Radsport in der Krise! So wenige Deutsche bei der Tour wie zu Jan Ullrichs Zeiten

Bilbao (Spanien) - Die 22 eingeladenen Profiteams haben ihr Aufgebot für die Tour de France bekannt gegeben. Insgesamt 176 Radprofis starten am 1. Juli das härteste Rennen der Welt in Bilbao. Unter ihnen sind nur sieben Deutsche.

Das sind so wenige wie seit über 20 Jahren nicht mehr!

Ein Top-Kandidat für einen Etappen-Sieg. Georg Zimmermann (25) gewann vor wenigen Wochen eine Etappe des Critérium du Dauphiné. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Während Kämna nach dem harten Giro d'Italia eine verdiente Pause erhält, wird Nils Politt das siebente Mal bei der Tour de France starten!

In seinem Team ist auch Emanuel Buchmann (30). Der Ravensburger wurde am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal in seiner Karriere deutscher Meister.

Für das Team Bahrain-Victorious des kürzlich tödlich verunglückten Gino Mäder (†23) starten der Sprinter Phil Bauhaus (28) und der Allrounder Niklas Arndt (31).

Ein heißer Kandidat für einen Etappensieg aus einer Fluchtgruppe heraus ist Georg Zimmer (25, Intermarché-Circus-Wanty). Der Augsburger präsentierte sich zuletzt in Top-Form.

Für die eine oder andere Überraschung können die beiden "alten Herren" Simon Geschke (37, Cofidis) und John Degenkolb (34, Team DSM-Firmenich) sorgen. Die beiden Routiniers kommen zusammen auf 18 Tour-de-France-Teilnahmen!