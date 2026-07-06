Zu viel "Wonderwall" geschmettert: Harry Kane versagt bei legendärem Interview komplett die Stimme

Mexiko-City - Erst schmetterte er im Aztekenstadion mit Tausenden Engländern "Wonderwall" von Oasis, dann waren von seiner Stimme nur noch ein paar Piepser übrig. Harry Kane (32) hat nach dem Sieg über Gastgeber Mexiko bei der WM ein legendäres Interview gegeben.

Harry Kane (32) feierte ausgelassen mit den englischen Fans und schmetterte "Wonderwall" von Oasis. Danach war seine Stimme weg. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Die Reporterin der BBC kannte aber auch keine Gnade mit dem Super-Stürmer und zog das Frage-Antwort-Spiel über eine Minute lang durch. "Yeah, Jude", wollte ein erschöpfter, aber glücklicher Harry Kane gerade zu seinem Statement ansetzen, als er selbst bemerkte, dass das Reden gar nicht so leicht war. "Meine Stimme ist weg", krächzte er.

Nach der nächsten Frage sagte er: "Ich habe da drüben gesungen, ich kann nicht wirklich reden." Man musste sich wirklich Sorgen um seine piepsende Stimme machen. Immer wieder hustete der Goalgetter der "Three Lions" und des FC Bayern München. "Es ist unglaublich. Ein verrücktes Spiel. Mein Gott, wir haben so gekämpft. Unglaublich, die Mannschaft, alles, das ist so unglaublich", konnte er den Viertelfinal-Einzug gegen Mexiko kaum glauben.

Es war ein heftiges Stück Arbeit für die Engländer, die zwar durch die beiden Treffer von Jude Bellingham (36. und 38. Minute) früh in Führung lagen, bis zum Sieg aber noch einige Rückschläge einstecken mussten.

So kam der Gastgeber im Hexenkessel von Mexiko-City noch vor der Pause auf 1:2 durch Julian Quinones (42.) heran, nach der Pause flog Englands Jarell Quansah (54.) mit glatt Rot vom Platz.