit Interesse an Slowakei-Flitzer?

Der erste Winter-Zugang bei RB Leipzig soll laut Medienberichten kurz bevorstehen.

Suleman Sani (19), ein Flügelstürmer des slowakischen Erstligisten AS Trencin, soll sich in Verhandlungen mit den Sachsen befinden. Die Klubs seien in "fortgeschrittenen Gesprächen", meldet Sky, die von einer Ablösesumme zwischen fünf und sieben Millionen Euro berichten.

Trotz Interesses anderer Vereine soll RB die Nase vorn haben.

Der Nigerianer kam im September 2024 aus seiner afrikanischen Heimat in die Slowakei, kommt in 40 Pflichtspielen auf fünf Tore und fünf Vorlagen. In dieser Saison sind es drei Treffer und vier Assists in 14 Partien.

Suleman Sani (19, r.) soll in Verhandlungen mit RB Leipzig stehen.
Suleman Sani (19, r.) soll in Verhandlungen mit RB Leipzig stehen.  © IMAGO / Michal Fajt

12. Januar, 12.03 Uhr: Diomande im Privatjet nach Leipzig geflogen?

Am Tag nach dem Afrika-Cup-Aus in Marokko ist RB Leipzig Yan Diomande mangels Alternativen auf Linienflügen per Privatjet nach Sachsen geflogen haben. Eine entsprechende BILD-Meldung bestätigte der Verein TAG24.

Ohne eine Winterpause gehabt zu haben, wird er sich ab Montag auf das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Mittwoch, 20.30 Uhr) vorbereiten.

Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag

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