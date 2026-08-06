06.08.2026 06:00 Sabotierte Gewichtheberin spricht über unfassbaren Rassismus-Skandal: "Fühle mich unsicher"

Die belgische Gewichtheberin Sonita Muluh wurde von einem Spotter bei der WM sabotiert, der dann damit prahlte, Rassist zu sein. Jetzt sprach sie darüber.

Von Florian Mentele

Litauen/Belgien - Es ist ein Sport-Skandal, der einfach nur fassungslos macht: Bei der Weltmeisterschaft in Litauen wurde die belgische Gewichtheberin Sonita Muluh (30) disqualifiziert, weil ein eigentlich zur Absicherung danebenstehender Spotter ihre Hantel mit dem Knie berührte. Später prahlte der Mann damit, dass er die schwarze Sportlerin absichtlich sabotiert habe, weil er Rassist sei. Nun sprach die betroffene Athletin selbst über den Vorfall.

Die belgische Gewichtheberin Sonitah Muluh (30) wurde mutmaßlich aufgrund der Sabotage eines bekennenden Rassisten von der WM disqualifiziert. © IMAGO / Xinhua "Ich fühle mich unsicher und unbehaglich bei dem Gedanken, dass diese Person mit diesem enormen Gewicht neben mir steht", gestand die 30-Jährige im Gespräch mit der "BBC". "Was alles hätte schiefgehen können mit der Last, die man auf dem Rücken trägt." Muluh hatte laut eigener Aussage großes Glück, dass sie das Gewicht nach der Knieberührung überhaupt stabilisieren konnte. "Das hätte nicht jeder geschafft, es war immerhin der schwerste Hebeversuch, den eine Frau jemals probiert hat. Bei ihrem Auftritt am 21. Juni in Druskininkai wagte die Belgierin den Weltrekordversuch über 334,5 Kilogramm, wobei die Hantel aber das Knie eines Spotters berührte. Die Jury disqualifizierte Muluh und sie durfte den Versuch trotz heftiger Proteste ihres Trainers nicht wiederholen. Sport Trauer in der UFC-Szene: Kampfsportler stirbt im Schlaf Eigentlich hatte die Gewichtheberin den Vorfall schon als großes Pech abgetan, doch dann meldete sich der besagte Spotter mit einer grauenhaften Nachricht auf Instagram zu Wort. "Tut mir leid für euch Idioten, aber ich bin Rassist und habe das absichtlich gemacht, weil ich euch Dreckstücke hasse", schrieb der Mann.

Sonita Muluh fordert Background-Checks für Spotter