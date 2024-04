Max Kruse kündigt Comeback an: "Nach fünf Minuten bin ich am Ar***"

Berlin - Die Fußballschuhe hat Max Kruse (36) nach seinem Intermezzo in Paderborn schon an den Nagel gehängt. Ganz den Rücken kehren, kann der Ex-Profi dem runden Leder aber nicht. Er will wieder kicken - in der Berliner Kreisliga.

Max Kruse hatte erst im November seine Karriere beendet. © Michael Schwartz/dpa

Schon bald will Kruse sein Comeback feiern. "Am 28. April habe ich mein erstes Kreisligaspiel", erzählte der 36-Jährige in der aktuellen Folge des Podcasts "Flatterball", den er gemeinsam mit seinem Freund und langjährigen Teamkollegen Martin Harnik betreibt. Ende 2023 hatte der ehemalige Nationalspieler seine Profikarriere beendet.

Er fange jetzt wieder an, Sport zu machen, sagte Kruse. "Ich spiele für so eine Mannschaft aus Berlin, Al-Dersim heißen die", so der ehemalige Unioner.

Die zweite Mannschaft vom BSV Al-Dersimspor aus Berlin-Kreuzberg spielt am 28. April in der Kreisliga A, der neunthöchsten Spielklasse, bei den Spandauer Kickers III.

Er wolle "ein bisschen Kreisliga kicken, einfach so auf Kunstrasen", sagte Kruse. "Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist für meine Knochen, aber was soll's, ne?" Der 36-Jährige hat nach eigener Aussage aktuell noch Fitness-Defizite: "Nach fünf Minuten bin ich am Arsch."