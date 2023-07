Zwischenbilanz der Tour de France: Zwei Deutsche überraschen!

Saint-Gervais (Frankreich) - 15 von 21 Etappen der 110. Tour de France sind absolviert. Während vor Tour-Beginn vor allem Doping-Vorwürfe der ARD gegenüber einem Team eines deutschen Fahrers dominierten, schlagen sich die nur sieben deutschen Tour-Athleten beachtlich! Ein d eutsches Zwischenfazit am zweiten Ruhetag.

Bergspezialist Georg Zimmermann (25) richtet das Visier - geht da nochmal was als Ausreißer? © Jasper Jacobs/BELGA/dpa

Georg Zimmermann (25, Intermarché-Circus-Wanty): Der Bergspezialist sorgte vor allem auf der 11. Etappe für Aufsehen, als er in einer Fluchtgruppe bis zum Schluss durchzog und nur das finale Sprintduell gegen den Spanier Pello Bilbao (33) verlor.

Der Augsburger war auch auf der 13. Etappe in der Spitzengruppe dabei. Zudem könnte der 25-Jährige davon profitieren, dass sein Kapitän Louis Meintjes (31) ausscheiden musste. Ein weiterer Ausreiß-Versuch ist wahrscheinlich. Ex-Radprofi Fabian Wegmann (43) attestiert ihm in der ARD: "Er ist unfassbar gut drauf."

Phil Bauhaus (29, Bahrain Victorious): Sprintete schon dreimal auf das Podium der diesjährigen Tour, die gleichzeitig seine erste Frankreichrundfahrt ist.

Allein für einen Sieg reichte es noch nicht. Doch "Bauhaus hat noch drei, vier Etappen, wo es zum Sprint kommt", unkt Experte Wegmann. Generell seien er und Zimmermann bisher laut Wegmann "super gefahren".

Nikias Arndt (31, Bahrain Victorious): Der Edelhelfer Bauhaus brachte seinen Teamkollegen schon mehrfach als Anfahrer in vielversprechende Positionen im Schlussspurt.

Bei seiner fünften Tour füllt er damit äußerst zufriedenstellend seinen Job als Vorarbeiter aus.