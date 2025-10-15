Von Triumph zur Therapie: Radsportlegende Ullrich packt über Doping und Depression aus

Merdingen - Radsportlegende Jan Ullrich (51) sitzt wieder auf dem Rad, doch die eigentliche Strecke führt nach innen: Die Terra-Xplore-Reportage "Hochleistung trotz Depression?" begleitet den Tour-de-France-Sieger auf einer Spurensuche durch sein Leben.

Leon Windscheid (36) und Radrennprofi Jan Ullrich (51, r.) schwingen sich auf die Räder. © ZDF/Marius Fuchtmann

Psychologe und Moderator Leon Windscheid (36) trifft Ullrich in seinem Wohnort Merdingen im Schwarzwald. Der 36-Jährige will der Frage auf den Grund gehen, wie der erfolgreichste deutsche Radprofi in eine Depression verfallen konnte.

Knackpunkt war Ullrichs Rausschmiss wegen der Dopingvorwürfe aus seinem damaligen Team. Dabei hatte seine Karriere so gut begonnen: Im Jahr 1997 gewann der heute 51-Jährige die Tour de France und ist bis heute der einzige deutsche Gewinner des Straßenradrennens. 2006 musste er dann das T-Mobile-Team, wo er unter Vertrag stand, verlassen.

Dabei habe das Doping mit dazugehört. "Der ganze Radsport hat ja dieses Problem. Damals war das Schuldeingeständnis noch nicht so da", gibt Ullrich zu.

Nach der Suspendierung sei er dann abgetaucht und in eine Depression gerutscht. Alkohol und Drogen sollten das Schwarze wegdrücken, sein Leben erstarrte. "Ich habe viele Jahre gar nichts gemacht", so der 51-Jährige.

Weiter erinnert er sich: "Keiner weiß, was du gerade für einen Rucksack trägst. Alle wollen, dass du weiter funktionierst und positiv bleibst."