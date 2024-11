"Das geht Dir auf den Sack": So heftig greift Mario Basler HSV-Trainer Steffen Baumgart an

Leipzig/Hamburg - Seit vier Pflichtspielen sieglos, den Ansprüchen weit hinterherhinkend: Beim HSV läuft es auch in dieser Saison nicht so, wie es sich die treuen Anhänger und die Verantwortlichen der Rothosen wünschen.

Mario Basler (55, l.) fand beim Auftakt von "Doppelpass on Tour" am Montagabend in Leipzig einen Schuldigen für die HSV-Misere. © Silvio Bürger

Die Gründe sind wie immer vielschichtig, das verletzungsbedingte Fehlen der Tor-Garantie Robert Glatzel (30) ist ein wichtiger Faktor, warum es aktuell in der 2. Bundesliga hakt.

Am Montagabend fand eine Fußball-Legende beim Auftakt von "Doppelpass on Tour" in Leipzig einen klaren "Schuldigen": Trainer Steffen Baumgart (52). Ex-Profi Mario Basler (55) fällte ein heftiges Urteil über den Mann, der seit Februar die Hanseaten betreut.

"Mit Baumgart wirst Du keinen Erfolg haben. Der ist bestimmt ein guter Trainer. Aber der rennt da draußen mehr als seine Spieler, ist nur am Rumschreien. Das kann Dich eine Zeit lang pushen, aber auf Dauer geht Dir das auf den Sack. Das ist too much. Und der inszeniert sich auch selbst. Das wird ihm in Hamburg in dieser Saison wieder zum Verhängnis, wenn er überhaupt die Saison überlebt", machte Basler in Leipzig eine heftige Aussage.

Dem nicht ganz zustimmen konnte Ex-Profi Nils Petersen (35), der Baumgart zumindest in der Hinsicht verteidigte, dass der HSV ganz genau gewusst hätte, worauf sie sich mit Baumgart einlassen. "Der ist authentisch", meinte er.