Harry Kane plaudert über "surreales" Treffen mit Trump beim Golf

Miami (USA) - Vor dem Wettschießen der Torjäger gegen Erling Haaland (25) hat Harry Kane (32) von einem ganz anderen Duell berichtet - auf dem Golfplatz mit Donald Trump (80).

Golf mit Donald Trump? Harry Kane (32) erzählt, wie das wirklich war. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Vor 18 Monaten habe ihn der US-Präsident in Palm Beach eingeladen. "Es war eine ziemlich surreale Erfahrung, ihn einfach nur zu treffen", erzählte der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft auf der Pressekonferenz vor dem WM-Viertelfinale am Samstag in Miami gegen Norwegen.

Trump hatte bereits vor einigen Tagen von dem Treffen auf dem Golfplatz berichtet und über den Bayern-Star geschwärmt.

Auf seiner Plattform hatte er wie gewohnt in Versalien geschrieben, Kane sei ein "großartiger Spieler". Später sagte er Reportern, er möge "ihn sehr, er ist ein guter Golfer, er ist wirklich großartig".

Kane gab das Kompliment artig zurück. "Er spielt, ehrlich gesagt, ziemlich gut", sagte er: "Ich hoffe, ich kann noch so gut spielen wie er, wenn ich in seinem Alter bin."