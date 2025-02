Ständchen zum BVB-Debakel: Max Kruse verhöhnt Niko Kovac

Max Kruse (36) verhöhnte Niko Kovac nach der Pleite des BVB auf Instagram. © Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Screenshot/Instagram/max.kruse10

"Oh, Niko Kovac. Oh, Niko Kovac. Quatsch!", sang der Ex-Profi am Samstagabend in seiner Instagram-Story zu den TV-Bildern aus dem Vonovia Ruhrstadion.

Dort hatte die Borussia soeben die zweite Bundesliga-Pleite unter der Führung des kroatischen Übungsleiters kassiert. Der Trainer-Effekt mit dem neuen Mann an der Seite scheint also verpufft, schon bei seinem Debüt in der Vorwoche gegen Stuttgart sprangen keine Punkte heraus.

"Sorry, aber ich kann nicht anders", schrieb Kruse zu seiner Gesangseinlage und verzierte den Satz noch mit einem Lach-Smiley. Eine klare Spitze in Richtung seines früheren Chefs.

Der 14-fache deutsche Nationalkicker traf zur Saison 2022/23 beim VfL Wolfsburg auf den heutigen Fußballlehrer der Dortmunder, allerdings sortierte Kovac den Angreifer damals rigoros aus.

Seitdem ist das Tischtuch zwischen den beiden zerschnitten. Im "Flatterball"-Podcast, den der Wahl-Berliner gemeinsam mit seinem Ex-Kollegen Martin Harnik (37) betreibt, schoss er schon häufiger gegen ehemaligen Hertha-Star.