Friedrich will auch im Vierer Weltmeister werden: Vor Lochner hat er keine Angst!

Francesco Friedrich strebt seinen nächsten WM-Titel im Viererbob an. Vor seinem größten Konkurrenten Johannes Lochner hat er dabei keine Angst.

Von Enrico Lucke

Winterberg - Francesco Friedrich (33) hat im Zweier bei der WM in Winterberg zurückgeschlagen und sich den Pokal zum achten Mal geschnappt. Am Sonntag will er auch den großen Vierer-Pott für die Erfolgswand in Pirna einsacken ...

Francesco Friedrich (33) will zum fünften Mal das Double aus Zweier- und Vierer-WM-Titel sammeln. © DPA/Robert Michael Konkurrenz in Form von Erzrivalen Johannes Lochner (33) sieht der 33-Jährige nicht. "Auf Hansi muss ich nicht aufpassen", meinte "Franz" zuletzt in der ARD-Doku "Tunnelblick" in Bezug auf die Vierer-Entscheidung. "Da hat er noch nicht das gezeigt, was er zeigen müsste. Im Vierer sind wir aktuell ziemlich gut. Es ist die Königsdisziplin."

Vier Saisonsiege hat der Sachse im großen Schlitten eingefahren, der Pilot aus Berchtesgaden drei. Lochner wird doch wieder der erste Kontrahent um Gold. "Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung erst im vierten Lauf fallen wird", so Friedrich-Coach Gerd Leopold (65).

Friedlich liegt die Bahn im Hochsauerland da. Am Sonntag ist es mit der Ruhe vorbei. Wenn im Vierer die Entscheidung im Gold fällt, ist ein großer Fanclub von Francesco Friedrich vor Ort. © IBSF/Viesturs Lacis

Bob-WM: Francesco Friedrich stichelt vor Vierer-Entscheidung gegen Johannes Lochner