Schock für Sport-Moderatorin: Ehemann überschlägt sich bei Rallye und kommt mit Heli in Klinik

Västilä (Finnland) - Schock für Sport -Moderatorin Andrea Kaiser (44): Ihr Ehemann Sébastien Ogier (42) musste am Samstag nach einem heftigen Unfall bei der Rallye Finnland mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Rennfahrer Sébastien Ogier (42) und sein Beifahrer Julien Ingrassia (46) wurden bei einem Unfall bei der Rallye-WM in Finnland verletzt. © IMAGO / Lehtikuva

Wie die World Rallye Championship mitteilte, lag der französische Rennfahrer bei der WM mit seinem Beifahrer Julien Ingrassia (46) in Führung, als es am Samstag im zweiten Durchgang in Västilä zum folgenschweren Crash kam.

Dabei überschlug sich der Toyota GR Yaris Rally1 bei hoher Geschwindigkeit mehrfach und kam von der Straße ab. Zwar konnten die beiden Insassen das Auto eigenständig verlassen, dennoch wurden sie anschließend mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Tampere geflogen.

"Séb stand vor allem unter Schock, es ist nichts gebrochen", sagte Toyota-Vizeteamchef Juha Kankkunen (67) gegenüber Rally.TV und fügte an: "Sie sind mit dem Hubschrauber auf dem Weg ins Krankenhaus zur Untersuchung, was nach einem solchen Unfall wichtig ist."

Später am Abend meldete sich Sébastien Ogier selbst auf Instagram zu Wort. "Julien und ich wurden beide zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und werden nach dem heftigen Aufprall vorsichtshalber über Nacht dort bleiben. Aber uns geht es beiden gut, und das ist das Wichtigste", teilte er auf seinem Kanal mit.

Die WM ist für die beiden damit beendet.