Schach-Star enthüllt Brief-Belästigung: Ihre Post hat sie entsetzt!

Anna Yolanda Cramling Bellón (22) - so ihr voller Name - wurde das königliche Spiel quasi in die Wiege gelegt. Ihre Eltern sind jeweils selbst erfolgreiche Schachspieler. © Screenshot/Instagram/annacramling

Wie die 22-Jährige kürzlich in der neuesten Folge des Podcasts "Sjakksnakk" offenbarte, wurde sie in der Vergangenheit nämlich das Opfer sexueller Belästigung - per Post.

"Es ist ekelhaft, es ist verrückt", sagte die spanisch-schwedische FIDE-Meisterin, ohne den Namen ihres mutmaßlichen Peinigers zu nennen. Bei diesem soll es sich ebenfalls um einen Schachspieler handeln, der ihr und anderen Frauen Zuschriften mit obszönen Inhalten geschickt habe.

"Das Schlimmste war, dass er sich beim Verschicken der Briefe als jemand anderes ausgeben hat. Ich öffnete den Brief und dachte, er käme von einem Freund", so Cramling weiter.

"Es ist krank. Ich war völlig entsetzt und dachte: 'Wieso bekomme ich sowas?'", erinnerte sich die beliebte Schach-Streamerin, die zum Zeitpunkt der Tat erst "17 oder 18" gewesen sei.

Im vergangenen August sei der Mann schließlich vom internationalen Schachverband FIDE sanktioniert und für fünf Jahre gesperrt worden.

Auch wenn es die im spanischen Málaga geborene Internet-Berühmtheit nicht explizit ausspricht, bezieht sie sich offenbar auf den Fall es lettischen Schachspielers Andrejs Strebkovs (43).