Nach positivem Doping-Test im Team: Bob-Star Friedrich verliert Gesamtweltcupsieg
Dresden - Wie bitter ist das denn? Bob-Dominator Francesco Friedrich (35) ist der Gesamtweltcup im Zweier aberkannt worden.
Aufgrund eines positiven Dopingtests seines Anschiebers Simon Wulff (24) beim Saisonauftakt in Altenberg sei das Team des Rekordweltmeisters nachträglich disqualifiziert und die dort eingefahrenen Ergebnisse gestrichen worden.
Das geht aus einem Schreiben des Weltverbands IBSF hervor, das dem ZDF vorliegt. Eine offizielle Bestätigung hierzu gibt es aber bislang noch nicht.
Der Gesamtsieg gehe somit wohl an Rivale und Dauerkonkurrent Johannes Lochner (35), für den es der zweite Titel im Zweier-Gesamtweltcup und zugleich der erste in der kombinierten Wertung aus Zweier und Vierer wäre.
Im September hatte man Wulff mit einer 21-monatigen Sperre belegt, nachdem der gebürtige Coswiger positiv auf das verbotene Stimulanzmittel Methylhexanamin getestet worden war.
Simon Wulff mit Sperre belegt
"Obwohl es keine Hinweise darauf gibt, dass der Athlet, der während des Verfahrens kooperierte, den Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorsätzlich begangen hat, konnte er - trotz erheblicher Bemühungen - die Quelle der in seiner Probe nachgewiesenen verbotenen Substanz nicht feststellen", hieß es damals in der Mitteilung der Testagentur (ITA).
Der 24-Jährige darf somit erst wieder ab dem 7. September des nächsten Jahres wieder an Wettkämpfen teilnehmen.
