SCM-Coach Wiegert: Neue Weltstars in der Bundesliga nicht nur Segen

Magdeburg - Der Däne Oskar Vind (25) kommt zum SC Magdeburg , die Füchse Berlin basteln an einer Verpflichtung von Dika Mem (28), weitere große Namen werden in der Gerüchteküche gehandelt: Die Handball-Bundesliga könnte in den nächsten Jahren noch attraktiver werden.

Bennet Wiegert (43) sieht den Zuwachs an etablierten Spielern nicht nur als Segen. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

"Wenn sich die Namen bestätigen und internationale Stars nicht nur innerhalb der Bundesliga wechseln, finde ich das sehr ansprechend. Es ist eine tolle Werbung für diese Liga, dann wird sie auch weiter dem Prädikat 'Stärkste Liga der Welt' gerecht werden", sagte Magdeburgs Erfolgstrainer Bennet Wiegert (43) in einer Medienrunde.

Er persönlich halte Wettbewerb für gut. "Er lässt mich nicht müde werden. Wir werden schauen und versuchen, mitzuhalten und unseren Weg in diesem Wettbewerb weiter zu finden", sagte der Coach des Champions-League-Siegers und Bundesliga-Tabellenführers.

Für die jungen deutschen Talente könnten die Verpflichtungen der Weltstars aber auch ein Problem werden, weiß Wiegert. "Vor allem in den sogenannten deutschen Spitzenmannschaften so jung ihren Weg zu finden, ist schwierig, das ist uns allen klar", sagte Wiegert.