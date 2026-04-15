Baby-Alarm bei Dilara und Max Kruse? Diese Aussage ist eindeutig

Berlin - Reality-TV-Darstellerin Dilara Kruse (33) hat kurz vor den "Reality Awards" – dem Oscar der Trash-TV-Welt – erstmals konkrete Einblicke in ihre Zukunftspläne mit Ehemann Max Kruse (38) gegeben. Steht etwa bald Nachwuchs ins Haus?

Dilara (33) und Max Kruse (38) sind seit fünfeinhalb Jahren verheiratet. © Screenshot/Instagram/dilara.kruse

Dabei sprach die Beauty ungewöhnlich offen über mögliche Veränderungen im Privatleben.

Im Gespräch im "RTL" kündigte Kruse an, dass sie und ihr Mann vor größeren Umbrüchen stehen könnten. "Ich würde gerne auswandern, das überlege ich schon seit zwei Jahren. Allerdings nicht zu weit weg. Wahrscheinlich werden wir dann sechs Monate in Deutschland und sechs Monate woanders leben ... Daher werden mein Mann und ich in diesem Jahr sehr viel reisen und uns eine neue Heimat suchen", offenbarte sie.

Parallel dazu arbeitet das Paar offenbar an einem gemeinsamen Vorhaben im Unterhaltungsbereich. Konkrete Details zu dem Projekt ließ Kruse offen. Beobachter werten die Ankündigung jedoch als Hinweis darauf, dass das Ehepaar seine gemeinsame Präsenz im Reality-TV weiter ausbauen könnte.

Besonders bemerkenswert sind Kruses Aussagen zur Familienplanung. Auch hierzu äußerte sie sich überraschend direkt und machte deutlich, dass das Thema Nachwuchs für sie und ihren Mann eine Rolle spielt.

"Dann müssen wir mal schauen ... Die Familie Kruse plant auch Kinder. Vielleicht eine kleine Dilara oder einen kleinen Max", verriet die Influencerin und fügte klar und deutlich auf Nachfrage an: "Wir sind dran."