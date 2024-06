Kritik oder Rückenwind? Fabian Hürzeler mit eigener Kolumne zur Europameisterschaft

Hamburg - Er löste in den vergangenen Wochen viel medialen Trubel aus: Fabian Hürzeler (31) - (noch) Cheftrainer des FC St. Pauli . Anlässlich der Heim-EM mischt er redaktionell jetzt selbst mit. In seiner Kolumne "Hürzelers EM-Blick" teilt der zukünftige Premier-League-Coach mit Blick auf die deutsche National-Elf Gedanken und Expertenwissen.

"Die jungen Zocker brauchen Spaß am Spiel" lautet der Titel der Fußball-Kolumne in der FAZ , die aus der Feder des 31-Jährigen stammt.

St.-Pauli-Fans ließen ihn hochleben: Fabian Hürzeler (31) brachte die Kiezkicker in die Bundesliga. © Axel Heimken/dpa

In seiner jungen Trainerkarriere hat der 31-Jährige als Co auch Halt bei der U20-Nationalmannschaft gemacht, was ihm eine Analyse auf "die besten Spieler Deutschlands" aus interner Sicht erlaubt.

"Der Unterschied zur täglichen Arbeit des Vereinstrainers ist groß. Als Vereinstrainer kennst du die Gefühlslage deiner Spieler, ihre privaten Bedürfnisse. Du hast täglich einen engen Kontakt über die ganze Saison hinweg. Den kannst du als Nationaltrainer nur über das Telefon oder Kurznachrichten aufbauen", schreibt der ehemalige Hamburger.

Deshalb und weil man seine Spieler nur selten, aber dafür intensiv sehe, müsse man eine gute Balance zwischen fußballerischem Input, emotionaler Bindung und möglichen Freiräumen finden - denn genau das sei für das Trainertalent der Schlüssel zum Erfolg.

Eine Heim-EM wie in diesem Jahr ist etwas Besonderes: Mit dem wochenlangen Interesse an der deutschen Elf rückt auch der Nationalcoach stark in den Fokus, erntet bei schlechteren Spielen dann Kritik. "Ungerecht", findet Hürzeler aus Sicht als Vereinstrainer. "Der Bundestrainer hat nur sehr wenig Trainingszeit mit seinen Spielern. In dieser kurzen Phase musst du die richtigen Inhalte wählen und niemanden überfrachten."

Die hohe Aufmerksamkeit dann nur als Druck anzusehen - für Hürzeler der falsche Weg. "Es ist die Mischung aus Anspannung und Lockerheit, die es ausmacht", denn gerade die vielen jungen Spieler des Teams bräuchten in seinen Augen vor allem "Spaß am Spiel", dann entstehe fast automatisch auch wieder Spaß an der gesamten Mannschaft.

Und ohnehin brauche es in einem Turnier wie der Europameisterschaft wenig, um kritische Blicke beiseitezulegen und neue Euphorie zu entfachen. Durch den 5:1-Sieg gegen Schottland ist der Aufruhr nach dem 0:0 gegen die Ukraine in der Vorbereitung fast vergessen.