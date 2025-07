Neue Details zum Tod von Felix Baumgartner: War es doch kein Herzstillstand?

Porto Sant’Elpidio (Italien) - Es war wohl doch kein Herzstillstand: Nachdem der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner (56) bei einem Unglück in Italien ums Leben gekommen ist, gaben die Ermittler neue Details bekannt.

Alles in Kürze

Felix Baumgartner (†56) verunglückte mit seinem Motorschirm. © Caroline Seidel/dpa

Am Donnerstag stürzte Felix Baumgartner (†56) mit seinem Motorschirm über einem Campingplatz in Italien ab, krachte gegen eine Holzhütte und war wohl sofort tot. Teile seines Fluggerätes fielen in einen Pool und verletzten eine junge Frau.

War zunächst von einem medizinischen Notfall die Rede, ergaben erste Ermittlungen nun ein anderes Bild. Demnach war es wohl doch ein Unfall. Das berichtet die Zeitung "Il Resto del Carlino" unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft.

Eine Rekonstruktion des Absturzes ergab demnach, dass der Motorschirm nicht mehr manövrierfähig war, als Baumgartner in den Tod stürzte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte Baumgartner eine Minikamera an einer Schnur installiert, um seinen Flug von hinten zu filmen. Das Gerät steuerte er separat mit einem Minipiloten. Doch das wurde dem versierten Fallschirmspringer wohl zum Verhängnis.

Möglicherweise aufgrund eines Strömungsabrisses oder eines abrupten Manövers geriet die Kamera in den Propeller und ließ den Schirm kollabieren. Baumgartner verlor die Kontrolle über seinen Motorschirm.

Vergeblich soll er noch versucht haben den Notschirm zu aktivieren, doch die Flughöhe war viel zu gering, der Schirm konnte sich nicht mehr entfalten. Felix Baumgartner stürzte ab.