Schach-Krimi geht weiter: Gericht lehnt 100-Millionen-Klage gegen Carlsen ab

Washington - Im September vergangenen Jahres startete ein Schach-Krimi. Der Superstar Magnus Carlsen (32) verlor gegen den US-Amerikaner Hans Niemann (20) überraschend eine Partie. Danach trat Carlsen vom Turnier in St. Louis zurück und die Schlammschlacht begann.

Eine weitere non-verbale Äußerung, was Carlsen vom US-Amerikaner hält.

Es ist völlig unstrittig, dass Hans Niemann (20, rechts) beim Online-Schach betrogen hat. Aber nutzte er auch in Partien am Brett unerlaubte Hilfsmittel? © Crystal Fuller/Saint Louis Chess Club/dpa

Danach gab der Norweger doch eine längere Erklärung ab: "Wir müssen etwas gegen Betrug im Schach unternehmen. Ich werde dazu beitragen, indem ich nicht mehr gegen Spieler spiele, die in der Vergangenheit betrogen haben, da ich mir nicht sicher sein kann, was solche Spieler in der Zukunft noch tun werden."

Kurz darauf reichte es Niemann! Der 20-Jährige reichte im Oktober vergangenen Jahres bei einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri eine Klage über 100 Millionen Dollar (91 Millionen Euro) Schadensersatz ein!

Denn immerhin lieferte der Weltstar des Schachs keinerlei Beweise für seine indirekten Vorwürfe, weshalb ihm Niemann Verleumdung und üble Nachrede unterstellte.