HSV-Coach Steffen Baumgart feiert Hochzeitstag: So lange ist er mit Frau Katja verheiratet

Hamburg - Besonderes Jubiläum für Steffen Baumgart (52): Der Trainer des HSV und seine Ehefrau Katja feiern am heutigen Donnerstag ihren 27. Hochzeitstag.

Ihr 52-jähriger Ehemann sieht das offensichtlich genauso, denn der Fußballlehrer repostete in seiner Story ein Bild von sich und seiner Frau. Dazu schrieb er: "27 Jahre" und ergänzte ein Herz-Emoji.

Zu zwei Schnappschüssen, auf denen das Ehepaar für die Kamera posiert, schrieb Katja: "20.06.2024 - 27 Jahre verheiratet. So kann es weitergehen." Dazu setzte sie mehrere Herz-Emojis sowie den Hashtag "Wirschaffenalleszusammen".

Wie glücklich die beiden immer noch miteinander sind, beweist ein Post, den sie am Vormittag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten.

Töchterchen Emilia kommentierte den Hochzeitstag-Post ihrer Eltern mit den Worten: "Proud to call you my parents" (auf Deutsch: "Stolz, euch meine Eltern zu nennen"). Von Papa gab es dafür ein Herz-Emoji als Antwort.