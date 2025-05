Neue Figur auf dem Familien-Brett: Schach-Superstar wird erstmals Papa

Bei Magnus Carlsen (34) und seiner Frau Ella Victoria (26) steht bald eine neue Figur auf dem Familien-Brett. © Amanda Pedersen Giske/NTB/AP/dpa

Das enthüllte der norwegische Großmeister am Montagabend auf seinem Instagram-Profil.

Zu drei Fotos seiner Gattin mit kleinem Babybauch-Ansatz, den die 26-Jährige stolz präsentiert, schrieb er: "Meine wunderschöne schwangere Frau", außerdem fügte er noch ein rotes Herz an.

Der Schach-Superstar, der die FIDE-Weltrangliste seit Juli 2011 ununterbrochen anführt, hält sein Privatleben sonst eigentlich größtenteils aus der Öffentlichkeit fern.

Er und Ella Victoria, die mit bürgerlichem Namen Malone heißt, sollen schon seit einigen Jahren zusammen sein. Erstmals gemeinsam tauchten sie aber im Februar 2024 bei der "Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge" auf Schloss Weißenhaus in Schleswig-Holstein auf.

Im Januar dieses Jahres gaben sie sich vor traumhafter Kulisse in der Holmenkollen-Kapelle in Oslo schließlich das Jawort, wenige Monate später folgt nun also schon der nächste Schritt in der Familienplanung.

Das Geschlecht des erwarteten Nachwuchses wollte das Paar hingegen noch nicht verraten: "Die Antwort erhaltet Ihr in ein paar Monaten", entgegnete Ella in den Kommentaren auf die Frage eines Followers.