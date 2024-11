Wird's jetzt richtig bitter? Mick Schumacher droht neue Entlassung!

Köln - 2024 wird als Jahr an Rennfahrer Mick Schumacher (25) vorüberziehen, ohne dass sich sein Traum von einer Rückkehr in die Formel 1 erfüllt hat. Doch die Talsohle ist möglicherweise noch gar nicht erreicht. Dem Sohn von Rekordchampion Michael Schumacher (55) droht eventuell sogar noch eine Entlassung obendrauf.

Muss sich schon seit geraumer Zeit Fragen zu seiner weiteren Karriere stellen: Mick Schumacher (25, M.) findet vorerst keinen Weg zurück ins Formel-1-Cockpit. (Archivbild) © Hasan Bratic/dpa

Denn aktuell ist Mick noch als offizieller Formel-1-Ersatzfahrer für das Mercedes-Team tätig. Doch auch diese Anstellung könnte er demnächst verlieren.

Der Grund: Offenbar bandeln laut Medienberichten die Stuttgarter mit dem wesentlich erfahreneren Finnen Valtteri Bottas (35) als kommenden Ersatz-Piloten für die nächste Saison an. Der aktuelle Sauber-Fahrer verliert am Ende der Saison seinen Stammplatz beim Team, das ab 2026 unter der Marke "Audi" an den Start gehen wird.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff (52) bestätigte bereits in Interviews, dass es Gespräche mit seinem ehemaligen Schützling Bottas gibt:

"Wenn du die Möglichkeit hast, einen Piloten wie Valtteri zurück in der Mercedes-Familie zu haben, mit seinen Fähigkeiten und seinen ganz frischen Erfahrungen mit den modernen Autos, dann kann man sich nur superglücklich schätzen", so der 52-Jährige gegenüber "Viaplay".

Für eine Verpflichtung des Finnen würde in der Tat sprechen, dass Bottas das Mercedes-Team in- und auswendig kennt. Von 2017 bis 2021 ging der zehnfache Grand-Prix-Gewinner als Teamkollege von Lewis Hamilton (39) für die Marke mit Stern an den Start.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, hätte Mercedes mit Mick Schumacher womöglich einen Ersatzfahrer zu viel im Team. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass beide für das Team arbeiten können: Die Chancen auf einen direkten Grand-Prix-Einsatz, falls einer der Stammpiloten ausfällt, würden für den Deutschen weiter sinken.