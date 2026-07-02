Überraschende News aus seinem Umfeld: Jürgen Klopp kann sich das Bundestrainer-Amt vorstellen!

Frankfurt am Main - Als "Schattenbundestrainer" wird er spätestens seit seiner Experten-Tätigkeit für Magenta TV während der WM 2026 bezeichnet. Übernimmt Jürgen Klopp (59) jetzt bald wirklich die deutsche Nationalmannschaft ?

Jürgen Klopp (59, r.) kann sich den Job des Bundestrainers vorstellen. Er würde Julian Nagelsmann (38, 2.v.l.) beerben. © Tom Weller/dpa

Wie Sport1 aus dem Umfeld des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool erfahren hat, sei der Coach nicht abgeneigt und könne sich den Posten sehr gut vorstellen. Dafür müsste aber erst einmal die Zukunft oder besser gesagt die Nicht-Zukunft von Julian Nagelsmann (38) geklärt werden.

Direkt nach dem Ausscheiden der DFB-Elf im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wurde Jürgen Klopp von Moderator Johannes B. Kerner (61) gefragt, was passieren müsste, damit der Trainer über den Job des Bundestrainers nachdenkt.

"Kloppo" hielt sich diplomatisch zurück. "Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich hatte die Situation schon selber als Trainer oft, dass ein großer Traum geplatzt ist. Ich verstehe, dass wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, dass mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, vor allem nicht mit mir", sagte er. Ein klares Dementi klingt anders.

Viele wünschen sich den charismatischen Erfolgs- und Kultcoach an der Seitenlinie der DFB-Elf, schließlich sprechen die Erfolge, die Klopp mit dem BVB (Double 2012, Deutscher Meister 2011, Champions-League-Finale 2013) und dem FC Liverpool (unter anderem Champions-League-Sieger 2019, Klub-Weltmeister 2020, Englischer Meister 2020, UEFA-Supercup 2020, FC Cup 2022) erzielte, für sich.

Vor allem von seiner menschlichen Seite im Umgang mit den Spielern wünschen sich viele gute Impulse.