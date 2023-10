Weil ihm Fahrstil nicht gefiel: Radstar haut Gegner direkt auf Ziellinie eine drüber

Utsunomiya (Japan) - Dieser Vorfall erzürnt die Radsport-Fans: Nach einem Massensprint beim " Japan Cup Criterium " in Utsunomiya schlug Max Van Gils (23, Lotto Dstny/Belgien) seinem Konkurrenten Georgios Bouglas (32, Matrix Powertag/Griechenland) direkt nach der Ziellinie heftig auf den Hinterkopf.

Edward Theuns (32, Lidl-Trek/Belgien, rot-schwarzer Helm), der Sieger des Rennens in Japan, gehört zu den besten Sprintern der Welt. (Archivbild) © AFP/Jose Jordan

Das Team des Schläger-Fahrers meldete sich nach heftigen Protesten von Fans und Fahrern auf X zu Wort.

"Wir bedauern das Verhalten unseres Fahrers Maxim Van Gils im Japan Cup Criterium zutiefst. Maxim und das Team möchten sich für seine Geste am Ende des Rennens entschuldigen", ließ das Team verlauten.

Van Gils sagte, dass er sich direkt nach dem Rennen bei der Rennleitung entschuldigt habe und eine Geldstrafe sowie Strafpunkte in der UCI-Weltrangliste akzeptiere.

Ob der Box-Radstar sich auch bei Bouglas entschuldigte, bleibt aber offen.

"Es war eine Reaktion im Eifer des Gefechts, aber eine falsche, und ich hätte ihn nicht schlagen und meine Hände am Lenker lassen sollen", so der Belgier weiter. Er wolle aus der Situation lernen und in Zukunft die Ruhe bewahren.

Maxim Van Gils wurde immerhin noch Zehnter im Rennen. Der "Geschlagene" Bouglas wurde Achter. Felix Engelhardt (23, Jayco AlUla/Ulm) kam mit Platz 14 als bester Deutscher ins Ziel.