Fußball-Hammer: Jürgen Klopp geht zu Red Bull! DFB-Fans dürfen trotzdem hoffen

Fuschl am See (Österreich) - Das ist ein absoluter Hammer! Jürgen Klopp (57), seines Zeichens einer der beliebtesten deutschen Trainer, soll schon bald wieder ins Fußballgeschäft einsteigen - aber nicht als Coach! DFB-Fans müssen die Hoffnung auf Kloppo als Bundestrainer aber trotzdem nicht aufgeben.

Sky zufolge ließ sich der 57-Jährige nämlich eine Klausel in den Vertrag schreiben, laut der er aussteigen kann, wenn er doch Platz auf der DFB-Bank nehmen möchte.

Der 57-Jährige, der mit Borussia Dortmund zwei Meisterschaften gewann, hatte nach dem Ende seiner neun Jahre in Liverpool versprochen, sich erst einmal eine Auszeit vom Trainerdasein zu nehmen und im nächsten Jahr keinen Klub und kein Land zu übernehmen.

Beim österreichischen Unternehmen soll er ab dem 1. Januar 2025 als "Global Head of Soccer" fungieren.

Jürgen Klopp soll bei Red Bull strategische Aufgaben übernehmen. © Jon Super/AP

Bevor eine Rückkehr an die Seitenlinie im Raum steht, hält sich der gebürtige Stuttgarter aber aus dem operativen Geschäft heraus.

Stattdessen soll er für Red Bull strategisch arbeiten, mit seinem Fachwissen unter anderem dabei unterstützen, die RB-Spielphilosophie voranzutreiben und sein Netzwerk im Scouting einbringen. Zum RB-Fußballkosmos zählen Klubs in Leipzig, Salzburg, New York sowie im brasilianischen Bragantino und Omiya Ardija in Japan.

An dem Deal arbeitete Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (49) wohl bereits seit Monaten, jetzt ist er finalisiert.

Noch heute soll die Partnerschaft offiziell verkündet werden.